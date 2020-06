Příspěvek státu na lázně by mohl pomoci, míní provozovatelé lázní

Františkovy Lázně (Chebsko) - Příspěvek na lázeňský pobyt ve výši 40 procent ceny do maximální výše 4000 korun navržený vládou by mohl podpořit opětovný rozjezd lázní, které se kvůli koronavirové krizi na čas úplně zastavily. ČTK to řekl generální ředitel Lázní Františkovy Lázně Josef Ciglanský. Vláda v pondělí schválila příspěvek na lázeňský pobyt, pokud potrvá nejméně šest nocí. Podmínky tohoto příspěvku a něco konkrétnějšího zatím nezveřejnila.

"My doufáme, že je to dobrá cesta. Také jsme za takový příspěvek v rámci voucherů bojovali. Což se podařilo. Neznám v tuto chvíli ale podrobnosti, ty se zřejmě ještě budou dolaďovat. Ale určitě to bude dobrá věc na opětovný rozjezd lázní," řekl Ciglanský.

Lázně v době mimořádných opatření nesměly přijímat klienty na lázeňskou léčbu. Navíc kvůli uzavření nebo omezení na hranicích přišly o zahraniční klienty, na kterých byly některé lázeňské provozy závislé.

Nyní už ale lázně alespoň částečně znovu své služby poskytují. Například ve Františkových Lázních je nyní obsazenost zhruba na 40 procentech a kromě pacientů, kteří přijíždějí na komplexní lázeňskou péči hrazenou zdravotními pojišťovnami, začínají přibývat i samoplátci. Právě pro ně by státní příspěvek mohl být motivací.

"My nyní čekáme na vývoj na německém trhu. Máme sice už rezervace, ale zatím si nemůžeme být jistí, jestli klienti z Německa skutečně přijedou," doplnil Ciglanský.

Vláda v pondělí schválila příspěvek na lázeňský pobyt, pokud potrvá nejméně šest nocí. Podle Ciglanského výše podpory maximálně do 4000 korun zhruba odpovídá 40 procentům nákladů nižší cenové hladiny lázeňských pobytů. Ceny v lázních jsou ale v různých zařízeních odlišné. Obecně platilo, že ceny pobytů byly v Karlovarském kraji nejnižší ve Františkových Lázních, v Mariánských Lázních byly vyšší a nejdražší pobyty byly v Karlových Varech.