Případů COVID-19 v ČR ve středu přibylo na 3589, nárůst zpomalil

Praha - Nárůst počtu případů nákazy koronavirem v Česku ve středu zpomalil, za den jich přibylo 281 na 3589. Nejvíc potvrzených případů nemoci COVID-19 způsobované koronavirem je podle trvalého bydliště nakažených v Praze, a to více než čtvrtina z celkového počtu. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Z nemoci se podle údajů zveřejněných už ve středu večer dosud v republice vyléčilo 61 lidí. Zemřelo 39 lidí s COVID-19.

Denní nárůst počtu potvrzených případů nákazy koronavirem v pondělí i úterý zrychloval. V úterý za den přibylo 307 případů. Rostl však také denní počet provedených testů na koronavirus, který dokonce v úterý dosáhl dosud největšího počtu, a to 6206. Celkem jich bylo do středečního rána provedeno už 55.017. Počet testů za středu zatím ministerstvo nezveřejnilo.

Nejvíce výskytů COVID-19 je dlouhodobě v Praze, na kterou připadá aktuálně 943 případů nemoci. Nejvíce zasažena je Praha i podle přepočtu nakažených koronavirem na množství obyvatel. Ve městě připadá na každých 100.000 obyvatel přes 71 potvrzených případů COVID-19. Druhý největší podíl případů má Olomoucký kraj, a to přes 49 na 100.000 obyvatel. V Olomouckém kraji byly kvůli velkému počtu nakažených do pondělí zcela uzavřeny do karantény více než dvě desítky obcí na Litovelsku a Uničovsku.

Podle úterních údajů bylo v nemocnicích hospitalizováno 312 pacientů nakažených koronavirem, z nichž u 70 mělo onemocnění těžký průběh. Jeden pacient potřebuje přístroj ECMO, který okysličuje krev. České nemocnice jich mají k dispozici 72. Zhruba čtvrtina lidí, kteří byli v nemocnici, se uzdravila nebo byli propuštěni do domácí péče.

Denní počty provedených testů a nárůst pozitivních případů od minulé středy:

Počet provedených testů Počet nově potvrzených případů nákazy 25. března 4098 291 26. března 4429 259 27. března 5247 373 28. března 4326 262 29. března 2798 160 30. března 5313 184 31. března 6206 307 1. dubna* - 281

* Počet testů za středu zatím nebyl zveřejněn.

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví

Celkové počty případů COVID-19 v regionech (podle trvalého bydliště pacienta):

Kraj Počet případů COVID-19 Počet obyvatel k 31. prosinci 2019 Počet případů COVID-19 na 100.000 obyvatel ČR celkem 3589 10,693.939 33,56 Praha 943 1,324.277 71,21 Středočeský 448 1,385.141 32,34 Jihočeský 106 644.083 16,46 Plzeňský 161 589.899 27,29 Karlovarský 112 294.664 38,01 Ústecký 215 820.965 26,19 Liberecký 117 443.690 26,37 Královéhradecký 108 551.647 19,58 Pardubický 116 522.662 22,19 Vysočina 114 509.813 22,36 Jihomoravský 208 1,191.989 17,45 Olomoucký 312 632.015 49,37 Zlínský 150 582.555 25,75 Moravskoslezský 321 1,200.539 26,74 Nezjištěno 158 - -

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví; Český statistický úřad