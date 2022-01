Prioritami předsednictví jsou kyberbezpečnost či odlesňování, řekl Bek

Praha - Mezi tématy českého předsednictví Evropské unii by se podle ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka (STAN) měla objevit kyberbezpečnost či odlesňování spojené s ukládáním oxidu uhličitého. Bek dnes v pořadu České televize Otázky Václava Moravce uvedl, že Česko by mělo během předsednictví, které zemi čeká v druhé polovině roku, mít jako prioritu i téma svobody a odpovědnosti médií. "To neznamená, že bychom měli kázat polským kolegům," odpověděl na dotaz, zda by diskuse o svobodě médií nenarušila dialog mezi zeměmi visegrádské čtyřky, tedy Českem, Slovenskem, Polskem a Maďarskem.

Přípravy předsednictví přejala nová vláda po menšinovém kabinetu hnutí ANO a sociální demokracie, který přitom čelil kritice, že rozpočet připravovaný premiérem Andrejem Babišem (ANO) je příliš úsporný. Loni v srpnu vláda navýšila rozpočet předsednictví o 200 milionů na 1,4 miliardy korun. V letech 2007 až 2009 bylo na přípravu a dosud poslední české předsednictví vyčleněno 3,75 miliardy korun. Bek dnes zopakoval, že rozpočet se bude navyšovat minimálně tak, aby zohlednil inflační vývoj, o revizi rozpočtu předsednictví jedná. "Znehodnocení rozpočtu bude dosahovat deseti procent," konstatoval. Navíc bude chtít rezervu na věci, které se ukážou jako poddimenzované. Na dotaz, zda se částka může dostat ke dvěma miliardám korun, uvedl, že by to bylo bezpečné řešení i s rezervou. Vzhledem k úsporám plánovaným novou vládou a také lhůtou, která do zahájení předsednictví zbývá, nemůže rozpočet podle Beka "expandovat násobně". Není například už realistické nabírat další personál.

Už dříve Bek uvedl, že vláda hodlá v roce českého předsednictví Evropské unie více než dosud budovat vztahy se zeměmi mimo Visegrádskou skupinu, na niž se orientoval předchozí kabinet. Na prvním jednání v sídle Evropské komise debatoval počátkem ledna mimo jiné o přípravách předsednictví. Mezi nové české partnery by podle Beka měla patřit například Francie, která EU vede v současnosti. Česko podle ministra musí být také připraveno sehrát roli prostředníka ve sporu o vládu práva, který vedou unijní instituce s Polskem a Maďarskem, přičemž by nemělo slevit ze zásadních principů.

O přípravách předsednictví hovořil v Praze v polovině ledna s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem premiér Petr Fiala (ODS). Mluvili spolu i o možném termínu neformálního summitu v Česku. "Klademe na to velký důraz. Když jsme převzali vládu, tak jsme zjistili, že ne všechny věci jsou tak připraveny, jak bychom si představovali," uvedl tehdy premiér s tím, že to je i otázka rozpočtu.