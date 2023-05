Priske: Myslím, že jsme zaslouženě mistry, posledních 30 kol jsme byli nejlepší

Uherské Hradiště - Trenér Brian Priske byl přesvědčený, že se fotbalisté pražské Sparty stali ligovými šampiony zaslouženě. Šestačtyřicetiletý dánský kouč začal kolem Vánoc věřit, že by jeho svěřenci mohli v soutěži uspět. Cenil si toho, že hned v prvním roce v nové zemi dokázal s mužstvem vybojovat titul a vyzdvihl také sportovního ředitele Tomáše Rosického. Věří, že v příští sezoně bude tým v některých věcech ještě lepší.

"Myslím, že jsme zaslouženě šampiony. Posledních 30 zápasů jsme byli nejlepší tým ligy. Získali jsme nejvíce bodů, nastříleli jsme skoro nejvíce branek a měli skoro nejlepší obranu. Mentalita byla absolutně úžasná, ale stejně tak jsme podle mě naprostou většinu sezony hráli velmi dobrý fotbal. V posledních zápasech bylo blízko něco, co klub strašně dlouho nedokázal. Pak vám třeba chybí odvaha," řekl na tiskové konferenci Priske po bezbrankové remíze se Slováckem v předposledním čtvrtém kole ligové nadstavby.

Dánský kouč dovedl Spartu k prvnímu ligovému titulu od roku 2014. "Doufám, že je zřejmé, co tento úspěch pro mnoho lidi znamená. Především pro ty, co jsou v klubu mnoho let. Viděl jsem spoustu z nich plakat a zároveň je viděl šťastné. Jsem také nesmírně hrdý, že jsem součástí tohoto týmu a klubu," uvedl Priske.

Jeho svěřenci od říjnového debaklu 0:4 na Slavii 21 kol po sobě neprohráli a celkově v ligové sezoně zatím utrpěli jen dvě porážky. Po podzimní části ztráceli sparťané z třetího místa tabulky na tehdy vedoucí Plzeň sedm bodů, postupně se ale dokázali přes Viktorii i druhou Slavii dostat.

"Myslím, že kolem Vánoc jsme začali věřit. Přivedli jsme dobré hráči a měli jsme dobrou přípravu, kluci odvedli hodně práce. Urvali jsme několik výher. V tu dobu jsem mluvil se Sivim (sportovním manažerem A-týmu Tomášem Sivokem) a Rosou (Rosickým) a říkal jsem jim, že brzy budeme první. My vyhrávali, zatímco Slavia s Plzní občas ztrácely," řekl Priske.

"Pak ale přišla určitá změna. Najednou jsme nepronásledovali, ale byli pronásledováni a cítili jsme, že máme co ztratit. Samozřejmě klíčovým momentem byla výhra nad Slavií před nedávnem," připomněl dánský trenér vítězství 3:2 v druhém kole nadstavby.

Priske se stal prvním zahraničním koučem s výjimkou Slováků, který dokázal vyhrát českou ligu. Povedlo se mu to přitom hned v úvodní sezoně na Letné. "Nerad mluvím o sobě, jelikož zisk titulu je týmový úspěch. Všichni pracujeme pospolu, Tomáš Rosický s Tomášem Sivokem mají na tomto úspěchu velký podíl. Ale i ostatní členové realizačního týmu a samozřejmě hráči," uvedl někdejší reprezentant Dánska.

"Pro mě osobně je to samozřejmě velký úspěch. První rok v nové zemi, v nové lize. Je to velký klub, který dlouho trpěl a nezískal titul. Myslím, že na sebe můžeme být hrdí. Všichni jsme pro úspěch obětovali mnohé, někteří nemohli být tolik s rodinami. Chci ale hlavně vyzdvihnout Tomáše Rosického, který prožil opravdu náročný rok. Je to super chlap a výborný lídr," doplnil bývalý trenér Midtjyllandu či Antverp.

Jeho svěřenci oproti konkurenci dominovali venku, kde získali 34 bodů, což je o 11 více než Slavia. "Je pravdou, že jsme venku nasbírali hodně bodů. Problémy jsme měli hlavně na začátku ligy, kdy jsme měli pět remíz v řadě. Za celou sezonu jsme ale prohráli pouze dvakrát. Když jsem sem přišel, tak jsme s Rosou řešili, že musíme být lepší v defenzivě, což dle mě bylo klíčové. Hodně jsme o tom mluvili a soustředili na to naši pozornost. Neměli jsme nejlepší obranu v lize, ale určitě jsme se oproti předchozím rokům zlepšili," řekl Priske.

V příštím ročníku, který Sparta zahájí kvalifikací Ligy mistrů, chce být s týmem ještě lepší. "V klubu máme vysoké standardy, takže příští sezonu musíme být v určitých aspektech ještě lepší. Máme velké cíle nejen v české lize, ale i v Evropě. V příští sezoně bychom chtěli být konzistentnější," dodal Priske, který jako trenér dovedl k titulu i Midtjylland.