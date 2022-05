Pro Djokoviče je Wimbledon více než jen body do žebříčku, v Londýně chce hrát

Paříž - Srbský tenista Novak Djokovič má v plánu obhajovat wimbledonský titul, přestože se na londýnské trávě nebudou udělovat body do světového žebříčku. Řekl to po postupu do druhého kola Roland Garros. Rozhodnutí ATP, které odebráním bodů zareagovalo na vyloučení ruských a běloruských hráčů z turnaje, dvacetinásobný grandslamový šampion podporuje, přestože negativně ovlivní jeho boj o udržení postu světové jedničky.

"Pro mne, ale i všechny ostatní, kteří tam vloni zahráli dobře, to znamená, že nejen že nemůžeme získat body, ale nemůžeme je ani obhajovat. Musím říct, že je to mimořádná a velice podivná situace," řekl Djokovič. Na rozdíl od Japonky Naomi Ósakaové, která bez bodového ohodnocení necítí motivaci a zvažuje neúčast ve Wimbledonu, Djokovič slavný turnaj vynechat nechce.

"Grandslam je pořád grandslam," prohlásil Srb, jemuž aktuálně chybí jeden titul do rekordu Rafaela Nadala. "Pro mě byl Wimbledon vždycky vysněným turnajem, už od dětství. Takže se na něj nedívám optikou bodů nebo prémií. Pro mě to je zkrátka něco jiného," prohlásil.

Rozhodnutí vedení All England Clubu vyloučit ruské a běloruské tenisty kvůli invazi na Ukrajinu nicméně považuje za chybu. Vadí mu, že pořadatelé svůj postup s nikým z ATP nebo hráčů nekonzultovali a nesnažili se najít prostor pro kompromis. Reakci ATP i ženské WTA proto podporuje, přestože sám v minulosti vedení mužského tenisu často kritizoval a dokonce založil nezávislou hráčskou asociaci.