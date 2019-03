Praha - Za politický boj označil dnes před poslanci místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek případ podezření kolem dálničního mýtného. Zopakoval, že do jednání o mýtu v létě 2015 vstoupil kvůli hrozbě někdejšího premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD), že odvolá ministra dopravy za ANO Dana Ťoka, žádné pověření neměl. Opoziční poslanci s Faltýnkovým vysvětlováním spokojeni nebyli. Sněmovna debatu nedokončila, kdy bude pokračovat, není jasné.

"Nikdy jsem neřekl, že jsem měl mandát od koaliční rady nebo dopravní koaliční rady. Já jsem si ho sám vzal," uvedl Faltýnek, v jehož obydlích před týdnem zasahovali policisté. Byli i v sídlech Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a společnosti Kapsch, která dosud mýtný systém pro stát provozuje. "Policie dělá svoji práci a já jsem jí poskytl maximální součinnost," zdůraznil místopředseda ANO, který v kauze vystupuje podle svého advokáta jako svědek.

Faltýnek také řekl, že s týmem ministra dopravy za ANO Dana Ťoka vyjednal s firmou Kapsch slevu. Ohledně své komunikace s antimonopolním úřadem uvedl, že byla v souladu se zákonem, když poslanec může žádat úřady o vysvětlení. Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura naopak soudí, že Faltýnek schůzkou se zástupcem společnosti Kapsch ohrozil regulérnost výběrového řízení na elektronické dálniční mýtné, v níž později zvítězilo konsorcium CzechToll/SkyToll. Jednání šéfa antimopolního úřadu Petra Rafaje s Faltýnkem v době tendru pokládá Stanjura za "skandální a nepřijatelné chování".

Faltýnkovo vysvětlování označil předseda poslanců ODS opakovaně za "pohádky ovčí babičky". Podobně se vyjádřil také šéf pirátského klubu Jakub Michálek, podle něhož šlo o "velkou mlhu" a "poměrně závažný korupční skandál".

Ťok v úvodu debaty odmítl, že by policejní zásahy z minulého týdne souvisely s činností ministerstva dopravy. "Nic nenasvědčuje tomu, že by předmětem vyšetřování mělo být prodloužení smlouvy se stávajícím provozovatelem či úspěšně ukončený tendr na budoucího provozovatele," uvedl ministr.

Policie dosud nikoho neobvinila. Server Novinky.cz napsal, že podezírá Rafaje a ředitele české pobočky firmy Kapsch Karla Feixe z korupce.

Opozice chce pokračovat v projednávání Faltýnkovy role u mýta

Opoziční poslanci budou chtít pokračovat v debatě o tom, jakou roli hrál předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek v tendru na mýtný systém. Představitelé ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN se shodli, že se dnes nedočkali požadovaných odpovědí. Podle šéfa poslaneckého klubu ČSSD Jana Chvojky by debata ve Sněmovně mohla pokračovat za dva týdny. Chvojka také předpokládá, že se věcí bude zabývat pondělní koaliční rada ANO a ČSSD.

"Podle nás to vůbec nebylo dostatečné. Proč pan Faltýnek jednal, že si vzal sám mandát, proč jednal s předsedou ÚOHS (Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže), proč se takto snažil něco vyřešit s otázkou Kapsche ve chvíli, kdy už pro to neměl žádné podmínky, ani to neměl dělat, na to jsme vůbec odpovědi nedostali," řekl novinářům předseda ODS Petr Fiala.

Odpovědi bude chtít ODS slyšet i od premiéra Andreje Babiše (ANO). "Budeme klást otázky předsedovi vlády, jak on se k tomu staví, jak se staví k jednání svého prvního místopředsedy, kde se vzal ten mandát, zda si ho opravdu pan Faltýnek vzal sám, zda nepřekročil pravidla hry, kterými se musí každý politik řídit při respektování pravidel veřejné soutěže, rozhodování ÚOHS," řekl Fiala.

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše se dnes poslanci od Faltýnka nic nedozvěděli. Bartoš přitom jednání Faltýnka s předsedou ÚOHS Petrem Rafajem, které se nekonalo v úřadu ani ve Sněmovně ale v hotelu, kritizuje a pochybuje o tom, že by bylo oficiální. "Pokud se jedná o oficiální vyjednávání, tak ze všech jednání přece musí existovat zápis. Pokud takový zápis není, je tady důvodné podezření, že byl nějakým způsobem porušován zákon," řekl.

Zpochybnil také, že by Faltýnek v kauze, v níž podle médií policie podezřívá Rafaje a šéfa firmy Kapsch Karla Feixe z korupce, figuroval pouze jako svědek. "Já teda moc neznám případy, kdy by policie požadovala od svědka jeho počítač či telefon," poukázal na zásah policistů ve Faltýnkově bytě minulý týden.

Podle Chvojky je třeba vyčkat na vyjádření policie a nedělat předčasné závěry. "Já nechci z někoho dělat vinného bez rozhodnutí soudu," uvedl. Očekává nicméně, že v pondělí se věcí bude zabývat koaliční rada.

Místopředseda KDU-ČSL a bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka odmítl Faltýnkovo tvrzení, že se na základě koaličního jednání rozhodl jednat za ministerstvo dopravy. "Nikdy, na žádném jednání, nezaznělo, že tady v tento okamžik bude pan Faltýnek tím, kdo převezme roli ministra dopravy a začne vyjednávat. A navíc začne vyjednávat tou formou, že se začne scházet s šéfem ÚOHS Rafajem a bude na něj tlačit, jaké rozhodnutí má tento úřad vydat, aby to bylo ve prospěch zájmů ministra dopravy," řekl Jurečka.

Za vysoce nestandardní postup označil jednání Faltýnka s Rafajem i předseda STAN Petr Gazdík. Faltýnek navíc podle něj prokázal neschopnost ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO). "Pan Faltýnek přiznává, že mají neschopného ministra dopravy. Kdyby ho měli schopného, tak není potřeba, aby za něho vyjednával nějaký Faltýnek," řekl.

Místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová-Adamová v souvislosti s aférou uvedla, že by byl na místě konec Rafaje v čele ÚOHS. Vláda by podle ní měla sdělit poslancům stanovisko v této věci.