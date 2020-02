Pro Martinovou je deska a její křest nejlepší dárek k narozeninám

Praha - Zpěvačka Věra Martinová považuje album Meritum a jeho chystaný křest 25. března v pražském Divadle Hybernia za nejlepší dárek ke svým 60. narozeninám, které oslaví 2. února. "Oslavit takovéto jubileum, které není pro ženu hezké, je nejlepší prací. Pak nemáte čas myslet na to, že už patříte k seniorům. Nechci zatím patřit do seniorského železa, proto je pro mě práce oslavou," řekla v rozhovoru s ČTK Martinová.

Nové album, které je první studiovou nahrávkou po vánočně laděném Foukneme do svící z roku 2011, připravila s producentem Borisem Carloffem. Autorsky se na desce výrazně podílí kytarista doprovodné skupiny Martinové Jakub Juránek. "Musím říct, že jsem vždycky měla štěstí na lidi kolem sebe a Kuba je toho důkazem. Je to dobrý kytarista a hudebník, ale i skvělý autor," uvedla Martinová, která na album přispěla dvěma skladbami Hoochi koochi já a Dopis. O texty se vedle Juránka podělili Pavlína Jíšová, František Stralczinsky, Víťa Troníček a Jiří Meisner.

Překvapením je na desce duet Řekni to dřív s Davidem Stypkou. "Hledali jsme někoho, s kým by mi ten duet sednul. David se mi líbil už dávno, má zajímavou barvu hlasu, a tak jsme ho oslovili ke spolupráci," sdělila Martinová.

Vystoupení v Divadle Hybernia zahájí narozeninové turné, které tento rok obnáší pět desítek koncertů a festivalových vystoupení. "Dříve to bývalo horší, měla jsem třeba třicet koncertů měsíčně, to už bych dnes nezvládla. Ale dokud mě to baví a mám energii, tak proč toho nevyužít," konstatovala Martinová, která má stejnou doprovodnou kapelu mladých hudebníků, s nimiž před čtyřmi lety absolvovala turné k třiceti letům na hudební scéně. "Jsme dokonale sehraní a je radost s nimi hrát."

Folkově laděným albem Zvláštní způsoby z roku 1986 opustila Martinová styl country, do kterého ji zařadila především média. "Nálepku 'první dáma české country hudby' by měl člověk brát jako čest, ale časem se z toho stalo klišé a pro moderátory je to krásná berlička, jak mě uvést. Mně vadilo být zasunutá do nějaké škatulky, ze které nemohu ven. Je dobré, když si vás někam zařadí, ale nesmí to být svazující. Já jsem se s tím svázat nenechala, moje hudba byla vždycky taková směs více žánrů dohromady," konstatovala.

Martinová se narodila 2. února 1960 v Opočně. Je absolventkou brněnské státní konzervatoře v oboru klasická kytara. Působila jako zpěvačka v Orchestru Gustava Broma. Od roku 1982 vystupovala čtyři roky s kapelou Schovanky. V televizním pořadu Sejdeme se na výsluní představila sólovou píseň Malý dům nad skálou, ze které se doslova přes noc stal velký hit. Těsně po vydání její první LP desky nazvané Dál jen vejdi do její slibně se rozjíždějící hudební kariéry zasáhla v roce 1989 těžká dopravní nehoda, která ji na čas vyřadila z koncertní činnosti. O své životě spolu s Janem Kašparem napsala knihu Až na dno a zase zpátky.