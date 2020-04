Příští týden otevřou další obchody, rozhodne se o svátcích

Praha - Příští týden budou otevřeny další obchody, jejich seznam doladí ministerstva průmyslu a zdravotnictví během Velikonoc. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to řekl vicepremiér a ministr dopravy i průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Pracovní tým podle něj nebude navrhovat uvolňování opatření podle oborů, ale podle velikosti ploch obchodů s přihlédnutím k tomu, do jaké míry se podaří eliminovat shlukování osob v provozovnách.

Během následujících dní připraví tým ministerstev a tým epidemiologů scénář pro další uvolnění opatření o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách. "Jsme v situaci, kdy sledujeme a vyhodnocujeme, jak se to děje v jednotlivých zemích v Evropě. Docházíme k závěru, že nebudeme navrhovat oborové členění, ale členění podle metrů čtverečních, podle velikosti ploch, s přihlédnutím k tomu, do jaké míry se podaří eliminovat shlukování osob v jednotlivých provozovnách," řekl Havlíček.

Proces otevírání obchodů bude podle něj několikatýdenní, vláda ale nechce otálet. "V průběhu příštího týdne otevřeme další provozovny, které budeme vědět v průběhu svátků," dodal ministr.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) by například brzy mohly být zprovozněny farmářské trhy, o čemž dříve hovořil ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). "Za velmi přísných podmínek by trhy mohly být realizovány, aniž by lidé konzumovali na místě potraviny. Pouze by si to koupili a odešli," poznamenal Vojtěch.

Asociace farmářských tržišť ČR připravila model fungování farmářských trhů s devíti konkrétními pravidly. V případě uvolnění prodeje by zodpovědnost za dodržování pravidel měl provozovatel farmářského trhu. Asociace tržišť již dříve uvedla, že by na trzích nebylo občerstvení, posezení ani pouliční umělci. Ochranné rozestupy mezi zákazníky by byly vyznačené páskami na zemi, stánky by měly od sebe rozestupy, lidé by k nim přistupovali po jednom.

Zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách má řadu výjimek. Od 14. března, kdy bylo opatření přijato, se netýká například prodejen potravin, čerpacích stanic, drogerií, lékáren nebo zverimexů. Postupně k nim byly doplněny například autoservisy, zahrádkářství, květinářství, galanterie, zámečnictví, myčky automobilů nebo prodejny domácích potřeb, které nabízejí ochranné prostředky dýchacích cest.

Od úterý mohou být v provozu sběrny surovin a venkovní sportoviště pro individuální sport, ode dneška hobbymarkety, stavebniny, železářství nebo prodejny jízdních kol. Souvisí s tím ale zpřísněná hygienická opatření.