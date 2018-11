Ostrava - Primátorem Ostravy se stal Tomáš Macura z vítězného hnutí ANO, který tak obhájil svou funkci. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva dostal 47 hlasů. Zastupitelstvo má 55 členů, koalice 35. Ostravu, v níž žije téměř 290.000 obyvatel, povede koalice ANO, ODS, Pirátů a lidovců. Její podoba se od voleb dvakrát změnila a koaliční smlouvu uskupení podepsala teprve v úterý.

ANO bude mít v jedenáctičlenné radě šest zástupců, tedy nadpoloviční většinu, po dvou bude mít ODS a Česká pirátská strana a jednoho lidovci. Primátor bude mít šest náměstků - ANO má tři, ostatní partneři po jednom.

Primátor bezprostředně po volbě řekl, že si cení také hlasů opozice, protože podpora z řad opozičních zastupitelů nebývá obvyklá. "Teď je třeba hlavně pracovat, práce je před námi hodně. Čeká nás hlavně to, abychom Ostravu posunuli o kus dopředu," řekl. Uvedl, že svou politiku měnit nebude a dál chce před silovou politikou dávat přednost konsensu. Přál by si, aby se v následujícím volebním období dodržovaly dohody a platila podaná ruka. Primátor dodal, že bez ohledu na "politická trička" bude nutné se spojit proto, aby se Ostrava posunula mezi skutečné metropole nejen České republiky, ale i Evropy, kam podle něj právem patří.

V krajském městě se bezprostředně po volbách rýsovalo pokračování nynější koalice ANO, hnutí Ostravak, ODS a lidovců. Uskupení se dohodla na spolupráci i obsazení resortů a začalo se pracovat na koaliční smlouvě. Koncem října ale ANO podepsalo koaliční smlouvu s lidovci a Piráty, kteří nahradili ODS a hnutí Ostravak. Primátor to zdůvodnil tím, že uskupení nebyla s to dohodnout se na detailech spolupráce a řešení na magistrátu se začalo spojovat s uspořádáním v centrálním městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Právě tam se Ostravak a ANO nedokázala dohodnout. Už při změně partnera ale Macura naznačil, že by se koalice na magistrátu mohla ještě rozšířit. Bezprostředně po výměně za Piráty zástupci ODS a Ostravak deklarovali, že budou vystupovat jako uskupení a do případné koalice vstoupí jen společně. V sobotu ale ODS oznámila, že se dohodla s ANO a Piráty na spolupráci v centrálním městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a bylo jasné, že dohoda mezi ODS a Ostravakem pozbyla platnosti. ODS tvrdí, že se tak stalo až poté, kdy hnutí Ostravak o koalicích začalo vyjednávat osamoceně bez ODS.

V opozici skončí kromě Ostravaka se sedmi mandáty i KSČM s šesti zastupiteli SPD se čtyřmi a ČSSD se třemi zástupci.