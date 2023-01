Princ Harry v knize hovoří o svém bratrovi jako o úhlavním nepříteli

Londýn - Britský princ Harry ve své nové knize uvádí, že svého staršího bratra, prince Williama, považuje za milovaného sourozence, ale zároveň za "úhlavního nepřítele". Vyplývá to z úryvků jeho pamětí, které dnes zveřejnila britská média. Na veřejnost za poslední dva dny unikla řada obvinění z Harryho autobiografie s názvem Spare (Náhradník). Jedním z nich je i tvrzení, že William, který je následníkem trůnu, svého bratra fyzicky napadl. Údajně také přispěl k Harryho skandálu s nacistickou uniformou a nebyl rád, když Harry nastoupil na stejnou školu jako on.

"Vždycky jsme mezi sebou podivně soupeřili," uvedl Harry na dotaz amerického komentátora, proč svého bratra v knize označuje za úhlavního nepřítele. Podle prince to vyplývá ze skutečnosti, že William je následník trůnu, zatímco on je "jen" jeho náhradníkem.

Williamovi se podle Harryho také příliš nelíbilo, když nastoupil na prestižní Eton. "Ty mě neznáš, Harolde. A já neznám tebe," řekl podle úryvků z autobiografie William. Poté prý Harrymu vysvětlil, že Eton byl "během prvních dvou let jeho útočištěm". "Bylo to bez břemene mladšího bratra, který by ho obtěžoval otázkami nebo strkal nos do jeho společenského okruhu," píše v pamětech Harry.

Kniha má vyjít příští týden. Britský list The Guardian z ní ve čtvrtek zveřejnil první úryvek. Krátce poté vyšlo najevo, že dílo omylem ve Španělsku vyšlo dřív. Kopii si od té doby pořídila řada deníků i agentur a momentálně ji překládají a zveřejňují další části.

Již ve čtvrtek vyšlo najevo, že Harry ve své autobiografické knize popisuje, jak ho William fyzicky napadl. Stalo se tak v době, kdy se vztah obou bratrů rozpadl kvůli Harryho manželství s herečkou Meghan Markleovou. V pamětech rovněž hovoří o tom, že vinu za jeden z jeho největších skandálů, kdy si na večírek oblékl nacistickou uniformu, nesou zčásti William a jeho nyní již manželka Kate. Řekli mu prý totiž, ať si oblek vezme, a pak se smáli, když ho v něm viděli.

Název knihy, Spare neboli Náhradník, vychází z toho, že v královských a aristokratických kruzích je první syn dědicem titulů, moci a bohatství, zatímco druhý je náhradník, kdyby se prvorozenému něco stalo.

Princ Harry v autobiografii popisuje, jak ho náhradníkem nazval i jeho otec, nynější král Karel III., když se narodil. "Nádhera! Teď jsi mi dala dědice a náhradníka - moje práce je hotová," řekl údajně Harryho matce, princezně Dianě. Ta zemřela při autonehodě v Paříži v roce 1997, když se snažila ujet bulvárním fotografům. Princ Harry také uvádí, že ho jeho otec ani neobjal, když mu oznamoval úmrtí jeho "maminky".

Král Karel prý také kdysi žertoval o tom, že není Harryho biologickým otcem. Harry uvádí, že tento žert mu přišel "pozoruhodně nevtipný" vzhledem ke zvěstem, že jeho skutečným otcem je James Hewitt.

Po úmrtí princezny Diany se Karel oženil s Camillou Parkerovou Bowlesovou, nynější královnou manželkou, která stála za rozpadem jeho prvního manželství s Dianou. Harry ve svých pamětech uvádí, že společně s Williamem otce prosili, aby si ji nebral, protože se obávali, že bude "zlou macechou".

Přestože princ Harry často hovoří o tom, že chce zakopat válečnou sekyru, usmíření podle obsahu knihy není na pořadu dne. Z Harryho tvrzení je cítit spíše nevyřešené trápení, křivdy a obviňování, napsala dnes BBC. Buckinghamský palác uvedl, že se k autobiografii nebude vyjadřovat.

Harry v knize ale popisuje i své osobní zážitky, například jak přišel o panictví se starší ženou, která s ním "zacházela jako s mladým hřebcem" a po styku ho poplácala po zadku, nebo své zkušenosti s drogami. Prozrazuje, že kokain si poprvé vzal v sedmnácti letech u kamaráda na venkově.

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu, jak jsou Harry a Meghan oficiálně titulovaní, odstoupili v březnu 2020 od svých povinností v rámci královské rodiny. Uvedli tehdy, že chtějí začít budovat jiný život ve Spojených státech, daleko od mediální pozornosti, která podle nich ohrožovala jejich mentální zdraví. Nedávno se objevili v dokumentární sérii streamovací platformy Netflix nazvané Harry & Meghan, ve které popisují svůj život a kritizují britskou královskou rodinu.