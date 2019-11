Primátoři: Ostrava potřebuje změnit stereotyp špinavého města

Zleva Evžen Tošenovský, Čestmír Vlček, Aleš Zedník, Petr Kajnar a Tomáš Macura se 7. listopadu 2019 v Ostravě zúčastnili setkání a moderované diskuse žijících ostravských primátorů. Jde o jednu z akcí projektu SametOva!!!, kterým si Ostrava připomíná 30 let od sametové revoluce.

Zleva Evžen Tošenovský, Čestmír Vlček, Aleš Zedník, Petr Kajnar a Tomáš Macura se 7. listopadu 2019 v Ostravě zúčastnili setkání a moderované diskuse žijících ostravských primátorů. Jde o jednu z akcí projektu SametOva!!!, kterým si Ostrava připomíná 30 let od sametové revoluce. ČTK/Ožana Jaroslav

Ostrava - Ostrava potřebuje změnit zažité stereotypy o špinavém městě se špatným ovzduším, udržet ve městě lékařskou fakultu či vytvořit podmínky pro investice s přidanou hodnotou. V debatě to řekli polistopadoví primátoři Ostravy. Mohla by to podle nich být cesta k lepší budoucnosti krajské metropole.

"To bylo ocelové město, a teď jsme úplně někde jinde. Já vůbec nejsem přesvědčený o tom, že Ostrava je špinavé město," uvedl druhý polistopadový primátor Evžen Tošenovský (ODS). V Ostravě je například podle něj věnována údržbě města mnohem větší pozornost než v Bruselu, kde nyní Tošenovský působí jako poslanec Evropského parlamentu. Podle něj se Ostrava musí proměnit v město, kde lidé budou vidět naději a budoucnost.

Právě negativní vnímání Ostravy zbytkem společnosti dnes primátoři zmínili několikrát. Podle některých z nich k němu přispívají i média. Bývalý primátor Petr Kajnar (ČSSD) například kritizoval to, že informace o znečištěném ovzduší bývají automaticky spojovány s obrázky Ostravy. "Je to stereotyp, který se samozřejmě v Praze líbí," prohlásil. Připomněl, že kvůli kvalitě ovzduší město za jeho vedení podalo žalobu na stát, kterému vyčítalo, že nevytvořil funkční systém vedoucí k dodržování imisních a emisních limitů.

Kajnarův nástupce a nynější primátor Tomáš Macura (ANO) ale soudní spory se státem nakonec ukončil, což mu jeho předchůdce dnes neopomněl připomenout. "Já osobně nejsem přítelem žalob. Mám radši, když se ty věci řeší konkrétně," reagoval Macura. Poukázal například na to, že město je dnes podle něj lídrem v zavádění ekologické dopravy.

Jako poslední primátor Macura na svých předchůdcích ocenil, že město vedli tak, že při svém nástupu do funkce už nemusel řešit žádné zásadní sociálně-ekonomické problémy. Vedení Ostravy se tak podle něj nyní může více zaměřit na rozvíjení metropolitních funkcí města a to, aby se v něm lidem lépe žilo. Podle něj je důležitá celá mozaika věcí od architektury přes podmínky pro sport a kulturu až po bydlení či kvalitní školy.

Bývalý primátor Aleš Zedník (ČSSD) ale v diskusi poukázal také třeba na to, že pro město jsou důležité i zdánlivě menší věci - jako je třeba projekt sdílení kol. "To jsou takové malé věci, které dělají z tohoto města hezké místo k životu," řekl.

Ostrava také může být podle dalšího bývalého primátora Čestmíra Vlčka (ODS) výstavbě nových futuristických budov, protože jako město není architektonickým skvostem. Zároveň by ale město ve své další etapě mělo stavět i na své minulosti, doplnil.

"Našim úkolem je, dělat to město hezčí a příjemnější k životu a také podporovat ty obory, které mají budoucnost," uzavřel debatu Macura.

Tošenovský byl ve funkci v letech 1993 až 2001, kdy ho vystřídal Vlček, který byl v čele ostravského magistrátu do roku 2002. Po něm vedl jedno volební období krajskou metropoli Zedník, následovaný v letech 2006 až 2014 Kajnarem. Primátorský řetěz po Kajnarovi převzal současný primátor Macura. Na dnešní debatě chyběl pouze zesnulý první polistopadový primátor Ostravy Jiří Smejkal, zvolený za Občanské fórum v roce 1990. Zemřel v roce 2013.