Příspěvky od developerů jsou provizorní řešení, shodli se pražští politici

Praha - Příspěvky developerských firem hlavnímu městu na budování veřejné vybavenosti v místě projektů pouze dočasně nahrazují nutné změny v systému rozdělení daní a dalších oblastech státní správy. Na dnešní diskusi o investičním rozvoji měst pořádané společností CEE Research se na tom shodli zástupci pražských samospráv a developerských firem. Pravidla pro příspěvky developerů na rozvoj infrastruktury schválilo město loni.

Náměstek pražského primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (za STAN) v diskusi řekl, že ČR podle něj nastoupila na trajektorii "latentní ztráty konkurenceschopnosti", a to i kvůli nízké dostupnosti bydlení. V rozvoji Prahy je podle něj zásadní fakt, že takzvané rozpočtové určení daní, tedy státem prováděné rozdělování peněz z vybraných daní samosprávám, nijak nezohledňuje stavební aktivitu.

Rozvíjející se obce tak podle náměstka nedostávají peníze nutné na budování infrastruktury, jako jsou silnice, parky nebo školy. Právě z toho důvodu minulé vedení Prahy, ve kterém měl Hlaváček rovněž na starosti územní rozvoj, připravilo metodiku dobrovolných příspěvků ze strany developerů, které již před tím byly v metropoli poměrně běžnou praxí. Podle jednotných pravidel mají developeři v případě, že žádají o změnu územního plánu, kterou schvaluje zastupitelstvo, městu dobrovolně přispívat 2300 korun za metr čtvereční hrubé podlažní plochy.

Starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS) souhlasil s tím, že systém rozpočtového určení daní by měl doznat změn. "Kontribuce jsou něco, co vlastně nahrazuje tuhle daňovou absenci," řekl. Dodal, že s ohledem na náklady nutné na budování občanské vybavenosti by Praha 9, kde je nyní asi největší stavební aktivita v metropoli, již nezvládla financovat nutné investice. Zastupitel hlavního města a Prahy 11 Ondřej Prokop (ANO) také považuje za nutné otevřít debatu o rozpočtovém určení daní.

Obdobně to vidí i výkonný ředitel Penta Real Estate Petr Palička. "Vnímám kontribuce jako skutečně nějaké provizorní řešení," řekl. Systém kontribucí je podle něj způsob, jak dospět k dohodě mezi developerem a městem, i když pražská metodika ještě potřebuje dořešit detaily, které můžou jednání komplikovat. Podle ředitele vývoje projektů ve Skanska Reality Juraja Murína pak není otázka kontribucí z hlediska developmentu tak podstatná a měly by se řešit jiné zásadnější problémy. "Na kontribucích development ani nestojí, ani nepadá," řekl.

Ředitel pražského Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč doplnil, že kromě změny určení daní je nutné také uvolnit ruce městským samosprávám, aby mohly efektivně plánovat a regulovat výstavbu tak, jako je to běžné na Západě. Město podle něj musí být schopné zpracováním územně-plánovací dokumentace stanovit stavebníkům jasné a předvídatelné mantinely, což poté umožní rychlé schvalování staveb. "Regulace je nástroj obce, aby rychle pustila stavebníka stavět," řekl s poukazem na fakt, že příprava velkých stavební projektů v metropoli nyní trvá i 15 a více let.