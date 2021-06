Pro cestu na fotbal do Baku je třeba speciální vízum a očkování a PCR test

Praha - Pro cestu na fotbalový zápas Česka s Dánskem do ázerbájdžánského Baku vydávají tamní úřady speciální vízum na základě zakoupené vstupenky. Pro vstup do země je třeba dokončené očkování nebo doklad o prodělání nákazy a zároveň méně než 72 hodin starý PCR test. Za porušení opatření včetně nošení roušek hrozí pokuta. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zahraničí. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) i odborníci už před zápasem v Maďarsku varovali, že hromadné akce jsou pro šíření nákazy rizikové. Po návratu ze země, kterou ministerstvo řadí mezi ty s vysokým rizikem, musí i očkovaní nebo po nákaze absolvovat PCR test.

"Systém elektronických víz ASAN, který byl z běžného provozu odpojen v souvislosti s vypuknutím pandemie, byl reaktivován exkluzivně pro potřeby cizinců, kteří do země dorazí na zápasy v rámci roku 2021 pořádaného fotbalového šampionátu EURO 2020," uvedlo ministerstvo. Vízum může získat cestující na letišti po předložení vstupenky na zápas.

Občanům ČR, kteří se na zápas rozhodnou vypravit, ministerstvo zahraničních věcí důrazně doporučuje registrovat se před zahájením cesty v systému DROZD. Při návratu do ČR platí podmínky pro cestování ze zemí s vysokým rizikem nákazy. I lidé plně očkovaní nebo po prodělaném covidu, které jedině Ázerbájdžán na své území pustí, musí vyplnit před návratem do ČR vyplnit příjezdový formulář, a protože jediná možnost cestování je letecky, splnit podmínku nejdéle 48 hodin starého antigenního testu s negativním výsledkem nebo 72 hodin starého PCR testu. Po návratu do ČR musí do pěti dní podstoupit test a do jeho výsledku se izolovat.

Podmínkou pro vstup do země je třeba mít potvrzení o plném očkování a zároveň nejvýše 72 hodin starý PCR test na covid-19 s negativním výsledkem, u mladších 18 let stačí test. Při porušení protiepidemických opatření hrozí pokuta až 150.000 korun. Pokud by se prokázalo, že v důsledku nákazy od někoho, kdo podmínky porušil, došlo k úmrtí dalšího nakaženého, hrozí až pětileté vězení. Pokuta 100 manatů (asi 1250 korun) hrozí i za nenošení roušky, která je povinná všude, kde není možné dodržovat rozestupy nejméně 1,5 metru.

Na stadion v Baku může podle webu UEFA až 31.000 lidí, tedy asi polovina povolené kapacity. Vstupenky si podle ministerstva zahraničí mohou koupit jen fanoušci ze zemí, které zápas hrají, tedy ČR a Dánska. Ázerbájdžánci na zápas nemohou.

Pravidla pro pobyt na stadionu jsou stejná jako v celé zemi, tedy rozestupy nejméně 1,5 metru a roušky. Negativní test nebude kontrolovaný, povinný je ale pro vstup do země. Pořadatelé naplánovali příchody na stadion postupně v třicetiminutových intervalech. Lidé by se také měli vyhnout blízkému kontaktu s ostatními a o poločase neopouštět sedadlo.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) už před nedělním zápasem v Maďarsku vyzval fanoušky, aby podstoupili po návratu test na koronavirus. "Já jako ministr zdravotnictví bych doporučil, aby lidé spíše sledovali zápas u televize, protože tyto hromadné akce v současné době riziko představují. Byl bych velmi obezřetný," řekl ve čtvrtek ČTK ministr. Podobně se vyjádřil epidemiolog Rastislav Maďar. Také odborníci z Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) varují, že příjezdy ze zahraničí je třeba pečlivě sledovat, protože hrozí import různých nebezpečnějších mutací viru.