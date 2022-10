Primátorem Frýdku-Místku je opět Petr Korč z vítězného hnutí Naše Město F-M

Frýdek-Místek - Primátorem Frýdku-Místku se dnes opět stal Petr Korč z vítězného hnutí Naše Město F-M. Na ustavujícím zasedání pro něj hlasovalo 30 z 41 přítomných zastupitelů. Město povede koalice Naše Město F-M s hnutím ANO. Ve třiačtyřicetičlenném zastupitelstvu bude mít převahu 24 hlasů.

V jedenáctičlenné městské radě má podle koaliční dohody Naše Město F-M šest křesel, ANO má pět míst. Naše Město F-M má primátora, dva náměstky a tři členy rady, ANO tři náměstky a dva členy rady. Před volbami radnici vedla koalice Naše Město F-M, ANO a Pirátů, kteří se ale v letošních volbách do zastupitelstva nedostali. Skončili těsně pod pětiprocentní hranicí.

Korč bude mít jako primátor na starosti například školství, kulturu a sport nebo bezpečnost. Náměstek Jiří Kajzar (Naše Město F-M) se bude starat o finance a investice, náměstek Miroslav Bártek (Naše Město F-M) bude zodpovědný za dopravu. Radními za vítězné hnutí budou Tomáš Pyško a Zbyněk Šostý. Náměstky za ANO budou Radovan Hořínek, který se bude starat o majetkoprávní vztahy města, Jakub Míček bude mít na starosti například dotace a územní plán a náměstkyni Leoně Sárköziové připadnou sociální služby. Radními za ANO budou Milan Halabalík a Radim Mamula.

"Nové vedení města z velké části bude navazovat na koalici, která fungovala již v minulém volebním období. Deklarovali jsme, že chceme hospodařit zodpovědně, zvlášť v dnešní době to je velmi velká výzva. Chceme dokončit investice a zároveň se připravovat s velkými investicemi na dobu, která bude příznivější," uvedl Korč. V současné situaci podle něj není prostor na zahajování velkých investic, jako je například chystaná přístavba Národního domu. "Víme, že je velmi těžké v dnešní situaci vůbec získat stavební firmu. Tato investice se odsouvá v čase, ne že bychom ji zrušili. Chceme se věnovat tomu, abychom udržovali bytový fond, opravovali chodníky a cesty čili to, co občany trápí nejvíce," podotkl Korč. Město se chce věnovat také problematice parkování.

Opozice dnes kritizovala především postup při personálním obsazování výborů. "V kontrolním výboru by měla být koalice zastoupena osmi nominanty, opozice třemi. Myslím si, že to není smyslem toho kontrolního výboru, aby tam koalice opozici válcovala," uvedl Pavel Machala (Přátelé FM).

Vítězné hnutí Naše Město F-M získalo po volbách 13 mandátů, hnutí ANO jich má 11. Přátelé FM obsadili devět křesel a po pěti mandátech dostaly koalice Spolu a SPD, tato uskupení skončila v opozici. Frýdek-Místek byl jediným statutárním městem v regionu, kde se v uplynulém volebního období měnil primátor. Po volbách v roce 2018 magistrát vedl Michal Pobucký (ČSSD). Loni v březnu zastupitelé odvolali část vedení města včetně primátora, kterého tehdy nahradil právě Korč. Pobucký kandidoval i v letošních komunálních volbách a stanul v čele uskupení Přátelé FM, což je koalice ČSSD a hnutí OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ (OSN), která skončila na třetím místě.