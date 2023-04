Princ William urovnal s vydavatelem bulváru spor o odposleších, tvrdí Harry

Londýn - Britský princ William v roce 2020 urovnal spor ohledně telefonických odposlechů s mediální skupinou magnáta Ruperta Murdocha za "velmi vysokou částku" po tajné dohodě uzavřené s Buckinghamským palácem. Podle agentury Reuters to v soudních dokumentech uvedli právníci prince Harryho. Ten žaluje vydavatele bulvárního deníku The Sun kvůli hrubému narušování soukromí.

Zaměstnanci skupiny News Group Newspaper (NGN) v letech 1999 až 2010 odposlouchávali slavné osobnosti a oběti nejrůznějších zločinů. Odposlechy, které postihly i královskou rodinu, se odehrávaly pod hlavičkou bulvárního týdeníku News of the World (NoW), který kvůli skandálu a veřejné kritice musel v roce 2011 ukončit činnost.

Princ Harry žaluje NGN u londýnského vrchního soudu za četné protiprávní činy, kterých se údajně vydavatelství dopustilo jménem svých bulvárních deníků The Sun a dnes již neexistujícího NoW od poloviny 90. let do roku 2016. Obviňuje osoby jednající za tyto noviny z telefonických odposlechů a získávání soukromých informací podvodem, včetně čísla sociálního pojištění jeho manželky Meghan.

Bývalý reportér NoW Clive Goodman, který byl v roce 2007 odsouzen za odposlechy hlasových schránek členů královské rodiny, v roce 2014 uvedl, že se naboural do telefonů Harryho, Williama i jeho manželky Kate.

Vydavatelství NGN, které po ukončení činnosti vyplatilo miliony na odškodném, usiluje o zamítnutí jeho žaloby. Tvrdí také, že ji měl princ Harry podat dříve. Společnost rovněž popírá, že by se kdokoli z deníku The Sun podílel na jakékoli nezákonné činnosti.

Harryho právní tým v dokumentech uvedl, že důvodem, proč nepodal žalobu dříve, byla tajná dohoda mezi NGN a Buckinghamským palácem o odložení jakýchkoli nároků do doby, než budou vyřešeny všechny spory vydavatelství týkající se odposlechů. Právník NGN to popřel.

Právníci v dokumentu uvádějí, že princ Harry musel v rámci své žaloby zveřejnit podrobnosti této tajné dohody, jakož i skutečnost, že jeho bratr nedávno v zákulisí urovnal svůj nárok vůči společnosti NGN. Mediální skupina se podle nich s Williamem dohodla "na velmi vysoké finanční částce v roce 2020".

Dohoda byla uzavřena, aby se "předešlo situaci, kdy by člen královské rodiny musel sedět na lavici svědků a vyprávět konkrétní podrobnosti o soukromých a vysoce citlivých hlasových zprávách, které byly zachyceny", uvádí se v soudních dokumentech.

Harry uvedl, že Buckinghamský palác "se chtěl za každou cenu vyhnout" podobnému poškození pověsti, které způsobilo zveřejnění detailů intimního telefonického rozhovoru mezi králem Karlem a nynější královnou Camillou v 90. letech, kdy byl jeho otec ještě ženatý s princeznou Dianou.

V rámci chronologie, která podrobně popisuje výměnu dopisů mezi palácem a NGN, se v dokumentu uvádí, že do diskusí byla zapojena i Harryho babička. Zesnulá královna Alžběta mu podle spisů v roce 2017 dala svolení, aby se svým případem zabýval.