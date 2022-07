Priskeho potěšila dominance Sparty, je si jistý, že v odvetě v Norsku vyhraje

Praha - Trenéra Briana Priskeho při soutěžní premiéře na lavičce fotbalistů Sparty zklamala bezbranková remíza s Vikingem Stavanger v úvodním duelu 2. předkola Evropské konferenční ligy, potěšila ho však dominance jeho mužstva nad norským soupeřem. Je přesvědčený, že v odvetě příští čtvrtek Pražané zvítězí. Zamlouval se mu i výkon nových posil a atmosféra na Letné.

"V několika momentech je podržel brankář. Takticky hráči udělali vše, aby obranu soupeře prolomili. Všech deset hráčů Vikingu hrálo po celý zápas pod míčem, v posledních 15 minutách bránili se šesti obránci. Pak je těžké si vytvořit jasné šance, ale nám se to povedlo. Mám radost, že jsme dominovali i bez míče a vytvořili si dostatek šancí," řekl Priske na tiskové konferenci.

"Jsem si jistý, že příště v podobných zápasech už gól dáme, protože máme dostatečnou kvalitu. Kuchta, Čvančara, Hancko dneska měli šance. Jsem si jistý, že až se příště do nich opět dostanou, už nezaváhají," uvedl dánský kouč.

Z odvety nemá obavy. "Bylo by dobré jet do Norska s pohodlným náskokem. Na jejich hřišti musíme zase dominovat. Jsem si jistý, že vyhrajeme. V odvetě očekáváme stejný výkon jako dnes," konstatoval Priske.

V dresu Sparty nastoupilo několik nových tváří. "Jsem spokojený s novými hráči, vedli si dobře. Kuchta pracoval vepředu velmi tvrdě, měl pár šancí. Snad dá brzy první gól za Spartu. Hodně pro mužstvo dře a viděli jste, že je platný i v napadání. Fortelný a Sadílek dominovali záloze, Sadílek naběhal skoro 13 kilometrů, na tým má dobrý vliv. U Fortelného vidíte kvalitu na míči, představuje hrozbu z dálky," prohlásil.

"Mejdr se bude nadále zlepšovat. I pro něj je to nový styl hry. Najednou je v týmu, který hodně drží míč. Dneska měl několik dobrých centrů. Zelený mě hodně nadchl. Je tichý, ale velmi profesionální, klidný na míči a představuje pro nás velký přínos," poznamenal někdejší kouč Midtjyllandu a Antverp.

Jako střídající hráč zasáhl do utkání záložník Kryštof Daněk. "Bylo to pro něj těžké. Prožil velmi dobrou přípravu, oslnil nejen mě, ale i ostatní členy realizačního týmu. Je na správné cestě, ale do zápasu se dostával složitě, protože Viking zúžil prostory. Je to skvělý kluk a chce pro Spartu odvést to nejlepší," mínil Priske.

Na jeho debut dorazilo 12.667 diváků. "Hodně jsem si to užil. Budeme potřebovat fanoušky celou sezonu. Bude pro nás důležité mít za sebou podporu. Dneska jsme jim nedopřáli vítězství, ale doufám, že si užili zápas a přístup a snahu, kterou do něj hráči dali. I když to pro nás bylo složité, doufám, že fanoušci vidí, jak tvrdě jsme posledních pět týdnů pracovali a že se hráči snaží přizpůsobit intenzivnějšímu stylu hry. Atmosféra byla úžasná. Bude pro nás důležité vytvořit z Letné pevnost," řekl někdejší dánský reprezentant.