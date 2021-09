Příští dva roky budou klíčové, řekl Salač o přesunu do Moto2 a sní dál o MotoGP

Praha - Za velkou výzvu a splněné přání označil český motocyklový závodník Filip Salač přestup do týmu Gresini Racing, kde bude od příští sezony mistrovství světa bojovat ve vyšší kategorii Moto2. Devatenáctiletý jezdec, jenž letos závodí třetím rokem v Moto3 věří, že mu posun k novému stroji pomůže i k lepším výsledkům. V budoucnu by se rád dostal do elitní MotoGP a tuší, že příští dvě sezony budou pro jeho kariéru klíčové.

"Jsem vděčný všem, kteří se na tom přestupu podíleli a děkuji i svému manažerovi panu Štovíčkovi (předseda Autoklubu ČR). Něco takového jsme si na začátku sezony přáli. Na Moto3 už jsem poměrně vysoký a těžký, takže kvůli tomu ztrácím na rovinkách. Těším se tedy na tuto novou výzvu," řekl Salač v rozhovoru s ČTK.

Právě posun o kategorii výš by měl být pro rodáka z Mladé Boleslavi výrazným impulzem. "Říká se, že teprve v Moto2 se ukáže ten talent. Moto3 něco prozradí, ale ne vždy je to o rychlosti. Zato v Moto2 se dát jet sám za sebe, není třeba využívat slip streamu a další věcí. Tam se ukáže jezdec," uvedl jezdec týmu CarXpert Prüstel GP. "MotoGP je sice ještě hodně daleko, ale zase jsem mu o krok blíž. Příští rok nebo dva budou nejdůležitější v mé kariéře a uvidíme, co bude dál," prohlásil Salač.

Jednání s Gresini Racing byla podle něj dlouhá. V kontaktu byl i s jinými týmy. "Nejdříve to vypadalo, že bych měl jet u Petronasu, ale ten v Rakousku oznámil konec, a museli jsme tak hledat jinde. Gresiniho jsme však měli v hledáčku. Snažili jsme jít do týmu, který má zastoupení v MotoGP, což je pak jednodušší pro další možný posun," podotkl Salač, jenž s týmem podepsal roční smlouvu s opcí.

V Gresini Racing jezdí v tomto roce dva Italové - Nicoló Bulega a sedmý muž průběžného pořadí Fabio Di Giannantonio. Salač, kterému gratulovali doma i v současném týmu Prüstel GP, považuje tento tým za skvělou volbu. "Gresini je jedním z nejlepších týmů, který tam je. Zároveň jezdí s motocyklem Kalex, který je také nejlepší. Uvidíme, jaké budu mít kolem sebe spolupracovníky," řekl.

V pořadí Moto3 mu patří 17. místo se 46 body, v květnu ve Francii se však dočkal premiérových stupňů vítězů, když skončil druhý. "Týmy to sledují. Sice mám teď smůlu v závodech, ale vždy je tam nějaká kvalifikace nebo trénink, co se mi podaří a ty stáje o tom ví. Nekoukají na to, že mám nevýhodu kvůli své výšce a váze," prohlásil Salač.

Ví, že začátky v novém působišti nebudou snadné. I proto zatím nechtěl o svých ambicích moc mluvit. "Příští rok tam budu nováček, takže se moc slibovat nedá. Většina lidí mi ale říkala, že mi ta velká motorka sedne. Zatím jsem na ní ale neseděl, takže těžko říct. Pokud bych ve své první sezoně zajížděl na bodech, bylo by to dobré," přál si Salač.

Ještě předtím mu zbývá dojet zbývající čtyři závody letošního ročníku Moto3. Nejbližší závod ho čeká příští týden v americkém Austinu. "Věřím, že mi tato podepsaná smlouva s Gresini v závěru ročníku pomůže. Mohu jet s čistou hlavou a vědomím, že mám na příští sezonu jisté angažmá. Teď už mohu zajet jen výsledky a překvapit,“ dodal jediný český závodník v MS silničních motocyklů.