Pro dobrovolníky zůstane do úterka letiště, pak se dostanou i do zasažených obcí

Podivín (Břeclavsko) - Parkoviště pro dobrovolníky na letišti u Ladné zůstane i s kyvadlovou dopravou v provozu do úterý. Od středy pak policie umožní vjezd do obcí, apeluje však na dobrovolníky, aby parkovali na vymezených plochách a neblokovali komunikace. Policie podle krajského ředitele Leoše Tržila nadále počítá s kontrolami, a to i na výjezdu z obcí, aby nedocházelo k odvážení stavebního materiálu.

Před prodlouženým víkendem se krizový štáb obával nezvladatelného náporu dobrovolníků. Situace je ale klidná, dobrovolníků není tolik a jsou disciplinovaní. Ve stanových městečkách nocovalo asi 270 lidí.

"Kdokoliv má zájem přijet, bez problému může," řekl dnes po krizovém štábu hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Práce se prý najde pro každého, doprava je už klidná.

Dobrovolníci například uklízejí pole a vinice, mnozí po dohodě s konkrétními rodinami pomáhají s opravami domů. Demolice už provádějí především hasiči s pomocí armády a těžkou technikou. K demolici je v celé oblasti zasažené tornádem určeno 180 domů. Asi 80 si jich majitelé zbourali sami, u dalších 27 hasiči obdrželi žádost o demolici.

Do úterka do 18:00 mají ještě majitelé možnost obracet se na hasiče s dalšími žádostmi o demolice. "Potřebujeme se připravit, udělat si průzkum," řekl krajský ředitel hasičů Jiří Pelikán.

Hasičů v zasažené oblasti postupně ubývá. Z tisícovky jich bude během dneška jen asi polovina. Pokračuje nasazení armády. Nově by se měla více zapojit v koordinaci na kontaktních místech a ve skladech, kde postupně nahradí dobrovolníky a pracovníky obcí.