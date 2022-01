Případ smrti dítěte by podle žalobců neměl končit podmínkou, podali dovolání

Brno - Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž nesouhlasí s tím, aby případ smrti dítěte skončil jen podmíněným trestem pro matku. Podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Dítě zemřelo v srpnu 2018 poté, co se nezjištěným způsobem poranilo na hlavě, plakalo a matka s ním ve vzduchu prudce zatřásla, což u malých dětí mívá fatální následky. Odborníci v této souvislosti hovoří o syndromu třeseného dítěte. Střížovo dovolání je dostupné na webu státního zastupitelství. K Nejvyššímu soudu spolu se spisem dorazilo ve čtvrtek.

"Obviněná poškozenou napadla jako její vlastní matka, samotnou péči, kterou jako nemocná potřebovala, jí neposkytla, naopak na dítě zaútočila proto, že plakalo," stojí v dovolání.

Liberecká pobočka krajského soudu původně matku potrestala za usmrcení z nedbalosti desetiměsíčním trestem vězení s podmínečným odkladem na 18 měsíců. Vrchní soud v Praze čin překvalifikoval na těžké ublížení na zdraví s následkem smrti a uložil matce tři roky vězení s pětiletou podmínkou. Využil při tom možnost mimořádného snížení trestu pod běžnou sazbu, což zdůvodnil tím, že se matka spolu s manželem stará o další nezletilé děti, chodí do práce a nepředstavuje nebezpečí pro své okolí.

Podle Stříže ale okolnosti případu nijak nevybočují z měřítek podobných kauz, není tedy důvod trest mimořádně snižovat. Sazba u těžkého ublížení se smrtelným následkem činí osm až 16 let vězení.

Stříž upozornil na to, že se matka dopustila zcela neakceptovatelného jednání. "Takový přístup ze strany obviněné svědčí o tom, že jako matka zklamala, přičemž s ohledem na to, že pečuje o další děti, nelze vyloučit takové jednání i vůči těmto dětem a je možno konstatovat, že míra ohrožení řádného vývoje dětí v případě, že obviněná zůstane na svobodě, je vysoká," stojí v dovolání. Podle žalobců by měl znovu rozhodnout Vrchní soud v Praze.

Po prudkém třesení dítě ztratilo vědomí a přestalo dýchat. Přibližně po 20 minutách matka podle spisu zavolala manželovi, který se ihned obrátil na záchrannou službu. Operátorka kontaktovala matku, která pak do příjezdu zdravotníků prováděla laickou resuscitaci. Dítě zemřelo po několika hodinách v nemocnici.