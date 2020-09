Přindiš je před pražským ME ve výrazně lepším stavu než předloni

Praha - Kajakář Vít Přindiš je před pražským mistrovstvím Evropy ve výrazně lepším stavu než před dvěma lety, kdy kvůli zablokovaným zádům skončil týden před závodem v Troji na kapačkách. Přesto tehdy vybojoval stříbro. Tentokrát nastupuje jako obhájce titulu z Pau, i když na domácí scéně marně vzdoroval mistru světa Jiřímu Prskavcovi. Cítí ale lepší formu než při národních nominačních závodech.

Na dva roky staré lapálie si jednatřicetiletý Přindiš jasně vzpomíná. "Tehdy jsem tři dny ležel na kapačkách a vůbec jsem nevěděl, jestli ten závod, který byl pro mě vysněný a hrozně jsem ho chtěl jet, vůbec pojedu. A pak dopadl skvěle," řekl novinářům. Teď je fit. "Dneska se cítím dobře, musím to zaklepat i přes tu roušku," poznamenal.

Boj o olympijské hry v Tokiu jasně prohrál, Prskavec při nominačních závodech čtyřikrát zvítězil a nedal konkurentům šanci. Naopak Přindišovi se nevedlo. "Já jsem, nevím proč, tu nominaci letos odjel extrémně špatně. Neměl jsem z toho dobrý pocit, furt se mi tam něco nedařilo," posteskl si. Neúspěch ho ale nakopl. Dal si týdenní pauzu od vody, změnil silovou přípravu a dostal se do formy. "Na těch závodech jako mistrovství republiky se to hned odrazilo. Zajížděl jsem dobré časy a měl jsem z toho zase najednou velkou radost," pochvaloval si.

Formu ladil směrem k domácímu ME, i když jeho konání bylo do poslední chvíle nejisté. "Ten sport děláme venku, tak by se to mohlo uspořádat. Teď jsem samozřejmě rád, že jsme tak blízko, den před startem, a vypadá to nadějně," přemítal.

Kvůli koronaviru bude na ME slabší konkurence. Kajakáře to ale nepostihlo tolik jako kanoisty, kde právě absentující Slováci, Němci a Britové patří k těm nejsilnějším závodníkům. "U nás chybí jeden Němec, Slovák by mohl být taky jeden, u Britů tak dva kluci. U nás je to startovní pole nabitější. Máme tam několik mistrů světa - Jířa (Jiří Prskavec), Vávra (Vavřinec Hradilek), Boris Neveu, Peter Kauzer. Přijelo strašně moc silných lidí, takže to nebude vůbec lehké i tak. I když to startovní pole je samozřejmě trošku osekaný," řekl.

Poslední mezinárodní závody za účasti světové špičky měli vodní slalomáři v únoru v Austrálii. Odhadovat aktuální formu se proto prakticky nedá. Přindiš považuje za hlavní cíl postup do finále. "A v něm pak dát nějakou dobrou jízdu, ne že to tam pokazím. Jestli to bude stačit na medaili, na páté místo, to uvidíme," uvažoval.

V mimořádné sezoně může podle něj překvapit i někdo z širší špičky. "Ta Troja je specifická, někteří tady měsíc tráví. Třeba Švédové jsou tady celé léto, takže dva měsíce. Klidně mladí šikovní kluci můžou překvapit a můžou nám vypálit rybník. Ale já doufám, že ne," dodal.