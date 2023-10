Přindiš pro přípravu znovu zvolí Réunion, Satková se chystá změnit kánoi

Praha - Kajakář Vít Přindiš kvůli kayakcrossu, který je pro něj poslední nadějí na účast na olympijských hrách v Paříži, pro zimní přípravu zřejmě znovu zvolí Réunion. Na rozdíl od svého trenéra Jiřího Prskavce staršího a olympijského šampiona Jiřího Prskavce nebude v Austrálii. Aktuálně ale řeší zejména zranění mezižeberního svalu, které si odvezl z finále Světového poháru v Paříži.

Tam měl problémy několik dní a vyvrcholilo to ve finále kayakcrossu. "Jeli jsme první dvě branky, najednou jsem cítil rupnutí v boku, cítil jsem obrovskou bolest při každém záběru," vzpomínal na dnešní tiskové konferenci. Zvolnil a dojel s odstupem čtvrtý. "Bál jsme se eskymáka, naštěstí jsem ho dal v pohodě. Pomohli mi z lodi, fyzio mi to zatejpovala a hned mě poslala na vyšetření," přiblížil.

Lékaři odhalili, že má natržený mezižeberní sval, který navíc poškodil kost na žebru. "Chodím na injekce, snaží se mi urychlit hojení. Z dovolené jsem musel jezdit do Prahy," řekl vítěz letošního ročníku Světového poháru. Za tři týdny by měl odjet s reprezentací na soustředění do Paříže, ale kdyby ještě neměl zranění doléčené, tak ho vynechá. Poslední týdny ho bolely i běžné činnosti, jako převalení v posteli nebo kýchání. "Dneska se cítím výrazně líp. Doufám, že je to na dobré cestě," dodal.

Už ví, že v konkurenci nejlepšího kajakáře světa Prskavce se ve slalomu neprosadí na OH do Paříže. Proto se chce zaměřit na kayakcross, který bude mít za necelý rok pod pěti kruhy premiéru. Chce si vylepšit vybavení a věnovat tomu i víc v tréninku. A na Réunionu k tomu mohou být v zimě výborné podmínky.

"Réunionská trať je oficiální olympijské centrum. Předělávají to, mají novou rampu, 40 nových plastových lodí, budou otvírat minimálně jednu hodinu denně na kros. To zázemí je fantastické," vysvětloval, proč na 90 procent znovu zvolí pro zimní soustředění tuto destinaci.

Chce tam v lednu vyrazit na šest až sedm týdnů a vedle kayakcrossu se připravovat také ve slalomu. Měla by tam být skupina českých závodníků. "Úplně sám bych tam nejel. Připojil bych se k někomu na silové tréninky. Pro tréninky krosu na vodě by bylo nasnadě připojit se do větší skupiny i zahraničních závodníků. Pro mě Austrálie ze spousty důvodů není tak výhodná," vysvětloval.

Jediný důvod, proč ještě Austrálii úplně nezavrhl, je trenér Prskavec. "Myslím, že ve slalomu už jsem se na nějakou úroveň dostal, dokážu si těch pár týdnů uřídit sám. V krosu Jířa říká, že moc neporadí," poznamenal.

Více tréninkových hodin v kayakcrossu by mu mělo dát větší jistotu v plastové lodi, chce také zesílit a naučit se jinak přemýšlet o závodě než ve slalomu. "Občas musím zabojovat spíš s ostatními než s tou vodou. Já jsem na startu krosu výrazně nervóznější než ve slalomu. Jsem plný očekávání toho, co se stane," svěřil se. V tréninkových jízdách chce najít strategii, která mu pomůže k úspěchu v kontaktních závodech.

V kayakcrossu je pro něj olympiáda zatím daleko. Musí uspět v domácí nominaci, kde má dobrou pozici, a pak je nezbytné, aby Česko získalo jedno ze tří míst pro specialisty při červnové olympijské kvalifikaci v Praze.

Slalomářka Satková se chystá před bojem o OH změnit kánoi, nová je obratnější

Slalomářka Gabriela Satková se chystá před olympijskou sezonou změnit kánoi. Má vybraný model, který je obratnější než její současná loď. Při závodech v kategorii C1 ho používá i Jiří Prskavec, jezdí na něm řada dalších předních závodníků. Satková si chce novou loď vyzkoušet v zimě při tréninku a pak se definitivně rozhodne, zda v ní příští rok na jaře zabojuje v tuzemské kvalifikaci o jediné olympijské místo. Řekla to dnes novinářům.

Současná kánoe jednadvacetileté kanoistky je model z roku 2016. "Nejde to úplně s dobou. Ty lodě se přeci jenom trošičku upravují podle toho, co se jezdí, jaké tratě se jezdí. Já jsem se většinou bála změny, protože dokud to funguje, tak proč to měnit. Teď už jsem cítila, že to není to, co chci," vysvětlovala finalistka letošních Evropských her a MS, která sezonu uzavřela druhým místem ve finále Světového poháru v Paříži.

V nové lodi by se mohla proplétat mezi brankami ještě rychleji. "Ta loď, do které půjdu, se rychleji točí. To je docela klíčové. Já než otočím tu svou loď, tak to trošku trvá. Když jsem po zkoušce té nové jela závod na svojí lodi, tak mi to přišlo, jak kdybych otáčela parník, fakt to nešlo tak dobře jako na té nové lodi. Poslední dobou se staví tratě, kde jsou ty brány přesazené, musí člověk udělat rychlé pohyby, rychlé otočky a to na té mojí úplně nejde," popsala.

Uvědomuje si, že udělat takovou zásadní změnu před klíčovou olympijskou sezonou může být riskantní. Ale těší se na novou výzvu a navíc si nechala pootevřená zadní vrátka. "Není to tak, že bych se zavázala, že na ní pojedu nominaci a velké závody. Budu na ní teď trénovat, a pokud by to nebylo dobré, je možné to změnit," dodala. Pokud ke změně přistoupí, bude mít nejen novější model, ale i jiného výrobce lodi.

Před bojem o OH v Paříži plánuje více než dříve omezit školu, aby byla na dubnovou nominaci co nejlépe připravena. Několik týdnů stráví v zimě v teple, ale destinaci pro dlouhé soustředění si ještě nezvolila. Ve hře je Austrálie a kombinace Réunionu se Spojenými arabskými emiráty.