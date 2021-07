Přívratský byl v olympijské střelbě ze vzduchové pušky 14., Hrčkulák 19.

Tokio - Čeští střelci Jiří Přívratský a David Hrčkulák se do osmičlenného finále olympijské soutěže v disciplíně vzduchová puška neprobojovali. Přívratský skončil v dnešní kvalifikaci se ziskem 626,8 bodu na 14. místě a od postupu jej dělilo 2,4 bodu, Hrčkulák byl výkonem 625,7 bodu devatenáctý.

Úvodní fázi soutěže vyhrál ziskem 632,7 bodu Číňan Jang Chao-žan. Do finále se dostal ze čtvrté pozice také slovenský reprezentant Patrik Jány.

Dvacetiletý Přívratský se po většinu soutěže pohyboval ve druhé desítce pořadí. Navzdory slabší třetí sérii se postupně probojoval až k první desítce, usadit se v ní ale už nedokázal. S prvním olympijským vystoupením byl ale patnáctý muž v této disciplíně z letošního mistrovství Evropy spokojený. "Já jsem opravdu rád, jak to dneska dopadlo. Asi jsem nedoufal, že by to dopadlo nějak lépe," radoval se Přívratský v rozhovoru s ČTK a deníkem Sport.

To Hrčkulák neměl ideální vstup a po nepovedené první a třetí položce se propadl do spodních pater. V závěrečných dvou kolech si ale vedl lépe než Přívratský, v poslední sérii byl se ziskem 105,9 bodu třetí nejlepší ze všech.

Přívratského čeká na olympijských hrách ještě 2. srpna soutěž v libovolné malorážce na 3x40 ran, která patří k jeho silnějším disciplínám a byl v ní pátý na letošním ME. Hrčkulák bude ve stejný den soutěžit ve smíšeném týmu s Nikolou Šarounovou ve vzduchové pušce.