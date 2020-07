Příspěvky na mzdy z Antiviru dostalo podle Maláčové 56.527 firem

Praha - Příspěvky na mzdy z kurzarbeitového programu Antivirus získalo 56.527 firem. Stát dosud poskytl peníze na část náhrady či výdělku 708.000 pracovníků. Celkem zatím vyplatil 14 miliard korun. Novinářům to řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Ve firmách v Česku pracují více než tři miliony zaměstnanců.

Program Antivirus, který má bránit propouštění, zahájilo ministerstvo práce 6. dubna. Vyplácejí se z něj dva druhy příspěvků. Podnik může získat 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě či z uzavřených provozů do 39.000 superhrubé mzdy, tedy podporu A. Při omezení výroby a služeb kvůli výpadku surovin, pracovníků či poptávky je to 60 procent náhrady do 29.000 korun superhrubé mzdy, což je příspěvek B.