Jihlava/Teplice - Primátorkou krajské Jihlavy dnes byla zvolena Karolína Koubová z Fóra Jihlava. Ve veřejné volbě dostala 20 hlasů z celkových 37. V čele radnice vystřídala sociálního demokrata Rudolfa Chloupka. Fórum skončilo v komunálních volbách druhé za hnutím ANO, koalici sestavilo s ODS, Žijeme Jihlavou! a lidovci. V opozici kromě hnutí ANO skončily i ČSSD, KSČM a SPD. Primátorem Teplic dnes zastupitelé zvolili Hynka Hanzu z ODS. Vystřídal svého stranického kolegu senátora Jaroslava Kuberu.

Svého kandidáta na primátora navrhlo i hnutí ANO. Jeho lídr a dosavadní náměstek primátora Radek Popelka dostal 15 hlasů.

"Vedení města pro mě není soutěž, je to pro mě závazek a určité poslání," prohlásila Koubová po svém zvolení. Novinářům řekla, že se změnami počítá až za nějaký čas. "Rozhodně nechceme přinášet změny ze dne na den bez dobré znalosti toho, co je v pořádku a co je potřeba změnit," uvedla.

Stejně jako místo primátorky obsadili zastupitelé podle koaliční dohody i zbývající místa ve vedení radnice. Náměstky byli zvoleni Petr Laštovička z ODS, Vít Zeman za kandidátku Žijeme Jihlavou! a lidovec Jaromír Kalina, který v této funkci pokračuje. Všechny podpořila koalice ve veřejné volbě všemi svými 20 hlasy.

Rada města má nově devět členů namísto dosavadních 11. Zasedl v ní i uvolněný radní Daniel Škarka za Fórum. Zbylá místa radních obsadili Silvie Čermáková (Žijeme Jihlavou!), Libor Kuchyňa (Fórum Jihlava) a občanští demokraté David Beke a někdejší jihlavský primátor Jaroslav Vymazal.

Nově byli úkoly pověřeni také dva zastupitelé. Architekt Martin Laštovička zvolený za lidovce se bude jako uvolněný starat o městskou památkovou rezervaci. Petr Ryška z ODS se bude zabývat oblastí sportu, ten bude neuvolněný.

Končící primátor uvedl, že Jihlava bude mít uvolněného zastupitele jediná v Česku. Nejdelší debata se ale týkala pověření Ryšky péčí o sport.

"Ta funkce je legální, ale musí mít konkrétní obsah, který je dán nějakým usnesením," řekl Popelka. Podle Koubové bude Ryška expertem, který se bude zodpovídat především zastupitelstvu.

V minulém volebním období mělo město čtyři náměstky, jedna z pozic byla neobsazená od letošního února po odchodu Jany Mayerové z ANO. Nově bude pro město kromě primátorky pracovat pět uvolněných politiků.

Třiatřicetiletá Koubová byla v posledních dvou letech zastupitelkou za Fórum. Do primátorského křesla usedla jako čtvrtá v pořadí. V čele městské rady je primátor od roku 2000, kdy se Jihlava stala statutárním městem.

Hnutí ANO má v zastupitelstvu deset zástupců, druhé Fórum sedm míst a ODS šest. Nová koalice Žijeme Jihlavou! složená z TOP 09, Zelených a Pirátů obsadila čtyři pozice. KDU-ČSL má tři zastupitele, stejně jako KSČM. Po dvou mandátech získali v posledních komunálních volbách sociální demokraté a SPD.

Primátorem Teplic se stal Hanza ODS, vystřídal senátora Kuberu

Primátorem Teplic dnes zastupitelé zvolili Hynka Hanzu z ODS. Vystřídal svého stranického kolegu senátora Jaroslava Kuberu, jenž stál v čele lázeňského města od roku 1994. Koalici v Teplicích vytvořila vítězná ODS s ANO.

Hanza byl v uplynulém volebním období náměstkem primátora, je také krajským zastupitelem. Koalice ANO a ODS má v 27členném zastupitelstvu většinu 14 mandátů.

ODS volby v Teplicích vyhrála, druhá skončila Volba PRO! Teplice a třetí ANO. Do zastupitelstva se ještě dostalo SPD, KSČM a Pro Zdraví a Sport Teplice. Propadla ČSSD, která vládla s ODS a TOP 09 na magistrátu poslední čtyři roky.

V předchozích 24 letech stál v čele města Kubera. Teplice řídil od roku 1994, kdy byl poprvé zvolen starostou, a od roku 2002 byl primátorem. Letos znovu obhájil senátorské křeslo. Vzhledem k úspěchu ODS v senátních volbách se o Kuberovi mluví jako o možném předsedovi Senátu.

Hanza získal při volbě 14 koaličních hlasů. Protikandidátem mu byl Jakub Mráček z Volby PRO! Teplice, který obdržel deset hlasů. Vydáno bylo 26 lístků, dva byly odevzdány prázdné. Hanza po svém zvolení děkoval zastupitelům, dojetí se neubránil při poděkování manželce, slova díků za množství odvedené práce pro město pak mířila ke Kuberovi, který si vysloužil potlesk.