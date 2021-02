Přístup k digitalizovaným dokumentům bude možný do konce června

Praha - Studenti, učitelé či vědci budou mít přístup k digitalizovaným dokumentům vybraných knihoven do konce června. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) se dohodl s předsedou Svazu knihkupců a nakladatelů Martinem Vopěnkou na uzavření licenční smlouvy. Stát nakladatelům zaplatí náhradu 80 milionů korun za neprodané knihy, které budou díky této dohodě dostupné online. ČTK o tom informovala mluvčí ministerstva Michaela Lagronová.

Uzavření licenční smlouvy umožní úplné zpřístupnění digitalizovaných dokumentů dostupných na trhu prostřednictvím digitálních knihoven provozovaných Národní knihovnou ČR, Univerzitou Karlovou v Praze, Moravskou zemskou knihovnou v Brně, Knihovnou Akademie věd ČR, Národní technickou knihovnou a Městskou knihovnou v Praze. Tato dohoda umožňuje studentům a pedagogům vyšších odborných a vysokých škol i vědeckým pracovníkům přístup k digitalizovaným knihovním fondům on-line. Zobrazené dokumenty lze pouze číst, nelze zhotovit tištěnou nebo digitální kopii a není možné stahování. Autor nebo jiný nositel autorských práv může požádat o vyřazení svých děl z této služby.

"Jsem moc rád, že jsme se s panem Vopěnkou domluvili, protože možnost přístupu k Národní digitální knihovně až do letních prázdnin je pro studenty a vědecké pracovníky v období pandemie nenahraditelným nástrojem, bez kterého by se oblasti vzdělávání a výzkumu nebyly schopné obejít," uvedl ministr Zaorálek.

Národní knihovna na začátku února získala souhlas s prodloužením přístupu k Národní digitální knihovně (NDK-COVID) do 12. února. Po neúspěšném jednání knihovny se SČKN měl původně skončit 5. února. Kolektivní správci autorských práv DILIA a OOA-S na žádost ředitele Národní knihovny Víta Richtera s prodloužením termínu a uzavřením dodatku k licenční smlouvě souhlasili.

Knihovní fondy byly pro studenty vysokých škol přístupné on-line při loňské jarní vlně a pak od podzimu. Umožňovala to dohoda Národní knihovny a kolektivních správců autorských práv. Richter již dříve ČTK řekl, že nakladatelé nejsou součástí tohoto smluvního vztahu. "Ale proto, že se vstupuje do nejnovější knižní produkce, do toho, co je aktuálně na trhu, jsme vždy chtěli, aby k tomu nakladatelé dali souhlas. Protože ta licence je bezplatná, z toho neplyne žádná odměna, je to jako dar veřejnosti," vysvětlil.

Předseda SČKN Vopěnka před časem uvedl, že svaz souhlas dávat nemusel. "Suplujeme roli státu, který zavřel koleje, knihovny," uvedl. Dodal, že nemá "podporu členské základny, aby dál prodloužil přístup".

Podle informací ČTK svaz podmiňoval svůj souhlas k přístupu digitalizovaných knihovních fondů vysokým školám souhlasem vlády s možností poskytovat vouchery, respektive s uvolněním peněz na ně. S vouchery přišel svaz opakovaně, naposledy loni v červnu, kdy navrhoval, aby každý žák základní a střední školy dostal jednorázový voucher na nákup knihy za 300 korun v kamenném knihkupectví. Tím by se podle svazu podpořil prodej knih.

Knihovny se v Česku uzavřely kvůli opatřením proti šíření koronaviru opět 18. prosince, předtím fungovaly dva týdny. Zavřené byly i v první vlně pandemie, a to od 11. března do 27. dubna. Většina knihoven své služby nyní poskytuje on-line. Výpůjčky a rezervace knih jsou automaticky prodlouženy.