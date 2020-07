Pro Hubníka bylo nejdůležitější, že se mohl rozloučit na hřišti

Plzeň - Pro kapitána plzeňských fotbalistů Romana Hubníka bylo poslední utkání v dresu Západočechů hodně emotivní. Šestatřicetiletého obránce, který se od příští sezony vrací do Olomouce, nejvíc potěšilo, že rozlučku s Viktorií mohl absolvovat na hřišti. Při domácí výhře 4:0 nad Libercem v pátém kole prvoligové nadstavby odehrál závěrečnou půlhodinu.

"Věděl jsem, že tam půjdu v průběhu druhého poločasu, byl jsem na to nachystaný. V hlavě jsem měl, že hraju posledních 30, 35 minut, ale zvládl jsem to. Pro mě je nejdůležitější, že jsem se rozloučil s Viktorkou i s fanoušky na hřišti," řekl na video tiskové konferenci Hubník.

V poslední minutě nastavení si vyměnil míč symbolicky s dlouholetým parťákem Davidem Limberským, který následně Hubníka objal. "Limba pochopil, že tady něco končí. Už věděl, že bude přihrávat jenom mě a já to také věděl. Jsem rád, že ten poslední dotek jsme měli mezi sebou," uvedl bývalý reprezentant.

K Limberskému se po závěrečném hvizdu připojili ostatní plzeňští fotbalisté a zkušeného stopera několikrát vyhodili do vzduchu a také ho polili šampaňským. "Závěr byl něco neskutečného, nečekal jsem, že to bude až takové. Upřímně nemám rád, když jsem středem pozornosti, ale nakonec jsem to nějak ustál," přiznal Hubník.

Při promítání vzpomínkového videa se rodák z Halenkova neubránil slzám a pak promluvil k tribunám. Od téměř tří tisíc fanoušků, kteří kvůli koronavirovým opatřením mohli poslední zápas sezony navštívit, se dočkal potlesku ve stoje.

"Bylo to náročné, protože jsem měl chuť už zvednout mikrofon a něco říct, ale stadion tleskal. Nakonec jsem řekl úplně něco jiného, než jsem říct chtěl. Nic nebylo připravené, protože ve mně byly emoce. Jsem rád, že jsem poděkoval nejenom fanouškům, ale i hráčům, vedení a realizačnímu týmu za dobu strávenou ve Viktorce," konstatoval Hubník.

Na západě Čech působil sedm let s výjimkou podzimu 2015, kdy z rodinných důvodů hostoval v Olomouci. Viktorii pomohl ke třem titulům a dvakrát si zahrál základní skupinu Ligy mistrů. Dlouho patřil k oporám, ale v této sezoně, kterou Plzeň zakončila na druhém místě tabulky, zasáhl jen do pěti ligových zápasů.

"Nejvíc jsou Liga mistrů a první titul, protože všechno první, co člověk zažije, je nezapomenutelné. Vypíchl bych tyhle dva momenty, ale nejen na ně budu strašně rád vzpomínat," uvedl bývalý hráč Olomouce, FK Moskva, Sparty Praha nebo Herthy Berlín.