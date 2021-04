Pro mě je čest, že mohu s Boleslaví být, řekl Trávníček po debutu

Třinec (Frýdecko-Místecko ) - Nečekanou posilu nasadila v dnešním druhém semifinále play off hokejové extraligy na třineckém ledě Mladá Boleslav. Její dres oblékl jednačtyřicetiletý útočník Michal Trávníček, kmenový hráč prvoligového Ústí nad Labem má do středočeského klubu vyřízené střídané starty. Trenéři jej zařadili do čtvrtého útoku a bývalý dlouholetý kapitán Litvínova strávil na ledě necelých dvanáct minut.

Pro Trávníčka skončila sezona v Ústí nad Labem v polovině března, kdy Severočeši prohráli v předkole play off se Vsetínem. Důrazný útočník se následně přesunul do Mladé Boleslavi, se kterou začal trénovat. A po sobotní prohře Bruslařů se trenéři rozhodli jej nasadit do hry místo Valentina Claireauxe. "Pro mě je svým způsobem čest, že mě kluci oslovili, jestli bych jim nepomohl a byl v záloze, kdyby potřebovali pomoct. Samozřejmě, že jsem za to rád," řekl Trávníček.

Zejména v úvodu si ale potřeboval opět zvyknout na extraligové tempo. Za Mladou Boleslav nastoupil jen v letním poháru před startem sezony, poté už hrál jen za Ústí nad Labem. "I když se člověk snaží nějak udržovat, tak zápasové tempo je ještě o kousek výše. V první třetině jsem se trošku rozdýchal a pak už jsem se cítil dobře," uvedl útočník, jenž v nejvyšší soutěži odehrál více než tisíc zápasů.

Trávníček byl na ledě u prvního třineckého gólu, ale i u třetí branky Mladé Boleslavi, která ale pro jeho ofsajd neměla platit. Do útočného pásma se totiž podle televizních záběrů při rychlém protiútoku dostal dříve než puk. "Snažil jsem se co nejrychleji dostat do brány. A jestli to byl ofsajd, škoda," pousmál se rodák z Děčína. Jestli bude hrát i nadále, netuší. "To není otázka na mě. Bylo potřeba do sestavy naskočit a další zápas je za tři dny, což je dostatek času na to si říct," podotkl.

Trenéři Mladé Boleslavi byli s jeho výkonem spokojeni. "S Michalem jsme maximálně spokojeni, stejně jako s výkony všech hráčů. A proč jsme ho nasadili? Prostě jsme se rozhodli pro tuto sestavu. V play off se neříká, proč jeden hráč nehraje a druhý hraje. Michal odvedl, co jsme od něj chtěli. Takhle by to mělo vypadat," řekl Pavel Patera.