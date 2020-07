Přivaděče na budovanou D35 na Pardubicku nebudou hotové včas

Pardubice - Přivaděče na nově budovanou dálnici D35, jež na Pardubicku připravuje Pardubický kraj, nebudou hotové včas. Úseky dálnice Opatovice - Časy a Časy - Ostrov mají být hotové do konce roku 2021, respektive v srpnu 2022. Přeložky silnic z Černé za Bory v Pardubicích přes Dašice k D35 a napojení komunikace 298 z Býště a Rokytna na dálnici ale budou oproti předpokladům hotové až později. Zaznělo to na krajském úřadu na kontrolním dnu ke stavbě přivaděčů. Pro dotčené obce by to mohlo znamenat, že se přes ně začne valit tranzitní doprava.

Napojení u Dašic má být podle nynějších plánů dokončené v polovině roku 2023, od Rokytna a Býště koncem roku 2022. Přípravy zdržela složitá jednání s vlastníky pozemků, některé zřejmě bude nutné vyvlastnit.

"Uvedené termíny jsou optimistická varianta a i ta je později než dokončení úseků dálnice. Pesimistická je, že nebude nic," uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. Kdyby výstavba dálnice předběhla stavbu přivaděčů, mohlo by se podle něj přijít na to, že nebudou třeba.

Stát v memorandu přislíbil Pardubickému kraji na výstavbu přivaděčů a modernizaci silničního napojení na dálnici 2,7 miliardy korun. Hejtmanství a krajští silničáři mají vybudovat pět velkých dopravních staveb, některé se skládají z více úseků. Náklady se předběžně odhadují na 3,6 miliardy.

Nejdál je modernizace silnice mezi Litomyšlí a Českou Třebovou. Opravené jsou části v intravilánu obou měst, nyní se pracuje na úseku mezi nimi. Modernizovat se má také silnice z Ústí nad Orlicí do Litomyšle, kde bylo vydáno stavební povolení. Nejnákladnější bude výstavba silnice z Vysokého Mýta přes Choceň, České Libchavy do Žamberka, zčásti v trase původních komunikací. Nkeré úseky čekají na územní rozhodnutí nebo se připravuje posouzení EIA.