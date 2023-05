Přípravy na korunovaci vrcholí, podél trasy průvodu je stanové městečko

Londýn - Do korunovace britského krále Karla III. zbývá ještě celý den, u Buckinghamského paláce už ale na velkolepou akci čekají stovky lidí. Podél trasy korunovačního průvodu vyrostlo stanové městečko s obyvateli z celého světa. V rozhovorech s ČTK si pochvalovali skvělou atmosféru a uváděli, že si nemohli nechat ujít historickou událost, jaká už se nemusí za jejich životů opakovat. Královská rodina mezitím finišovala s nácvikem sobotního ceremoniálu, v okolí paláce jsou pro návštěvníky připravené areály s velkoplošnými obrazovkami.

"Byla jsem tady, když se ženil princ William, pak jsme přijeli loni na královnin pohřeb. A řekli jsme si, že je to jedinečná příležitost, vidět korunovaci," řekla postarší žena jménem Mary, která přiletěla se svým manželem až z Kalifornie. K britské monarchii ji prý kdysi přitáhla princezna Diana. "Myslím, že si povede dobře," řekla o někdejším Dianině manželovi a současném panovníkovi Karlu III.

Zatímco Mary a její manžel Phil dorazili ke třídě The Mall vedoucí od Buckinghamského paláce až dnes, jiní zde už měli za sebou jednu i více nocí. Možná nejblíže to měla do stanového městečka Londýňanka Minerva, která řekla, že se podobných akcí účastní přes 20 let. S ČTK však mluvili i návštěvníci z jiných koutů Británie, jakož i lidé původem z Německa, Kanady, Filipín nebo Nového Zélandu.

"Jsme royalisté a milujeme krále Karla," uvedla Daveen, která přiletěla se svojí sestrou z Jihoafrické republiky.

Pás stanů a skládacích židlí se podél The Mall ráno táhl až téměř k ústí široké třídy do Trafalgarského náměstí. Na místě zjevně převažovali starší lidé a ženy, názory návštěvníků na monarchii i krále se nicméně různily. "Nejsem velký royalista, ale myslím si, že Karel je dobrý člověk," řekl Jason ze severu Anglie, který táboří se svým malým synem. "Dělám to pro svého kluka, aby mohl říct, že tady byl," uvedl.

Z něj i dalších návštěvníků čišela dobrá nálada. Lidé ve stanovém městečku posedávali se starými i novými přáteli, pózovali kolemjdoucím, poskytovali rozhovory televizním štábům a popíjeli čaj nebo jiné nápoje. "Bez čaje a sušenek by to nešlo," hlásila žena z jednoho stanu, před nímž stál vařič s čajovou konvicí. "Je to opravdová oslava, včerejší večer jsme se skvěle bavili... Stojí to za to," řekla zase Mandy z jihoanglického Hastingsu, která dorazila se svojí dcerou.

Velkolepý korunovační průvod po The Mall projde v sobotu odpoledne, král Karel III. se zde však objevil i dnes. Kolem desáté hodiny a za jásotu přítomných po třídě projela kolona s královským párem, který podle všeho mířil do Westminsterského opatství na další nácvik korunovačního obřadu.

Ceremoniál bude v katedrále sledovat na 2000 hostů včetně českého prezidenta Petra Pavla a jeho ženy Evy. Ti, kdo nedostali pozvánku a nebudou mít místo přímo u trasy průvodu, mohou vše sledovat na jedné z několika velkoplošných obrazovek rozmístěných v parcích v centru Londýna. Na klid a pořádek bude v ulicích dohlížet přes 11.000 policistů.

Jedním z mála otazníků, které se nad sobotním programem vznáší, je ovšem počasí. Předpověď britské meteorologické služby Met Office uvádí, že v čase ceremoniálu v Londýně pravděpodobně zaprší. Fanoušci čekající u Buckinghamského paláce si ale podobný scénář nepřipouští. "Nebude pršet, nebude pršet," tvrdí Jihoafričanka Daveen.