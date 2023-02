Princip letu neidentifikovaných objektů nad USA není jasný

Washington - Není jasné, jakým způsobem se nejméně tři neidentifikované létající objekty, které americké letectvo v uplynulých třech dnech sestřelilo, drží ve vzduchu. Řekl to v neděli novinářům podle agentury Reuters generál Glen VanHerck, který stojí v čele Severoamerického velitelství protivzdušné obrany (NORAD) a severního velitelství. Generál dodal, že objekty z jistého důvodu nenazývá balony. Výslovně přitom ani nevyloučil, že by mohlo jít o vetřelce z vesmíru.

Americké letectvo v uplynulých dnech s odkazem na národní bezpečnost sestřelilo nad Severní Amerikou nejméně tři neidentifikované létající objekty. Už před více než týdnem Američané sestřelili u pobřeží Jižní Karolíny čínský balon, který Washington označil za špionážní. Nic ale zatím nenasvědčuje souvislosti s posledními třemi případy.

"Nedokážu kategorizovat, jakým způsobem se drží ve vzduchu. Mohl by to být balon plněný plynem uvnitř konstrukce nebo by to mohl být nějaký druh hnacího systému," řekl VanHerck.

Na dotaz, zda vylučuje, že by mohlo jít o vetřelce z vesmíru, VanHerck odpověděl: "Nechám to prověřit rozvědné a kontrarozvědné komunity. Nevylučuji nic." Generál dodal, že vojenské letectvo nadále vyhodnocuje každou hrozbu nebo potenciální hrozbu a snaží se ji identifikovat.

K poslednímu objektu sestřelenému v neděli nad Huronským jezerem u hranic mezi USA a Kanadou VanHerck řekl, že podle vyhodnocení expertů nepředstavoval fyzické ohrožení, ale jde stále o neznámý objekt, jenž po sestřelu pravděpodobně dopadl do kanadských vod. VanHerck se domnívá, že jde o vůbec první akci jeho velitelství proti létajícímu objektu.

K balonu sestřelenému 4. února Melissa Daltonová z ministerstva obrany prohlásila, že USA už o něm hovořily s Pekingem. Čína přitom několik dní žádosti o dialog odmítala. K posledním sestřelům objektů Pentagon poznamenal, že nic nenasvědčuje vetřelcům z vesmíru "nebo mimozemské aktivitě". Určování objektů k sestřelení se podle Daltonové děje případ od případu.

Zástupkyně Pentagonu rovněž potvrdila, že čínský špionážní balon se lišil od ostatních objektů. Od odhalení čínského balonu podle ní Pentagon důkladněji zkoumá data z radarů.