Primátor Ostravy Macura založil s dalšími kolegy nový klub zastupitelů

Ostrava - Primátor Ostravy Tomáš Macura (dříve ANO) založil s dalšími třemi kolegy nový klub městských zastupitelů. Macura, který v únoru opustil ANO, byl v úterý vyloučen z klubu městských zastupitelů hnutí stejně jako jeho náměstkyně Zuzana Bajgarová (dříve ANO). Klub ANO z vlastního rozhodnutí opustili další dva zastupitelé, primátorova náměstkyně Kateřina Šebestová a zastupitel Robert Čep. Právě tito čtyři zastupitelé utvořili nový klub.

O vzniku nového klubu městských zastupitelů primátor informoval v úvodu dnešního jednání zastupitelstva. Uvedl, že pro nedostatek času k výběru vhodného názvu klubu zatím ponese název Nezařazení.

Členové klubu zastupitelů hnutí ANO na svém úterním jednání rovněž změnili předsedkyni klubu. Náměstkyni Šebestovou v čele klubu hnutí ANO vystřídala zastupitelka Hana Tichánková. Po jednání klubu novinářům sdělila, že už na dubnové zastupitelstvo je naplánována volba nového vedení města. "Dohoda spočívá v tom, že proběhne oblastní sněm a oblastní sněm bude nominovat kandidáty do vedení města," uvedla Tichánková. Podle ní by se měl hledat nejen nástupce Macury, ale také obou jeho náměstkyň.

Macura koncem února oznámil, že z funkce primátora odejde do půl roku. Po úterním jednání klubu ANO Macura podotkl, že primátora volí a odvolává celé zastupitelstvo. "Takže jestli někdo navrhne mé odvolání z funkce primátora...tak holt to musí získat většinu v tom zastupitelstvu," řekl Macura.

Klub zastupitelů hnutí ANO má aktuálně 17 členů místo původních 21. Tichánková v úterý uvedla, že klub ANO je jednotný. Macura ale novinářům řekl, že pro jeho vyloučení z klubu hlasovalo 11 z 20 přítomných členů.

Primátor se delší dobu názorově rozcházel s celostátním vedením strany. V lednové volbě prezidenta nepodpořil svého stranického šéfa Andreje Babiše. Oznámil, že volil jeho protikandidáta Petra Pavla, který v prezidentské volbě nakonec zvítězil. Stejně postupoval i hejtman Ivo Vondrák (dříve ANO). Následně primátor i hejtman hnutí opustili. Macura po svém vyloučení z klubu řekl, že právě podporou Pavla klub zdůvodňoval jeho vyloučení. Tichánková pouze uvedla, že vedení města svými prohlášeními vyjádřilo neloajalitu vůči hnutí ANO.

Na městské koalici se krátce po loňských komunálních volbách dohodlo ANO se Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Piráty. Ostravské ANO vedené Macurou komunální volby v září s převahou vyhrálo, získalo 21 mandátů v zastupitelstvu, které má 55 členů. Koalice dosud měla převahu 33 hlasů.

Po rozštěpení klubu ANO koaliční partneři uvedli, že cítí nejistotu

Po rozštěpení klubu zastupitelů ANO v Ostravě cítí jeho koaliční partneři, tedy Koalice Spolu a Piráti, možné ohrožení stability koalice. Nejsilnější opoziční hnutí Ostravak je otevřeno nabídkám na spolupráci ve vedení města. Vyplývá to z vyjádření lídrů těchto uskupení. Koaliční partneři hnutí ANO dnes nezastírali, že rozštěpení klubu vnímají jako ohrožení koalice.

"Tak určitě ohrožení tady je, protože koalice ještě včera (v úterý) disponovala nějakou většinou, která je dneska jiná. Pokud klesneme pod počet 28 mandátů, tak tu většinu v zastupitelstvu mít nebudeme. Určitě bychom potom chtěli otevřít jednání o nějakém rozšíření, eventuálně o nějakých změnách v koalici. Teď to ale není na pořadu dne, pokud platí, že z klubu odešli čtyři lidé, tak ta většina stále platí," uvedl náměstek primátora a lídr Koalice Spolu Jan Dohnal.

Podle něj jako koaliční partner měli informace o možném rozštěpení klubu. "Situace asi teď kulminuje. V tenhle okamžik mohu říct, že máme stále uzavřenou koaliční smlouvu s hnutím ANO. Je to teď o tom, jak velký ten klub ANO zůstane a zda se stávající koalici podaří v zastupitelstvu udržet většinu," podotkl Dohnal.

Ohrožení stability koaliční spolupráce vnímá i lídryně Pirátů a náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová. "Tak určitě nějaké ohrožení to je. Tím, že se štěpí klub, to je vždycky. Situace je nová i pro nás. Sami jsme se ji dozvěděli (v úterý) večer prakticky z médií. V tuto chvíli dáváme prostor klubu ANO, aby si vyřešil své interní záležitosti, a jsme připraveni setkat se a jednat o tom, jak bude vypadat následující spolupráce," uvedla Hoffmannová.

Lídr nejsilnějšího opozičního hnutí Ostravak Lukáš Semerák je připraven na případná jednání o nové podobě koalice. "Vůbec netuším, co se uvnitř klubu hnutí ANO děje, netuším, v jakém jsou rozpoložení nebo v jakých počtech. Za nás říkáme po volbách to, co jsme říkali před nimi, že jsme kandidovali proto, že bychom se chtěli účastnit vedení města. Pokud nám někdo seriózní nabídku předloží, tak ji obratem posoudíme," uvedl Semerák.

Nechtěl upřesnit, zda má nějakou preferovanou variantu případné nové koalice. "Jediné co k tomu řeknu, že bychom asi těžko šli do vedení města v situaci, kdy by ta většina byla třeba o hlas. Případná nová koalice by měla mít minimálně 30 hlasů," řekl Semerák. Za problematickou považuje případnou spolupráci s uskupeními, která jsou silně levicová či pravicová. "To znamená SPD, Piráti, komunisté, to jsou opravdu strany, s kterými si tu spolupráci umím představit jenom velmi obtížně," doplnil Semerák.

Nově zvolená předsedkyně klubu zastupitelů hnutí ANO Hana Tichánková dnes znovu zopakovala, že klub hnutí ANO, který čítá 17 zastupitelů, vnímá jako jednotný. "Předpokládám, že my, co jsme zůstali, jsme jednotní. Reprezentujeme hnutí ANO, za hnutí ANO jsme byli zvoleni a za hnutí ANO chceme pokračovat v naší práci dále. Máme plnou podporu všech našich orgánů,"uvedla Tichánková.

Další jednání s koaličními partnery se podle ní chystá po oblastním sněmu hnutí. Měl by nominovat primátora a nové členy rady, kteří by podle Tichánkové mělo zvolit dubnové jednání zastupitelstva. "Po tomto zvolení příslušní lidé začnou vyjednávat s koaličními partnery o tom, co se bude dít dál. Nepředpokládáme žádná velká zemětřesení, rádi bychom pokračovali v nastavené lince," uvedla Tichánková. Nevyloučila možné rozšíření koalice. "Samozřejmě v této chvíli nemohu vyloučit vůbec nic."