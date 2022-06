Primátor Hřib bude na jednání s premiérem trvat na přerozdělování uprchlíků

Praha - Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) bude na pátečním jednání s premiérem Petrem Fialou (ODS) požadovat vytvoření systému rozmisťování ukrajinských uprchlíků do méně vytížených krajů. Ve hře je stále možnost motivovat uprchlíky k přesunu za pomoci snížení dávek pomoci v přetížených krajích, řekl novinářům po dnešním jednání magistrátního krizového štábu. Podle Fialy se asistenční centra osvědčila. Uzavření pražského označil před páteční schůzkou s primátorem za neuvážené a nepříliš rozumné.

Praha v noci na čtvrtek uzavře Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) ve Vysočanech. Důvodem jsou přeplněnost metropole a nedostatečné kapacity. Na místě zůstanou pouze informátoři. Fiala novinářům při představování kandidátky koalice Spolu do Senátu řekl, že systém asistenčních center se osvědčil, nevidí proto důvod k uzavírání pražského. O záležitosti chce se Hřibem mluvit. Kroky města označil za neuvážené. Zmínil i blížící se komunální volby.

KACPU odbavilo od začátku války na Ukrajině letos v únoru přes 98.000 uprchlíků a zajistilo bydlení pro 9430 lidí, tedy necelou desetinu. V Praze vznikla rovněž dvě stanová městečka zejména pro romské ukrajinské uprchlíky, kterými prošly další stovky lidí. Od začátku června byla ukončena také oficiální humanitární pomoc uprchlíkům na hlavním nádraží.

"Já bych chtěl, aby se situace skutečně začala řešit, jak po tom volám už od března. To znamená, aby vznikl relokační mechanismus založený na motivaci uprchlíků daný tím, že stát jim poskytuje pomoc a že ta bude poskytována v místech, kde kapacita je, a ne tam, kde není. Aby se za státní peníze nevytvářel problém, který za státní peníze budeme muset řešit," řekl Hřib.

Ve hře je podle něj stále jeho návrh snížit uprchlíkům v přeplněných krajích dávky pomoci, což by je motivovalo přesunout se do těch méně zatížených. V uplynulých týdnech se na jednání se státem a ministerstvem vnitra dozvěděl, že to není možné. Právní posouzení zamítnutí nápadu město dostane ve čtvrtek. "Mělo by se pracovat na motivačních mechanismech, ale žádné na stole nejsou. Očekával bych, že se už přestanou hledat důvody, proč to nejde," řekl.

Vysočanské KACPU bude odbavovat uprchlíky naposledy ve středu a v noci na čtvrtek se pak zavře. Provoz bude ukončen na dobu neurčitou. "Pokud by se situace s rozdělováním uprchlíků změnila, tak jsme připraveni KACPU otevřít. Nemůžeme ale přijímat lidi v místě, kde se o ně neumíme postarat. Není to nic, co by přišlo z čistého nebe, já jsem upozorňoval, že kapacity jsou plné, od března," řekl Hřib. Kvůli velkému náporu musel být provoz KACPU na čas přerušen už v březnu.

Na místě zůstane informační služba, která uprchlíky seznámí s tím, jaká je jejich situace, co mají dělat a že jim pomoc může být poskytnuta na jiném místě. Kromě informátorů budou k dispozici letáky nebo infocedule, které budou rovněž na hlavním nádraží. Podle Hřiba informátoři uprchlíkům vysvětlí, že Praha je plná, neseženou v ní ubytování a i s ohledem na výše nájmů je pro ně výhodnější jít jinam. Uprchlíci mají stále možnost získat bezplatnou jízdenku do jiného kraje, dodal primátor.

Problém s nedostatkem ubytování bude muset město řešit rovněž v souvislosti se začínající turistickou sezonou. Řada z uprchlíků totiž bydlí v hotelech nebo hostelech, které primárně slouží pro ubytovávání turistů. "To je další důvod, proč je nutné se zabývat dlouhodobým řešením problému," řekl Hřib. Primátor řekl, že se nelze spolehnout na kapacity na kolejích, které přes léto vzniknou. "To jen odsune problém o dva měsíce," dodal.

Podle jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) zavření pražského asistenčního centra ničemu výrazně nepomůže. Uprchlíci podle něj mohou získat vízum na cizinecké policii nebo na odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra (OAMP) a bydlet budou moci v Praze. "Pomůže to nějak? Ne. Ono totiž to KACPU není jenom o tom, kde ten člověk bude bydlet, ale je to pomoc s vyřízením všech formalit a nabídnutí nouzového ubytování atd.," napsal dnes na twitteru. Uvedl, že pražské KACPU zajišťovalo ubytování pro asi deset procent registrovaných, zbytek si našel bydlení sám. Hřib kritiku ostatních krajů odmítá. Magistrát podle něj při svých rozhodnutích vychází z konkrétních čísel a dat.

Grolich řešení nevidí ani v návrhu pražského primátora omezit vyplácení dávek uprchlíkům v Praze. "Právně to nejde. A i kdyby... tak lidi si jednou za měsíc přijedou pro dávku do Pardubic a pořád budou bydlet v Praze... Pomůže to?" ptá se Grolich. Přesnější čísla o rozdělení uprchlíků získá stát podle něj v červenci, kdy budou platit nové podmínky pro výplatu pomoci. Bude se muset prokázat bydliště.