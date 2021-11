Pro kandidátku do čela MŽP Hubáčkovou jsou priority dořešení Turówa a Bečvy

Praha - Dořešení česko-polské dohody o hnědouhelném dole Turów je jednou z priorit kandidátky na ministryni životního prostředí, senátorky Anny Hubáčkové (KDU-ČSL). Jednání představitelů obou zemí se zúčastní zřejmě až po svém jmenování do funkce. Řekla to dnes ČTK. Po nástupu do čela ministerstva se chce zaměřit také na dořešení loňské ekologické havárie na řece Bečvě a větší podporu alternativních zdrojů energie.

Česko a Polsko začaly v červnu jednat o smlouvě, která má řešit fungování polského dolu Turów u hranice obou zemí, jeho dopady na české obce a kompenzaci škod. Počátkem října byla jednání přerušena kvůli odlišnému názoru obou stran na dobu trvání dohody. "Zatím nijak neparticipuji a ani žádná jednání v tuto chvíli nevedu, protože zatím se ještě necítím být ministryní," uvedla Hubáčková.

Zástupci ministerstva v úterý na twitteru oznámili, že Česko dostalo další polský návrh dohody, pro českou stranu je však nepřijatelný. Podle nich je také třeba projednat návrh se zástupci budoucí vlády. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) ČTK řekl, že současný polský návrh je mimo parametry nastavené od počátku vyjednávání a pro region je taková změna nepředstavitelná.

Hubáčková se chce jako ministryně zaměřit také na zajištění ústavní ochrany vody. "A samozřejmě Green Deal (Zelená dohoda pro Evropu) a dořešení Bečvy. To jsou takové základní čtyři body. Myslím si, že na začátek úplně dost," poznamenala. Ohledně Zelené dohody upřesnila, že by se zaměřila na další podporu obnovitelných zdrojů energie a na to, jak ji v budoucnu promítnout do některých dotačních programů.

Čtyřiašedesátiletá Hubáčková je senátorkou za obvod Hodonín, kde v roce 2016 vystřídala Zdeňka Škromacha (ČSSD). Je bývalou starostkou a nynější radní obce Ratíškovice na Hodonínsku. Od loňska je také zastupitelkou Jihomoravského kraje, kde působí mimo jiné jako členka výboru pro regionální rozvoj. Vystudovala obor vodní hospodářství a vodní stavby na Vysokém učení technickém v Brně a obor zaměřený na místní správu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Působila jako vedoucí referátu životního prostředí na okresním úřadě v Hodoníně a byla dlouholetou vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Jihomoravského kraje. V horní komoře je místopředsedkyní ústavně-právního výboru a členkou stálé komise Voda - sucho.

Své požadavky na budoucí ministryni ve středu představily Hnutí Duha a asociace ekologických organizací Zelený kruh. Podle ekologů by mělo ministerstvo životního prostředí aktivně spolupracovat s resorty zemědělství a průmyslu a obchodu (MPO) a s MPO také naplánovat rychlý útlum těžby uhlí v Česku. Mezi další úkoly organizace řadí například spolupráci na reformě dotací pro zateplování a pořízení střešních fotovoltaických elektráren, aby na ně dosáhly i nízkopříjmové domácnosti, ambicióznější cíle v odpadovém hospodářství či posílení role ministerstva v tvorbě zemědělské politiky a zpřísnění protierozní vyhlášky.