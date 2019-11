Primátoři: Daně postihující pořízení bytu by se měly snížit

Praha - Tři největší města by ocenila, aby stát snížil daně, které se týkají pořízení bydlení. Mělo by jít o snížení DPH na koupi nového bytu z 15 na deset procent a zrušení daně z nabytí nemovitosti. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes uvedli primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti), primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS) a primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO). Ocenili by také, aby stát dotoval samosprávám rekonstrukce prázdných bytů.

Návrh daňových úprav připravuje vedení Prahy, která má zákonodárnou iniciativu a může předkládat Sněmovně návrhy úprav legislativy. S návrhem přišel klub Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN), podle Hřiba by jej město mohlo předložit do konce roku. Pražský primátor ale vidí šanci na schválení skepticky. "Pokud se nezmění přístup na úrovni vlády, tak je velice těžké zasáhnout do té daňové soustavy," řekl.

Zrušení daně z nabytí nemovitosti před časem navrhl Senát v rámci projednávání poslanecké novely, která osvobozuje od daně první prodej bytů v rodinných domech. Sněmovna ji schválila, ovšem návrh Senátu odmítla. Sazba daně z nabytí nemovitosti je nyní čtyři procenta.

Návrh připravovaný vedením metropole podpořila brněnská primátorka a v principu souhlasil také Macura, i když je podle něj nutné se na úpravy daňového systému dívat komplexně. "Úspora na jedné dani zpravidla vyžaduje úpravy na daních jiných, pokud se nesmířím se snížením celkových výnosů," řekl Macura. Politici se naopak vyjádřili zamítavě k možnosti apelovat na vládu, aby znovu zavedla regulaci nájemného.

Všichni tři politici se shodli na tom, že by stát měl kromě výstavby nového bydlení v rámci dotačního programu Výstavba podporovat také rekonstrukce prázdných bytů, kterých mají města stovky až tisíce. V případě Prahy je to podle Hřiba asi 2000 bytů, Ostrava jich podle Macury má asi 850, z nichž 400 až 500 potřebuje rekonstrukci. Prázdné byty bude podle politiků možné po opravě použít pro účely dostupného bydlení, ať už pro lidi v sociální nouzi nebo pro zástupce potřebných povolání, jako jsou učitelé, policisté nebo zdravotníci.

Zejména Praha a Brno se v posledních letech potýkají s výrazným růstem pořizovacích cen bytů i nájemního bydlení. Nejrychleji rostou ceny v Praze, kde podle údajů společnosti Deloitte dosáhla ve druhém čtvrtletí letošního roku průměrná cena bytu částky 82.400 korun za metr čtvereční. V Brně to bylo 60.500 korun, v Ostravě 24.300 korun.