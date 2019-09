Ilustrační foto - Finále play off hokejové extraligy - 6. zápas HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec, 28. dubna 2019 v Třinci. Oceláři vyhráli utkání 4:2, stejným poměrem i celou finálovou sérii a získali extraligový titul.

Ilustrační foto - Finále play off hokejové extraligy - 6. zápas HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec, 28. dubna 2019 v Třinci. Oceláři vyhráli utkání 4:2, stejným poměrem i celou finálovou sérii a získali extraligový titul. ČTK/Pryček Vladimir

Praha - Příští týden odstartují domácí hokejové soutěže. Nový ročník extraligy začne ve čtvrtek 12. září předehrávkou mezi pražskou Spartou a Plzní. První liga zahájí sezonu o den dříve. Český národní tým absolvoval předminulý týden soustředění adeptů reprezentačního dresu v Jihlavě a začne ročník ve čtvrtek 7. listopadu v Leksandu duelem s domácím Švédskem na turnaji Karjala.

Extraligu v základní části přeruší tři reprezentační přestávky - v listopadu, prosinci a únoru. Bude to kvůli turnajům Euro Hockey Tour - Karjala ve Švédsku a Finsku (7. až 10. listopadu), Channel One Cup v Česku a Rusku (12. až 15. prosince) a Švédské hry (6. až 9. února).

Základní část vyvrcholí 52. kolem v pátek 6. března, její vítěz získá Pohár prezidenta Českého svazu ledního hokeje. Nový mistr bude korunován nejdříve v úterý 21. dubna a nejpozději týden nato. Nově se nebude hrát skupina o umístění na 11. až 14. místo a ani baráž o extraligu posledních dvou celků s dvěma nejlepšími z první ligy.

Do druhé nejvyšší soutěže sestoupí poslední tým po základní části a mezi elitu se dostane vítěz první ligy. První hokejová liga, z které nikdo nesestoupí, se odehraje nově s 16 účastníky. Hrát budou každý s každým dvoukolově doma a venku (30 kol).

Následně bude hrát ve dvou skupinách první osmička o šestku pro přímý postup do play off a celky na 9. až 16. místě o dvě pozice v předkole, které budou hrát i týmy ze 7. a 8. příčky po nadstavbě. Hrát se bude v obou skupinách čtyřkolově každý s každým doma a venku (28 kol). Předkolo play off se bude hrát na tři vítězné zápasy, čtvrtfinále, semifinále a i obnovené finále na čtyři vítězné.

Český národní tým čeká před světovým šampionátem ve Švýcarsku 18 utkání. Vedle tradičních turnajů Euro Hockey Tour s triem Finsko, Rusko a Švédsko bude hrát v dubnu dvojzápasy Euro Hockey Challenge s Rakouskem, Německem a Slovenskem.

Do mistrovství světa vstoupí Češi v Lausanne v pátek 8. května proti Švédsku. Dále je čekají duely s Běloruskem, Kanadou, Velkou Británií, Slovenskem, Dánskem a základní skupinu A zakončí 21. května duelem se Švýcarskem. Šampionát vyvrcholí 24. května v Curychu.

Mistrovství světa dvacítek se uskuteční mezi 26. prosincem a 5. lednem v Ostravě a Třinci. Do turnaje vstoupí tým trenéra Václava Varadi 26. prosince zápasem proti Rusku. V dalších zápasech skupiny B v Ostravě jej čekají souboje s Německem, USA a Kanadou.

Osmnáctka má světový šampionát na programu od 16. do 26. dubna v amerických městech Plymouth a Ann Arbor. V základní skupině B narazí Češi na Německo, Rusko, USA a Finsko.

Program hokejové Tipsport extraligy 2019/20: Základní část: Čtvrtek 12. září - předehrávka 1. kola: 18:30 HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň (ČT Sport). Pátek 13. září - 1. kolo: 17:00 HC Oceláři Třinec - Rytíři Kladno (O2 TV Sport), 17:30 HC Verva Litvínov - HC Kometa Brno, BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice, HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc, HC Energie Karlovy Vary - PSG Berani Zlín. Sobota 14. října - dohrávka 1. kola: 15:00 Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec (O2 TV Sport). Neděle 15. září - 2. kolo: 16:00 HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec (ČT Sport), Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha, Rytíři Kladno - Mountfield Hradec Králové, 16:30 HC Škoda Plzeň - HC Verva Litvínov, 17:00 HC Olomouc - BK Mladá Boleslav, PSG Berani Zlín - HC Vítkovice Ridera, HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary. Úterý 17. září - předehrávka 33. kola: 17:30 HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec (ČT Sport). Čtvrtek 19. září - předehrávka 3. kola: 18:30 HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec (O2 TV Sport). Pátek 20. září - 3. kolo: 17:30 HC Energie Karlovy Vary - Rytíři Kladno, HC Verva Litvínov - HC Dynamo Pardubice, BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno (O2 TV Sport), PSG Berani Zlín - HC Olomouc, HC Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec, 18:00 Mountfield Hradec Králové - HC Škoda Plzeň. Neděle 22. září - 4. kolo: 15:00 HC Oceláři Třinec - HC Verva Litvínov, 16:00 Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav, Rytíři Kladno - HC Vítkovice Ridera, 16:30 HC Škoda Plzeň - PSG Berani Zlín, 17:00 HC Olomouc - HC Energie Karlovy Vary, HC Kometa Brno - HC Sparta Praha, HC Dynamo Pardubice - Mountfield Hradec Králové. Úterý 24. září - předehrávka 10. kola: 18:00 HC Oceláři Třinec - HC Olomouc (O2 TV Sport). Pátek 27. září - 5. kolo: 17:30 HC Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec, BK Mladá Boleslav - HC Oceláři Třinec, HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno, PSG Berani Zlín - Rytíři Kladno, 18:00 Mountfield Hradec Králové - HC Sparta Praha (O2 TV Sport), HC Olomouc - HC Dynamo Pardubice. Sobota 28. září - dohrávka 5. kola: 15:00 HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň (O2 TV Sport). Neděle 29. září - 6. kolo: 16:00 Rytíři Kladno - HC Olomouc, Bílí Tygři Liberec - PSG Berani Zlín, HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové (ČT Sport), 16:30 HC Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav, 17:00 HC Dynamo Pardubice - HC Vítkovice Ridera. Úterý 1. října - dohrávka 6. kola: 17:30 HC Energie Karlovy Vary - HC Kometa Brno. Čtvrtek 3. října - předehávka 7. kola: 17:30 HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec. Pátek 4. října - 7. kolo: 17:30 BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov, HC Energie Karlovy Vary - HC Sparta Praha, PSG Berani Zlín - HC Dynamo Pardubice, 18:00 HC Olomouc - HC Škoda Plzeň, Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno (O2 TV Sport). Sobota 5. října - dohrávka 7. kola: 15:00 Rytíři Kladno - Bílí Tygři Liberec (O2 TV Sport). Neděle 6. října - 8. kolo: 15:00 HC Oceláři Třinec - HC Energie Karlovy Vary, 16:00 Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc, HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav, 16:30 HC Škoda Plzeň - HC Vítkovice Ridera, 17:00 HC Dynamo Pardubice - Rytíři Kladno, HC Kometa Brno - PSG Berani Zlín, 17:30 HC Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové. Úterý 8. října - předehrávka 11. kola: 17:30 PSG Berani Zlín - HC Sparta Praha. Středa 9. října - předehrávka 9. kola: 17:30 HC Energie Karlovy Vary - HC Verva Litvínov. Pátek 11. října - 9. kolo: 17:30 HC Vítkovice Ridera - HC Sparta Praha (O2 TV Sport), PSG Berani Zlín - HC Oceláři Třinec, 18:00 Mountfield Hradec Králové - BK Mladá Boleslav, Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň, HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec. Sobota 12. října - dohrávka 9. kola: 15:00 HC Olomouc - HC Kometa Brno (O2 TV Sport). Neděle 13. října - 10. kolo: 16:00 BK Mladá Boleslav - HC Vítkovice Ridera, Mountfield Hradec Králové - HC Energie Karlovy Vary, 16:30 HC Škoda Plzeň - HC Dynamo Pardubice, 17:00 HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec, 17:30 HC Verva Litvínov - PSG Berani Zlín. Úterý 15. října - dohrávka 6. kola: 18:30 HC Sparta Praha - HC Verva Litvínov. Pátek 18. října - 11. kolo: 17:30 HC Energie Karlovy Vary - BK Mladá Boleslav, HC Vítkovice Ridera - HC Verva Litvínov, 18:00 HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec, Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň, Rytíři Kladno - HC Kometa Brno, HC Olomouc - Mountfield Hradec Králové. Neděle 20. října - 12. kolo: 15:00 HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec, 15:30 HC Energie Karlovy Vary - HC Vítkovice Ridera, 16:00 HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice, BK Mladá Boleslav - Rytíři Kladno, 17:00 HC Kometa Brno - HC Škoda Plzeň, 17:20 Mountfield Hradec Králové - PSG Berani Zlín (ČT Sport), 17:30 HC Verva Litvínov - HC Olomouc. Středa 23. října: Předehávka 32. kola: 18:00 Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec. Předehrávka 20. kola: 18:30 HC Sparta Praha - HC Energie Karlovy Vary (ČT Sport). Pátek 25. října - 13. kolo: 17:30 PSG Berani Zlín - BK Mladá Boleslav, HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové, 18:00 Rytíři Kladno - HC Verva Litvínov, HC Olomouc - HC Sparta Praha, Bílí Tygři Liberec - HC Energie Karlovy Vary, HC Kometa Brno - HC Dynamo Pardubice. Sobota 26. října - dohrávka 13. kola: 15:00 HC Škoda Plzeň - HC Oceláři Třinec (O2 TV Sport). Neděle 27. října - 14. kolo: 15:30 PSG Berani Zlín - HC Energie Karlovy Vary, 16:00 Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové, 16:30 HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha, 17:00 HC Kometa Brno - HC Verva Litvínov, HC Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav, HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera, 18:00 Rytíři Kladno - HC Oceláři Třinec (ČT Sport). Úterý 29. října - 15. kolo: 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno, 17:30 BK Mladá Boleslav - HC Olomouc, HC Vítkovice Ridera - PSG Berani Zlín, HC Verva Litvínov - HC Škoda Plzeň, HC Energie Karlovy Vary - HC Dynamo Pardubice, 18:00 Mountfield Hradec Králové - Rytíři Kladno, 18:30 HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec. Pátek 1. listopadu - 16. kolo: 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha, 17:30 HC Škoda Plzeň - Mountfield Hradec Králové, 18:00 Rytíři Kladno - HC Energie Karlovy Vary, HC Dynamo Pardubice - HC Verva Litvínov, HC Kometa Brno - BK Mladá Boleslav, HC Olomouc - PSG Berani Zlín, Bílí Tygři Liberec - HC Vítkovice Ridera. Neděle 3. listopadu - 17. kolo: 15:30 HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc, PSG Berani Zlín - HC Škoda Plzeň, HC Verva Litvínov - HC Oceláři Třinec, 16:00 HC Sparta Praha - HC Kometa Brno, BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec, Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice, HC Vítkovice Ridera - Rytíři Kladno. Středa 13. listopadu: Předehrávka 21. kola: 17:30 PSG Berani Zlín - HC Kometa Brno. Dohrávka 10. kola: 18:30 HC Sparta Praha - Rytíři Kladno. Pátek 15. listopadu - 18. kolo: 17:00 HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav, 17:30 HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno, HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary, 18:00 HC Dynamo Pardubice - HC Olomouc, Bílí Tygři Liberec - HC Verva Litvínov, Rytíři Kladno - PSG Berani Zlín, 18:30 HC Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové. Neděle 17. listopadu - 19. kolo: 15:30 HC Verva Litvínov - HC Sparta Praha, PSG Berani Zlín - Bílí Tygři Liberec, HC Kometa Brno - HC Energie Karlovy Vary, 16:00 HC Vítkovice Ridera - HC Dynamo Pardubice, Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec, BK Mladá Boleslav - HC Škoda Plzeň, 17:00 HC Olomouc - Rytíři Kladno. Pátek 22. listopadu - 20. kolo: 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera, 17:30 HC Škoda Plzeň - HC Olomouc, HC Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav, 18:00 Bílí Tygři Liberec - Rytíři Kladno, HC Dynamo Pardubice - PSG Berani Zlín, HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové. Neděle 24. listopadu - 21. kolo: 15:30 HC Oceláři Třinec - HC Energie Karlovy Vary, 16:00 Rytíři Kladno - HC Dynamo Pardubice, BK Mladá Boleslav - HC Sparta Praha, HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň, Mountfield Hradec Králové - HC Verva Litvínov, 17:00 HC Olomouc - Bílí Tygři Liberec. Úterý 26. listopadu - 22. kolo: 17:00 HC Oceláři Třinec - PSG Berani Zlín, 17:30 BK Mladá Boleslav - Mountfield Hradec Králové, HC Škoda Plzeň - Rytíři Kladno, HC Verva Litvínov - HC Energie Karlovy Vary, 18:00 HC Kometa Brno - HC Olomouc, Bílí Tygři Liberec - HC Dynamo Pardubice. Středa 27. listopadu - dohrávka 22. kola: 17:30 HC Vítkovice Ridera - HC Sparta Praha. Čtvrtek 28. listopadu - předehávka 23. kola: 18:00 Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno. Pátek 29. listopadu - 23. kolo: 17:30 PSG Berani Zlín - HC Verva Litvínov, HC Vítkovice Ridera - BK Mladá Boleslav, HC Energie Karlovy Vary - Mountfield Hradec Králové, 18:00 HC Dynamo Pardubice - HC Škoda Plzeň, HC Olomouc - HC Oceláři Třinec. Sobota 30. listopadu - dohrávka 23. kola: 15:00 Rytíři Kladno - HC Sparta Praha (O2 TV Sport). Neděle 1. prosince - 24. kolo: 15:00 HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice, HC Kometa Brno - Rytíři Kladno, 15:30 HC Verva Litvínov - HC Vítkovice Ridera, 16:00 BK Mladá Boleslav - HC Energie Karlovy Vary, HC Sparta Praha - PSG Berani Zlín, Mountfield Hradec Králové - HC Olomouc, 16:30 HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec. Úterý 3. prosince - předehrávka 33. kola: 17:30 BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov. Pátek 6. prosince - 25. kolo: 17:30 HC Škoda Plzeň - HC Kometa Brno, PSG Berani Zlín - Mountfield Hradec Králové, HC Energie Karlovy Vary - HC Vítkovice Ridera, 18:00 Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec (O2 TV Sport), HC Olomouc - HC Verva Litvínov, Rytíři Kladno - BK Mladá Boleslav. Sobota 7. prosince - dohrávka 25. kola: 15:00 HC Dynamo Pardubice - HC Sparta Praha (O2 TV Sport). Neděle 8. prosince - 26. kolo: 15:00 HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň, 15:30 HC Verva Litvínov - Rytíři Kladno, HC Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec, 16:00 HC Sparta Praha - HC Olomouc, BK Mladá Boleslav - PSG Berani Zlín, Mountfield Hradec Králové - HC Vítkovice Ridera, 17:00 HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno. Pondělí 16. prosince - předehrávka 28. kola: 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno. Středa 18. prosince 27. kolo: 17:00 HC Oceláři Třinec - Rytíři Kladno, 17:30 HC Verva Litvínov - HC Kometa Brno, BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice, HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc, HC Energie Karlovy Vary - PSG Berani Zlín, 18:00 Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec, 18:30 HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň. Pátek 20. prosince - 28. kolo: 17:30 PSG Berani Zlín - HC Vítkovice Ridera, HC Škoda Plzeň - HC Verva Litvínov, 18:00 HC Olomouc - BK Mladá Boleslav, Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha, Rytíři Kladno - Mountfield Hradec Králové, HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary. Neděle 22. prosince - 29. kolo: 15:30 HC Energie Karlovy Vary - Rytíři Kladno, HC Verva Litvínov - HC Dynamo Pardubice, PSG Berani Zlín - HC Olomouc, 16:00 Mountfield Hradec Králové - HC Škoda Plzeň, HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec, BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno. Čtvrtek 26. prosince - 30. kolo: 15:00 HC Kometa Brno - HC Sparta Praha, HC Oceláři Třinec - HC Verva Litvínov, 16:00 Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav, Rytíři Kladno - HC Vítkovice Ridera, 16:30 HC Škoda Plzeň - PSG Berani Zlín, 17:00 HC Olomouc - HC Energie Karlovy Vary, HC Dynamo Pardubice - Mountfield Hradec Králové. Sobota 28. prosince - 31. kolo: 15:30 HC Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec, PSG Berani Zlín - Rytíři Kladno, HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň, 16:00 Mountfield Hradec Králové - HC Sparta Praha, HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera, 17:00 HC Olomouc - HC Dynamo Pardubice. Pondělí 30. prosince - 32. kolo: 17:30 HC Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav, 18:00 Rytíři Kladno - HC Olomouc, Bílí Tygři Liberec - PSG Berani Zlín, HC Dynamo Pardubice - HC Vítkovice Ridera, HC Kometa Brno - HC Energie Karlovy Vary, 18:30 HC Sparta Praha - HC Verva Litvínov. Pátek 3. ledna - 33. kolo: 17:30 HC Energie Karlovy Vary - HC Sparta Praha, PSG Berani Zlín - HC Dynamo Pardubice, 18:00 Rytíři Kladno - Bílí Tygři Liberec, HC Olomouc - HC Škoda Plzeň, Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno. Sobota 4. ledna - předehrávka 45. kola: 15:00 HC Verva Litvínov - HC Sparta Praha (Open Air v Drážďanech; O2 TV Sport). Neděle 5. ledna - 34. kolo: 15:00 HC Kometa Brno - PSG Berani Zlín, HC Energie Karlovy Vary - HC Oceláři Třinec, 16:00 Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc, 16:30 HC Škoda Plzeň - HC Vítkovice Ridera, 17:00 HC Dynamo Pardubice - Rytíři Kladno. Úterý 7. ledna - dohrávky 34. kola: 17:30 HC Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové, 18:30 HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav. Pátek 10. ledna - 35. kolo: 17:30 HC Energie Karlovy Vary - HC Verva Litvínov, PSG Berani Zlín - HC Oceláři Třinec, 18:00 HC Olomouc - HC Kometa Brno, Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň, Bílí Tygři Liberec - HC Dynamo Pardubice, 18:30 HC Sparta Praha - HC Vítkovice Ridera. Sobota 11. ledna - dohrávka 35. kola: 15:00 Mountfield Hradec Králové - BK Mladá Boleslav (O2 TV Sport). Neděle 12. ledna - 36. kolo: 15:00 Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno, HC Oceláři Třinec - HC Olomouc, 15:30 HC Verva Litvínov - PSG Berani Zlín, 16:00 HC Sparta Praha - Rytíři Kladno, BK Mladá Boleslav - HC Vítkovice Ridera, Mountfield Hradec Králové - HC Energie Karlovy Vary, 16:30 HC Škoda Plzeň - HC Dynamo Pardubice. Úterý 14. ledna - předehrávka 44. kola: 18:00 HC Dynamo Pardubice - HC Olomouc. Pátek 17. ledna - 37. kolo: 17:30 HC Energie Karlovy Vary - BK Mladá Boleslav, HC Vítkovice Ridera - HC Verva Litvínov, PSG Berani Zlín - HC Sparta Praha, 18:00 HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec, Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň, Rytíři Kladno - HC Kometa Brno, HC Olomouc - Mountfield Hradec Králové. Neděle 19. ledna - 38. kolo: 15:00 HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec, HC Kometa Brno - HC Škoda Plzeň, 15:30 HC Verva Litvínov - HC Olomouc, 16:00 HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice, BK Mladá Boleslav - Rytíři Kladno, Mountfield Hradec Králové - PSG Berani Zlín, HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary. Úterý 21. ledna - dohrávka 29. kola: 17:30 HC Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec. Středa 22. ledna - dohrávka 31. kola: 17:30 BK Mladá Boleslav - HC Oceláři Třinec. Pátek 24. ledna - 39. kolo: 17:30 PSG Berani Zlín - BK Mladá Boleslav, HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové, 18:00 Rytíři Kladno - HC Verva Litvínov, HC Olomouc - HC Sparta Praha, Bílí Tygři Liberec - HC Energie Karlovy Vary, HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno. Sobota 25. ledna - dohrávka 39. kola: 15:00 HC Škoda Plzeň - HC Oceláři Třinec (O2 TV Sport). Neděle 26. ledna - 40. kolo: 15:00 HC Kometa Brno - HC Verva Litvínov, HC Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav, 15:30 PSG Berani Zlín - HC Energie Karlovy Vary, 16:00 Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové, Rytíři Kladno - HC Oceláři Třinec, 16:30 HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha, 17:00 HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera. Úterý 28. ledna - 41. kolo: 17:30 BK Mladá Boleslav - HC Olomouc, HC Vítkovice Ridera - PSG Berani Zlín, HC Verva Litvínov - HC Škoda Plzeň, HC Energie Karlovy Vary - HC Dynamo Pardubice, 18:00 HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec, Mountfield Hradec Králové - Rytíři Kladno, 18:30 HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec. Pátek 31. ledna - 42. kolo: 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha, 17:30 HC Škoda Plzeň - Mountfield Hradec Králové, 18:00 Rytíři Kladno - HC Energie Karlovy Vary, HC Dynamo Pardubice - HC Verva Litvínov, HC Kometa Brno - BK Mladá Boleslav, HC Olomouc - PSG Berani Zlín, Bílí Tygři Liberec - HC Vítkovice Ridera. Neděle 2. února - 43. kolo: 15:30 HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc, PSG Berani Zlín - HC Škoda Plzeň, HC Verva Litvínov - HC Oceláři Třinec, 16:00 HC Sparta Praha - HC Kometa Brno, BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec, Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice, HC Vítkovice Ridera - Rytíři Kladno. Středa 12. února - 44. kolo: 17:00 HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav, 17:30 HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary, 18:00 Bílí Tygři Liberec - HC Verva Litvínov, HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera, Rytíři Kladno - PSG Berani Zlín, 18:30 HC Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové. Pátek 14. února - 45. kolo: 17:00 HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové, 17:30 PSG Berani Zlín - Bílí Tygři Liberec, HC Vítkovice Ridera - HC Dynamo Pardubice, HC Energie Karlovy Vary - HC Kometa Brno, 18:00 HC Olomouc - Rytíři Kladno. Sobota 15. února - dohrávka 45. kola: 15:00 BK Mladá Boleslav - HC Škoda Plzeň (O2 TV Sport). Neděle 16. února - 46. kolo: 15:00 HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera, HC Dynamo Pardubice - PSG Berani Zlín, 15:30 HC Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav, 16:00 Bílí Tygři Liberec - Rytíři Kladno, HC Sparta Praha - HC Energie Karlovy Vary, 16:30 HC Škoda Plzeň - HC Olomouc. Úterý 18. února: Předehrávka 47. kola: 17:30 BK Mladá Boleslav - HC Sparta Praha. Dohrávka 46. kola: 18:00 HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové. Pátek 21. února - 47. kolo: 17:30 HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň, HC Energie Karlovy Vary - HC Oceláři Třinec, 18:00 Rytíři Kladno - HC Dynamo Pardubice, HC Olomouc - Bílí Tygři Liberec, Mountfield Hradec Králové - HC Verva Litvínov. Sobota 22. února - dohrávka: 15:00 PSG Berani Zlín - HC Kometa Brno (O2 TV Sport). Neděle 23. února - 48. kolo: 15:00 HC Kometa Brno - HC Olomouc, 15:30 HC Verva Litvínov - HC Energie Karlovy Vary, 16:00 BK Mladá Boleslav - Mountfield Hradec Králové, HC Sparta Praha - HC Vítkovice Ridera, 16:30 HC Škoda Plzeň - Rytíři Kladno, 17:00 HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec. Úterý 25. února - dohrávka 48. kola: 17:00 HC Oceláři Třinec - PSG Berani Zlín. Pátek 28. února - 49. kolo: 17:30 PSG Berani Zlín - HC Verva Litvínov, HC Vítkovice Ridera - BK Mladá Boleslav, HC Energie Karlovy Vary - Mountfield Hradec Králové, 18:00 Rytíři Kladno - HC Sparta Praha, HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec, HC Dynamo Pardubice - HC Škoda Plzeň, HC Olomouc - HC Oceláři Třinec. Neděle 1. března - 50. kolo: 15:00 HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice, HC Kometa Brno - Rytíři Kladno, 15:30 HC Verva Litvínov - HC Vítkovice Ridera, 16:00 BK Mladá Boleslav - HC Energie Karlovy Vary, HC Sparta Praha - PSG Berani Zlín, Mountfield Hradec Králové - HC Olomouc, 16:30 HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec. Úterý 3. března - 51. kolo: 18:00 Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec, HC Dynamo Pardubice - HC Sparta Praha, HC Škoda Plzeň - HC Kometa Brno, HC Olomouc - HC Verva Litvínov, Rytíři Kladno - BK Mladá Boleslav, PSG Berani Zlín - Mountfield Hradec Králové, HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary. Pátek 6. března - 52. kolo: 18:00 HC Verva Litvínov - Rytíři Kladno, HC Sparta Praha - HC Olomouc, BK Mladá Boleslav - PSG Berani Zlín, HC Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec, HC Kometa Brno - HC Dynamo Pardubice, HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň, Mountfield Hradec Králové - HC Vítkovice Ridera. Play off: Předkolo: Pondělí 9. března - 1. zápasy: 7 - 10, 8 - 9. Úterý 10. března - 2. zápasy: 7 - 10, 8 - 9. Čtvrtek 12. března - 3. zápasy: 10 - 7, 9 - 8. Pátek 13. března - případné 4. zápasy: 10 - 7, 9 - 8. Neděle 15. března - případné 5. zápasy: 7 - 10, 8 - 9. Čtvrtfinále: Pondělí 16. března - 1. zápasy: 3 - 6, 4 - 5. Úterý 17. března - 2. zápasy: 3 - 6, 4 - 5. Středa 18. března - 1. zápasy: 1 - 8, 2 - 7. Čtvrtek 19. března - 2. zápasy: 1 - 8, 2 - 7. Pátek 20. března - 3. zápasy: 6 - 3, 5 - 4. Sobota 21. března - 4. zápasy: 6 - 3, 5 - 4. Neděle 22. března - 3. zápasy: 8 - 1, 7 - 2. Pondělí 23. března - 4. zápasy: 8 - 1, 7 - 2. Úterý 24. března - případné 5. zápasy: 3 - 6, 4 - 5. Středa 25. března - případné 5. zápasy: 1 - 8, 2 - 7. Čtvrtek 26. března - případné 6. zápasy: 6 - 3, 5 - 4. Pátek 27. března - případné 6. zápasy: 8 - 1, 7 - 2, Sobota 28. března - případné 7. zápasy: 3 - 6, 4 - 5. Neděle 29. března - případné 7. zápasy: 1 - 8, 2 - 7. Semifinále: Středa 1. dubna - 1. zápasy: 1 - 4, 2 - 3. Čtvrtek 2. dubna - 2. zápasy: 1 - 4, 2 - 3. Neděle 5. dubna - 3. zápasy: 4 - 1, 3 - 2. Pondělí 6. dubna - 4. zápasy: 4 - 1, 3 - 2. Čtvrtek 9. dubna - případné 5. zápasy: 1 - 4, 2 - 3. Sobota 11. dubna - případné 6. zápasy: 4 - 1, 3 - 2. Pondělí 13. dubna - případné 7. zápasy: 1 - 4, 2 - 3. Finále: Čtvrtek 16. dubna - 1. zápas: 1 - 2. Pátek 17. dubna - 2. zápas: 1 - 2. Pondělí 20. dubna - 3. zápas: 2 - 1. Úterý 21. dubna - 4. zápas: 2 - 1. Pátek 24. dubna - případný 5. zápas: 1 - 2. Neděle 26. dubna - případný 6. zápas: 2 - 1. Úterý 28. dubna - případný 7. zápas: 1 - 2.