Příspěvek 5000 Kč dostalo podle Jurečky 476.800 dětí, stát vydal 2,38 mld. Kč

Praha - Jednorázový příspěvek 5000 korun dostalo zatím 476.800 dětí. Stát na dávku dosud vydal 2,38 miliardy korun. Oznámil to dnes na twitteru ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Rodiny, které na peníze čekají, požádal o strpení. Na pětitisícovou podporu má podle údajů ministerstva práce nárok asi 1,6 milionu dětí z rodin s loňským hrubým příjmem do milionu korun. Automaticky příspěvek dostalo asi 240.000 dětí z domácností, které pobírají dětské přídavky. Ostatní rodiny musí o podporu požádat. Žádosti je možné podávat od 15. srpna.

"Celkem jsme k dnešnímu dni rodičům vyplatili 2.384,140.000 korun. Každý den intenzivně zpracováváme a vyplácíme další žádosti. Ty, na které se ještě nedostalo, prosíme o strpení, děláme na tom," uvedl Jurečka. Počet zpracovávaných žádostí neupřesnil.

Šéf poslaneckého klubu vládních lidovců Marek Výborný na tiskové konferenci řekl, že se "počet podpořených dětí blíží milionu". Zahrnuje tak děti, které získaly dávku automaticky, kterým stát žádost už vyřídil a peníze poslal či které na vyřízení žádosti teprve čekají.

Jednorázovým příspěvkem 5000 korun chce vláda zmírnit dopady zdražování na rodiny. Dávka je pro děti, kterým nebylo k 1. srpnu ještě 18 let, nebo které se do konce roku teprve narodí. Získat ji mohou rodiny s loňským hrubým příjmem do milionu korun. Domácnosti s přídavky na děti ji dostávají automaticky, ostatní musí požádat.

Žádat je možné on-line nebo osobně v Czech Pointech na radnicích či krajských úřadech. První den elektronické podávání žádostí provázely potíže, systém nestíhal ověřovat identitu žadatelů. Za první týden pak lidé podle ministerstva podali elektronicky 254.000 žádostí.

Nárok na 5000 korun má dítě s trvalým pobytem a bydlištěm v Česku. Rodiče musí s dítětem žít a hradit náklady. Příspěvek mohou získat i cizinci, kteří v Česku dlouhodobě žijí a pracují. Čerpat ho mohou pěstouni, manželé či partneři rodičů i vdovci a vdovy po rodičích. Do milionového příjmu se započítává výdělek ze zaměstnání a podnikání, výživné, výsluhy, náhrady mzdy či platu, odměny, pojistné plnění, dávky, důchody, nájmy či ostatní příjmy, které se v Česku daní. Zohledňovat se nebudou případné výhry.

Někteří experti na sociální problematiku příspěvek kritizují. Podle nich je příliš plošný. Poukazují také na to, že jednorázová podpora rodinám v potížích příliš nepomůže. Doporučovali zvýšení dětských přídavků a příspěvků na bydlení. Někteří kritici mluví o uplácení voličů před podzimními volbami.