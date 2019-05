Pro Hamáčka je rezignace Staňka jasná, ČSSD navrhne jeho nástupce

Praha - Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček trvá na tom, že sociální demokracie navrhne po rezignaci ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) nového kandidáta na toto místo. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem zpochybnil okolnosti Staňkovy rezignace, označil ji za neobvyklou. Hamáček chce situaci na ministerstvu kultury včetně personálního řešení předložit Zemanovi ve čtvrtek. Prezident nemusí podle ústavy povinně odvolat ministra, který podá prostřednictvím předsedy vlády demisi, musel by ho ale odvolat v případě, kdy by jeho konec navrhl přímo premiér. ČTK to dnes řekl ústavní právník Jan Wintr.

"Z mého pohledu je věc jasná, ministr Staněk rezignoval a je na ČSSD navrhnout jeho nástupce," napsal dnes Hamáček ČTK. "Já budu s panem prezidentem mluvit ve čtvrtek a jsem připraven ho informovat o svém návrhu řešení a věřím, že do konce května bude věc vyřešena," řekl později novinářům v Karlovarském kraji.

Na dotaz ČTK, co by se stalo, pokud by prezident Staňkovu demisi nepřijal, Hamáček řekl, že pokud ministr projeví vůli dál úřad nevést, tak ho není možné k tomu nutit. "Samozřejmě, čistě technicky, je možný postup odvoláním ministra, což je věc, která je upravena ústavou a tam je to úplně jasné. Ale věřím, že se dohodneme na řešení," dodal Hamáček.

Zopakoval, že jméno Staňkova nástupce zatím sdělovat nebude, ale kandidáta má. Měl by to podle něj být politik. "Potřebuji ministra, který je schopen se vyjadřovat ke všem aspektům politiky, nejen ke svému resortu," řekl Hamáček.

Zeman v pondělí premiéra informoval o tom, že má naplánované schůzky s oběma politiky sociální demokracie. "Je pravda, že demise je taková neobvyklá, protože v demisi vlastně pan ministr píše o tom, že nekončí z vlastní vůle, ale že končí vlastně na základě požadavku pana předsedy ČSSD Hamáčka," uvedl Babiš po jednání s prezidentem.

Staněk předal ministerskému předsedovi rezignaci formulovanou minulý týden v pondělí. Ministr kultury by měl odejít z vlády k 31. květnu. Kritika se na něho snesla poté, co odvolal ředitele Národní galerie v Praze Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Prezident se už minulý týden odmítl ke Staňkově demisi vyjádřit, dokud se s ním v úterý 28. května nesejde.

Zeman demisi přijmout nemusí, Babišův návrh by akceptovat musel

Prezident nemusí podle ústavy povinně odvolat ministra, který podá prostřednictvím předsedy vlády demisi, musel by ho ale odvolat v případě, kdy by jeho konec navrhl přímo premiér. ČTK to dnes řekl ústavní právník Jan Wintr. Z právního hlediska podle něj nehraje roli fakt, zda se ministr rozhodne skončit sám, nebo ho k demisi přinutí například tlak z vlastní politické strany, o kterém hovoří končící ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD).

Wintr ČTK řekl, že podle ústavy je prezident povinen přijmout demisi vlády, pokud Sněmovna zamítla její žádost o vyslovení důvěry, vyslovila jí nedůvěru nebo kabinet skončil po ustavující schůzi nové Poslanecké sněmovny. "Z toho plyne, že v ostatních případech ji není povinen přijmout," vysvětlil.

Prezident může sehrát roli moderátora situace a v některých případech může usilovat i o to, aby ministr ve vládě zůstal. Wintr připomněl například situaci z roku 1997, kdy prezident Václav Havel přesvědčil ministra vnitra Jana Rumla, aby pokračoval ve funkci, když se kandidatury nečekaně vzdal Petr Nečas. Ruml poté oznámil, že odejde poté, co bude na jeho funkci navržen jiný kandidát.

Čas na Zemanovo rozhodnutí podle Wintra ohraničil především sám Staněk, když minulý týden oznámil rezignaci k 31. květnu. Kdyby prezident odmítl demisi podle článku 73 ústavy, nabízí se koalici postup podle následujícího článku, dodal Winter. Podle tohoto ustanovení "prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády". "Zde je jednomyslná shoda, že prezident má bez zbytečného odkladu povinnost návrhu vyhovět," uvedl Wintr.

Z právního pohledu nehraje roli, že Staněk zmiňuje, že odchází z funkce na základě požadavku předsedy ČSSD Hamáčka. "Ministr je svéprávný, pokud demisi podepíše, je to jeho vůle, okolnosti jsou z ústavního hlediska irelevantní," řekl Wintr. Relevanci mají motivy ministra pouze z politického hlediska, dodal.