Příznivci Pegidy i levice s novináři příliš mluvit nechtějí

Berlín - Mladí lidé se zahalenými tvářemi a často i kapucemi na hlavách s rudými zástavami na jedné straně, spíše postarší lidé bez roušek a s vlajkami Německa, Saska či Ruska na straně druhé, jedni volají po otevření evropských hranic běžencům, ti druzí je chtějí zcela uzavřít. Zdá se, že oba tábory, které se vzájemně překřikují i uráží, se nemohou více odlišovat, jedno je ale přece jen spojuje - neochota mluvit s novináři o tom, proč se dnes v centru Drážďan sešli na demonstraci. A pokud již promluví, jména shodně uvádět nechtějí.

"Víme, proč jsme tady, ale bavit se o tom s novináři nebudeme," řekla skupinka pěti mladých lidí, kteří přišli demonstrovat proti protiimigračnímu a protiislámskému hnutí Vlastenečtí Evropané proti islamizaci Západu (Pegida). "Zeptejte se na názor někoho jiného," uvedla dívka z další skupiny.

Jednou z mála, kdo byl ochotný sdělit své jméno a vyjádřit se k demonstraci, byla Lorin z komunistické mládežnické organizace Revolution. "Přišli jsme sem, abychom vyjádřili odpor k pochodu Pegidy, což je z části rasistická a fašistická organizace. Městem pochodují každý týden, nebo každé dva týdny. A my sem chodíme, abychom proti tomu protestovali," řekla ČTK. "Nechceme jim nechat ulice," uvedla.

Pegida sama o sobě podle Lorin není problém. "Problémem je systém. Problémem je to, že lidé v nesnázích, kteří nyní kvůli krizi přicházejí o práci, snadno podlehnou rasistickým a fašistickým idejím a argumentům. Fašisti říkají, o místo jste přišli kvůli migrantům a cizincům. Ti lidé tomu uvěří," řekla.

Na dotaz, zda Německo zvládá uprchlickou krizi, kterou právě před pěti lety německá kancléřka Angela Merkelová Němcům slíbila ustát, rázně kroutí hlavou. "Za pět let se nic nezvládlo a ani žádný jiný stát v Evropě nic nezvládl, když na evropských hranicích stále umírají lidé, kteří prchají před násilnostmi a válkami," prohlásila Lorin s tím, že Evropa se po celou dobu jen "schovává za fasádu lidských práv".

Tábor Pegidy srovnání s fašisty i rasisty odmítá. Jeden z příznivců protiimigračního hnutí několik minut pokřikoval na zastánce levice, že fašisty a nacisty jsou naopak oni. V ruce držel transparent, na kterém vedle sebe postavil přeškrtnutou nacistickou vlajku s hákovým křížem a zástavu krajně levicové Antifašistické akce (Antify). Policie ho přiměla transparent uklidit, v Německu je totiž zobrazování nacistických symbolů zakázané. Policisty neuklidnil ani fakt, že hákový kříž byl přeškrtnutý.

"Demonstruji s Pegidou už pět let a její cíle jsou jasné a známé, a to zastavit islamizaci Evropy," řekl asi 70letý muž se zástavou v podobě německé orlice s nápisem "Německo je moje vlast, Německo je moje láska". "Problém je ten, že stále přichází další a další. K muslimům se teď přidávají Afričané a další lidé z nejrůznějších zemí," uvedl s tím, že pár cizinců potíž není, problém je jejich množství. "Ve velkých městech je situace katastrofální. Jde nám o uchování národní kultury. To je, nebo bude problém všech evropských zemí, tedy i Čechů," dodal.

"Nejsme proti cizincům, chceme jen zachránit svou kulturu," řekl. Jeho kolega uvedl, že ač se o tom podle něj nemluví, tak obyvatelstvo více než sedmisettisícového Frankfurtu nad Mohanem tvoří z poloviny lidé s migračním původem a v tamních školách mají děti přistěhovalců podíl 70 procent.

"Protestuji hlavně za svobodu. Proti sítím páté generace, které jsou nástrojem kontroly obyvatelstva, i proti povinnosti nosit roušky," řekl další demonstrant z tábora Pegidy, který stejně jako další jméno uvést odmítl. "Už v roce 2005 výzkumy univerzity v Mnichově dokázaly, že roušky nejsou účinné. Nezachytí 95 procent bakterií a virů," řekl. Dodal, že povinné nošení roušek zavání fašismem.

Kolem prošel muž, který nápisem na tričku dává na vědomí, že za Pegidou stojí již pět let. Proč za ní stojí, odmítl říct. Stejně tak nechtěl odpovědět, jaké cíle Pegidy nejvíce podporuje. Od diktafonu se rychle vzdálil, což odkrylo nápis na jeho zádech o tom, že největší škody způsobuje mlčící většina.