Princ William a Kate před sobotní korunovací navštívili londýnskou hospodu

Londýn - Britský princ William a jeho manželka Kate se metrem vydali do jedné z londýnských hospod. S návštěvníky podniku se bavili o vrcholících přípravách na sobotní korunovaci krále Karla III. ve Westminsterském opatství. Informovala o tom agentura Reuters, podle které dnes v metropoli někteří lidé s napětím očekávali historickou událost, zatímco jiní tvrdili, že je jim lhostejná.

Prince a princeznu z Walesu dnes přivítaly davy lidí před hospodou Dog and Duck ve čtvrti Soho, která je srdcem londýnského nočního života. William a Kate poté zamířili dovnitř, aby se setkali se štamgasty, hostinskými a majiteli podniku.

"Doufám, že všechno půjde dobře, držím palce," řekl William ke korunovaci, než si uvnitř hostince z 19. století sám načepoval pintu piva. Na otázku ohledně nadcházejících oslav Kate, která při rozhovoru s hosty popíjela pivo, odpověděla, že to bude "rušné období".

Kate a William, který je následníkem britského trůnu, budou v sobotu následovat zlatý kočár krále Karla v procesí centrem Londýna. Na cestu do hospody zvolili méně okázalý způsob dopravy, jeli linkou metra pojmenovanou na počest zesnulé královny Alžběty II.

Korunovace, jejíž počátky sahají tisíc let do minulosti, bude největší slavnostní událostí od té, kterou v roce 1953 uspořádala Karlova matka, královna Alžběta. Pro některé Brity je to příležitost, která nastane jednou za život. Pro jiné je to vítaná událost hlavně proto, že díky ní mají v pondělí den volna a dovolenou navíc.

"Prostě mi všechno berou. Nikdy ani den nepracují," řekl Reuters 68letý Philip Nash, když zametal ulice ve Whitechapelu, zanedbanější části východního Londýna. "Chtěl bych, aby sem někdo z nich přišel, aby šel zametat tuhle ulici. Znáte někoho z nich, kdo by odvedl celodenní práci? Jsou jako upíři, vysávají mi krev," dodal.

Jiní se ale korunovace nemohou dočkat. "Tohle bych si nenechal ujít za nic na světě," řekl Tony Chen, který přijel ze střední Anglie, aby se zde s předstihem utábořil, přestože má vážnou srdeční vadu. "Být doma a sledovat to v televizi není jako být tady naživo," dodal.