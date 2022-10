Primátorkou Brna se stala Vaňková, ve funkci bude druhé volební období

Brno - Brněnští zastupitelé dnes na ustavujícím zasedání zvolili primátorkou Markétu Vaňkovou z ODS. Ve funkci bude druhé volební období. Prvním náměstkem se stal brněnský předseda hnutí ANO René Černý, dalšími náměstky pak Jaroslav Suchý z KDU-ČSL, Robert Kerndl z ODS a Karin Karasová z ANO. Koalici v Brně tvoří ODS s TOP 09, hnutí ANO, KDU-ČSL se STAN a ČSSD. Má 42 mandátů z celkových 55. V opozici jsou Piráti, SPD s Trikolorou a Moravany a také Zelení s Žít Brno. Piráti měli být původně v koalici, rozhodli se do ní ale nevstoupit s ohledem na razie policie v Brně v posledních týdnech.

ODS má v radě města čtyři místa, ANO tři stejně jako KDU-ČSL se STAN, jedno místo má ČSSD. Pro Vaňkovou, která bude mít na starosti rozpočet, zahraniční vztahy a kulturu, zvedli ruku všichni koaliční zastupitelé včetně jí. Proti bylo pět zastupitelů SPD a jeden nebyl přítomen. Zdrželo se sedm zastupitelů za Piráty a Zelené s Žít Brno. Stejné hlasování nastalo i u Černého jako prvního náměstka, který zodpovídá za investice a začlenění evropských fondů. Druhým náměstkem se stal Jaroslav Suchý (KDU-ČSL), který bude mít na starost životní prostředí, lesní hospodářství a zemědělství. Třetím náměstkem zastupitelé zvolili Roberta Kerndla (ODS), jemuž z předešlého období zůstala v gesci sociální péče a nově se přidala energetika. Poslední, čtvrtou náměstkyní se stala Karin Karasová (ANO), která bude mít na starosti bytovou problematiku.

Zastupitelé zvolili radním pro dopravu Petra Kratochvíla (ODS), radním pro sport a informační technologie Tomáše Aberla (TOP 09), radním pro územní plánování Petra Bořeckého (ANO), radním pro majetek Jiřího Olivu (ČSSD), radní pro školství Irenu Matonohovou a radním pro participativní rozpočet, Brno bezbariérové, zdravé město a prorodinnou politiku Filipa Chvátala (KDU-ČSL).

Uvolněnou zastupitelkou pro marketing a PR se stala Kateřina Jarošová (ANO), uvolněnou zastupitelkou pro inovace a spolupráci s výzkumnými organizacemi je Anna Putnová (TOP 09). Za uvolněný post je nárok na plný plat. Předsedou kontrolního výboru se stal chirurg Tomáš Skřička (SPD). Jeho protikandidátem byl bývalý primátorův náměstek Matěj Hollan (Žít Brno), který před volbou uvedl, že SPD nebude funkci vykonávat dostatečně. I tak zastupitelé Skřičku zvolili jako zástupce nejsilnějšího opozičního klubu.

V zastupitelstvu jsou i tři neuvolnění zastupitelé, kteří se budou věnovat některým oblastem. Primářka z Fakultní nemocnice Brno Dagmar Seidlová (TOP 09) se bude věnovat zdravotnictví, Kristýna Černá (ODS) cestovnímu ruchu a Martin Příborský (ODS) strategickému rozvoji.

Vaňková uvedla, že v uplynulých čtyřech letech Brno stejně jako celá Česká republika čelilo mnoha výzvám a událostem, se kterými nikdo na začátku volebního období nemohl počítat. Týká se to například covidové pandemie nebo války na Ukrajině a s tím související energetické a ekonomické krize. "Myslím si a doufám, že ne neskromně, že jsme s kolegy nelehkou situaci zvládli. Brno se přes těžkou dobu rozvíjelo a lidé, kteří tady bydlí a žijí, jsou spokojení. I když je zřejmé, že je stále co zlepšovat," řekla Vaňková. Podle ní ani následující čtyři roky nebudou jednoduché. "Jsem přesvědčená o tom, že s pomocí kolegů to budeme schopni zvládnout a následující čtyři roky se bude město rozvíjet," řekla Vaňková.

Prioritami v novém volebním období bude podle Vaňkové stavba více než čtyřicetikilometrového horkovodu z jaderné elektrárny Dukovany, díky němuž by Brno nebylo závislé na ruském plynu, dále dopracování územního plánu a také stavba koncertního sálu nazvaného Janáčkovo kulturní centrum, který bude zázemím brněnské filharmonie.

Volby v Brně v září vyhrála ODS s TOP 09, která získala 16 mandátů mezi 55 zastupiteli. Druhé ANO má 13 mandátů, třetí KDU-ČSL deset. Šest mandátů má SPD, Trikolora a Moravané, čtyři Piráti a po třech ČSSD a také Zelení s Žít Brno.

V Mostě podepsalo koalici vítězné ProMOST s ANO, primátorem navrhne Paparegu V Mostě dnes koalici podepsalo vítězné hnutí ProMOST s druhým ANO. V zastupitelstvu o 45 členech bude mít pohodlnou většinu 31 hlasů. Na primátora navrhne koalice Jana Paparegu (ProMOST), který stál v čele města už ve dvou uplynulých volebních obdobích a v letošních senátních volbách byl zvolen senátorem. Náměstky bude nadále Marek Hrvol a Markéta Stará z hnutí ProMOST. Paparega to dnes řekl novinářům. V druhém největším městě Ústeckého kraje získalo ProMOST 41,12 procenta hlasů a bude mít 21 zastupitelů. ANO bude mít deset zastupitelů. V opozici skončí SPD s podporou Trikolory s šesti mandáty, Sdružení Mostečané Mostu s pěti zastupiteli a ODS a nezávislí se třemi mandáty. Rada bude mít devět členů. Tři budou z ANO. Funkci jako uvolnění, tedy s nárokem na plný plat, budou vykonávat primátor a oba náměstci a radní Jana Falterová Zudová (ANO), která bude mít na starosti projekty. Paparega řekl, že zatím bude vykonávat funkci primátora i senátora. "Obě funkce se budu snažit skloubit, ale s kolegy jsme si řekli, že se po čase na toto téma sejdeme, až zjistíme, zda se obě funkce dají vykonávat zodpovědně," uvedl. "Pokud by nastal nějaký problém, budeme to řešit," dodal. Radními za ProMOST bude ještě Vladimír Kubík, Ondřej Málek a Vlastimil Vozka. Za ANO usednou v radě tři ženy, které byly v čele kandidátky, a to Patricie Prokešová, která se chce věnovat problematice bezpečnosti a sociálně vyloučených lokalit, Ivana Hvězdová a Jana Falterová Zudová. ANO bylo doposud v Mostě v opozici. Vláda ProMOST byla menšinová s podporou ODS. Do zastupitelstva se nedostali Piráti a Zelení pro Most, sociální demokraté ani komunisté. Ustavující zastupitelstvo se koná 24. října. Primátorem Opavy je opět Tomáš Navrátil z hnutí ANO, které zvítězilo ve volbách Primátorem Opavy se dnes opět stal Tomáš Navrátil z vítězného hnutí ANO. Rozhodli o tom zastupitelé na ustavujícím zasedání. Navrátila podpořilo 23 zastupitelů. Na opavském magistrátu bude následující čtyři roky vládnout koalice hnutí ANO a uskupení Občané městských částí Opavy (OMČO) a Zelená pro Opavu. V zastupitelstvu, které má 39 členů, bude mít koalice 22 míst. Po svém zvolení primátor ČTK řekl, že vedení města chce pokračovat v řadě zahájených projektů. Jde například o rekonstrukci chátrajícího bývalého obchodního domu Breda. Památkově chráněnou stavbu město v minulém volebním období koupilo. "Řešit budeme třeba i parkování či opravy chodníků. Chceme dokončit projekt nové čtvrti Stromovka, bydlení v Dukelských kasárnách, rekonstrukci zimního stadionu a stavbu druhé ledové plochy, osud obchodního centra Slezanka či dokončení revitalizace Stříbrného jezera," vyjmenoval. Dodal, že nově se vedení města bude zaměřovat na zvýšení energetické samostatnosti. "Ať už hledáním úspor, tak i třeba instalací fotovoltaiky na městské budovy či jejich zateplení," vysvětlil. Opava má okolo 55.000 obyvatel. Jejich počet ale od roku 1991, kdy jich bylo bezmála 63.000, klesá. Toto by se podle Navrátila během následujících čtyř let mělo změnit a počet obyvatel by měl naopak začít růst. "Opava je město s obrovským potenciálem, se kterým se ale ne úplně nejlépe pracovalo. Máme kvalitní školství, kulturu, sportovní zařízení. Máme řadu firem i dobré dopravní napojení," řekl. Městu ale podle něj chybí dostupné bydlení či dokončený obchvat města. "Na dostupném bydlení pracujeme, obchvat města pak bude hotov za rok," uvedl. V městské radě bude mít ANO osm míst, OMČO dvě a Zelená pro Opavu jedno. Prvním náměstkem primátora dnes zastupitelé schválili dosavadního náměstka Michala Kokoška, dalšími náměstky pak Pavla Meletzkého a Vladimíra Schreiera, všichni jsou z hnutí ANO. Získali 28 z 39 hlasů zastupitelů. Radnice má také nově dalšího uvolněného radního Petra Popadinece (ANO), který se má kromě dopravy a životního prostředí věnovat i strategickým projektům a získávání peněz z evropských fondů. Za uvolněný post je nárok na plný plat. Navýšení počtu uvolněných radních kritizovala opozice. "To nám chcete říct, že v době krize chcete lidem vzkázat, že budeme platit dalšího uvolněného radního?," řekl Martin Šatný z SPD. Nesouhlasil ani Jan Zelinka (Společně pro Opavu). Ten navrhl snížení počtu radních z 11 na sedm. Ani tento návrh ale neuspěl. ANO získalo ve volbách v Opavě 17 mandátů, a oproti předchozím deseti si tak výrazně polepšilo. Druhá skončila koalice ODS a TOP 09 kandidující jako Společně pro Opavu se sedmi mandáty, třetí SPD má pět zastupitelů. OMČO mají tři mandáty, tři zastupitele získala Změna pro Opavu a po dvou Zelená pro Opavu a KDU-ČSL. V dosavadní koalici byly s hnutím ANO uskupení OMČO, KDU-ČSL, Zelená pro Opavu a ČSSD.

Primátorem Zlína byl opět zvolen Jiří Korec z ANO

Primátorem Zlína se opět stal Jiří Korec z hnutí ANO. Do čela krajského města ho dnes zvolilo ustavující zastupitelstvo. Hlasovalo pro něj 31 z 38 přítomných zastupitelů, pět zastupitelů se zdrželo a dva byli proti. Korec byl primátorem i v minulém volebním období, dnes neměl protikandidáta. Město příští čtyři roky povede koalice vítězného hnutí ANO, ODS, lidovců a Pirátů. V jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu má 27 křesel. V minulém období městu vládla koalice hnutí ANO, STAN, lidovců, ODS a Pirátů.

V minulém volebním období muselo město podle Korce nečekaně řešit covidovou krizi, poté válku na Ukrajině a její dopady. "Věřím tomu, že se s tím statečně všichni popereme, ať už my jako zastupitelé města Zlína, tak naši občané a celý náš stát. Doufám, že se nám podaří Zlín posunout vpřed a věřím, že naše spolupráce bude konstruktivní," uvedl Korec po svém zvolení.

Podle Korce je třeba stabilizovat financování města. "Predikce jsou za nás velikým otazníkem. Víme, že tu máme inflaci, víme, že se zdražují energie, zdražují se všechny provozní věci týkající se města. Občané také finanční prostředky nemají, to znamená, že nemůžeme jít cestou, že bychom zdražili naše služby města vůči občanům a pomohli si tak," řekl novinářům Korec.

Důležité je podle něj dostat se k velkým projektům, které jsou rozpracované z minulého období. Na přelomu let 2023 a 2024 by mělo být stavební povolení na rekonstrukci Velkého kina a náměstí Míru, hotové je stavební povolení na rekonstrukci zimního stadionu. Hlavní otázkou je podle Korce změna rozpočtového určení daní. "Kdybychom se dostali na úroveň Brna, Plzně, Ostravy, nebo se jim aspoň přiblížili, každý rok by město mělo navíc 500 až 700 milionů korun," uvedl Korec. Město by poté podle něj nebylo tak závislé na externím financování a mohlo velké projekty dělat samo.

Zastupitelé zvolili také jedenáctičlennou radu města, počet členů je stejný jako v minulém volebním období. ANO obsadilo podle koaliční dohody šest křesel, tři zástupce má ODS, po jednom lidovci a Piráti.

ANO získalo křeslo primátora, tři náměstky, z toho dva uvolněné s nárokem na plný plat, a dva radní, jeden bude uvolněný a druhý neuvolněný, nebude tedy pobírat plný plat. Za ODS jsou dva uvolnění náměstci primátora a jeden neuvolněný radní. Lidovci obsadili křeslo neuvolněného náměstka, Piráti mají uvolněného radního. Uvolněných pozic v radě je sedm, což je o dvě více než v minulém volebním období. Přibyl jeden uvolněný náměstek a jeden uvolněný radní, bude to znamenat náklady vyšší o 120.000 korun měsíčně. Korec to minulý týden při podpisu koaliční smlouvy odůvodnil tím, že prioritami budou doprava a bydlení a je třeba se jim plně věnovat.

Jako uvolněný bude svou funkci vykonávat Korec, také náměstek primátora Michal Čížek (ANO), který se bude zabývat investičními projekty v dopravě, náměstek Pavel Brada (ANO), který bude mít na starosti prostorové a územní plánování, architekturu a přípravu rozvojových ploch. Uvolněný pro funkci náměstka bude také Miroslav Chalánek (ODS) odpovědný za ekonomiku a energie, také Martina Hladíková (ODS), která bude mít na starosti školství, kulturu a památkovou péči. Uvolněným radním pro dopravu bude Václav Kovář (ANO), bydlení bude mít na starosti radní Jiří Robenek (Piráti).

Neuvolněnou náměstkyní primátora je Jana Bazelová (ANO), která bude mít na starosti mládež, tělovýchovu a sport či spolupráci s komisemi místních částí, dalším neuvolněným náměstkem je Vojtěch Volf (KDU-ČSL) zodpovědný za sociální věci a péči o zdravotně postižené i životní prostředí a zemědělství. Neuvolněným radním je Tomáš Krajíček (ANO) a Pavel Konečný (ODS), v jejich gesci bude mládež, tělovýchova a sport a sociální věci. Krajíček bude spolupracovat s Bazelovou, Konečný s Volfem.

V radě města není senátor Tomáš Goláň, který byl lídrem ODS. Po volbách se na sociálních sítích objevily informace o sporech v ODS. Chalánek, který je předseda místního sdružení ODS, to již dříve vysvětloval tím, že měl ambice i na křeslo primátora. "Ambice, se kterou do toho pan Goláň šel, se nenaplnila. Jak pokračovalo vyjednávání a seznamoval se s místními poměry, v určité chvíli řekl, že ambici pracovat v radě nemá," řekl dříve Chalánek. Goláň však uvedl, že jej místní ODS vyřadila ze všech jednání, protože jim primátor pohrozil, že udělá koalici i se sdružením Zlín 21. "Byl jsem lídrem, vedl jsem celou kampaň, i jsem ji vymýšlel. Po tom všem, když jsem vyjádřil nějaké své názory a že bych do toho chtěl víc zasahovat, jsem byl z rozhovorů vyřazen," uvedl Goláň. Nabídnuta mu byla údajně jen pozice neuvolněného náměstka pro dotace. Goláň se proto rozhodl, že se bude věnovat celostátní politice. ČTK však dnes potvrdil, že členem zastupitelského klubu ODS zůstává. "Netrpím křivdami, dělám za tím tlustou čáru. Musíme komunikovat dál, lidé mi dali mandát a v okamžiku, kdybych řekl ne, tady s tím končím, tak bych je zklamal," řekl dnes novinářům.

Hnutí ANO získalo ve Zlíně 14 mandátů, což je o pět více než před čtyřmi lety. ODS má sedm mandátů, lidovci s podporou TOP 09 a Piráti mají po třech mandátech. V opozici je Hnutí Zlín 21, které skončilo ve volbách druhé a získalo sedm křesel, čtyři mandáty má SPD, STAN tři. Korec již dříve uvedl, že programové prohlášení by mělo být připraveno na první řádné zastupitelstvo. Uskuteční se 10. listopadu.