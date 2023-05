Případů svrabu v Česku lékaři letos evidují nejvíc za posledních 20 let

Praha - Lékaři v Česku zaznamenali letos do konce dubna 3462 případů svrabu, což je nejvíc za posledních 20 let. Za první čtyři měsíce roku je jich víc než ve třech posledních letech před epidemií covidu-19 za celý rok. Počet případů už loni výrazně narostl na 5276, letos je jich ale do dubna dvojnásobek než loni. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Situace v krajích je různá, zatímco v Karlovarském kraji zaznamenali v dubnu 16 případů, v Moravskoslezském kraji jich bylo 105.

Hlavním příznakem svrabu je silné svědění, na kůži se objeví vyrážka, zejména na rukou, předloktí, vnitřní straně stehen a v okolí pupku.

Svrab se přenáší úzkým tělesným kontaktem nebo prostřednictvím ložního prádla a výjimečně oblečení. Šíří se v rodinách, častá je i nákaza zdravotníků nebo pracovníků sociálních služeb, kteří se nakazí při ošetřování a vyšetřování pacientů a klientů.

"Ohledně další predikce vývoje lze v dané chvíli jen odhadovat, že v průběhu tohoto roku bude trend ve vývoji počtu onemocnění nadále pokračovat," uvedl dnes v tiskové zprávě mluvčí Hygienické stanice Hlavního města Prahy Zbyněk Boublík.

V Praze podle něj přibývá nemocných zejména u dětí a mladších dospělých ve věku deset až 24 let. Větší počet případů byl podle něj zachycený letos ve dvou pražských školách, v jedné tři onemocnění a ve druhé sedm.

Epidemie svrabu se podle odborníků vrací v cyklech po 15 až 20 letech, které nemají jednoznačné vysvětlení. Pokles počtu případů v době epidemie covidu-19 spojují s omezením kontaktů a prezenční výuky, uzavřením vysokoškolských kolejí a omezením cestování. "Zároveň i v rámci zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb docházelo k menšímu přesunu pacientů a klientů na jiná oddělení," popsali pražští hygienici.

Vliv může mít také pokles imunity, protože se lidé se svrabem v poslední době v Česku nemohli setkat. Nakažení lidé podle hygieniků také dlouho své příznaky neléčili. "Z provedených epidemiologických šetření vyplývá, že nemocní s příznaky poměrně dlouho docházeli do zaměstnání, do školy, než bylo vysloveno podezření na onemocnění svrabem," uvedli hygienici v tiskové zprávě.

K šíření nemoci podle nich napomáhá nízká hygienická úroveň, pokud se pacienti neléčí a nedodržují nařízená opatření. Léčí se opakovaně speciálními mastmi a krémy na celém těle, nutné je také vyměnit oblečení a vyprat prádlo.

Na českém území se velké epidemie svrabu objevily v době první a druhé světové války, další v roce 1970, kdy bylo případů hlášeno přes 15.000, a v roce 1993, kdy jich bylo přes 14.000. Loni bylo nemocných téměř 5300, letos více než 3600 za první čtyři měsíce.

Počty případů svrabu v ČR:

Rok Počet případů 2023 3462* 2022 5276 (1617*) 2021 3306 2020 2383 2019 3570 2018 3483 2017 3711 2016 4590 2015 4277 2014 4202 2013 3960 2012 3336 2011 3139 2010 2952 2009 2935 2008 2958 2007 2803 2006 3129 2005 3109 2004 3771 2003 4498 2002 6114 2001 7486 1993 14.092

zdroj: SZÚ data za celý rok