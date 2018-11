Karlovy Vary - Primátorkou Karlových Varů byla dnes zvolena Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). Povede koalici ANO, Karlovaráků a ODS. V zastupitelstvu lázeňského města téměř s 50.000 obyvateli bude mít koalice 23 z 35 hlasů.

Pro novou primátorku dnes hlasovalo 26 zastupitelů z 34 přítomných zastupitelů. V křesle nahradí třiačtyřicetiletá Pfeffer Ferklová Petra Kulhánka (KOA), který byl v čele města osm let.

Podle koaliční smlouvy bude mít ANO v devítičlenné radě města pět křesel, Karlovaráci budou v radě tři a ODS bude zastoupena jedním radním. ANO bude mít kromě primátora ještě jednoho náměstka. Po jednom náměstkovi budou mít i Karlovaráci a ODS. Navíc budou ještě dva uvolnění radní, jeden z ANO a druhý za Karlovaráky. Celkem tak budou mít Karlovy Vary šest uvolněných radních, placených z peněz města.

Jak Pfeffer Ferklová po svém zvolení řekla, je třeba zajistit, aby Karlovy Vary byly významným krajským městem, které má svým občanů a návštěvníkům co nabídnout. "Chci zdůraznit, že občan je tím, kdo nás sem poslal a právě pro něj bychom měli pracovat," řekla Pfeffer Ferkolá.

Vedle primátorky budou funkce náměstků vykonávat Hana Zemanová (Karlovaráci), Tomáš Trtek (ANO) a Petr Bursík (ODS), uvolněnými radními budou Josef März (Karlovaráci) a Martin Dušek (ANO). Radu pak doplní Lubomír Kovář a Hana Žáková (oba ANO) a Pavel Bouška (Karlovaráci)

Opozice dnes kritizovali kromě veřejné volby, která je při volbě vedení města neobvyklá, hlavně to, že počet uvolněných radních vzrostl o dva na šest. "Proč uvolněný radní pro oblast dopravy a životního prostředí a Komunální odpadovou společnost? Tyto odbory vykonávají hlavně státní správu a Komunální odpadová společnost spí," uvedl Kulhánek.

Opoziční zastupitel Jindřich Čermák (Piráti) připomněl, že Karlovy Vary měly tolik uvolněných radních v letech 2006 až 2010, kdy vládla velká koalice ODS a ČSSD. "Ale navýšení počtu uvolněných politiků ze čtyř na šest je neobhajitelné," dodal Čermák.

Primátorka na to řekla, že pozice ve vedení města bylo potřeba rozdělit tak, aby bylo nové vedení schopno plnohodnotně fungovat. "To, že bylo zmíněno zejména navýšení finančních prostředků je o tom, že najdeme úspory jinde tak, aby to občany města nic nestálo," řekla novinářům. Podle odhadů budou dva noví uvolnění radní stát město téměř dva miliony korun ročně.