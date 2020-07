Primark odmítl pomoc britské vlády za to, že udrží pracovní místa

Londýn - Irský prodejce levného oblečení Primark odmítl pomoc 30 milionů liber (téměř 893 milionů Kč) od britské vlády za to, že znovu přijme zaměstnance dočasně propuštěné kvůli dopadům koronaviru. Primark, který působí ve více zemích a chystá se i do Prahy, v březnu kvůli šíření koronaviru v Evropě zavřel obchody, což pro firmu znamenalo výpadek na čistých tržbách asi 650 milionů liber měsíčně, uvedla agentura Reuters.

Po celé Evropě dostalo vládní příspěvek na mzdy asi 68.000 zaměstnanců firmy a Primark uvedl, že bez této pomoci by jich většinu musel trvale propustit. Firma už většinu obchodů znovu otevřela, včetně těch v Británii, kde musela dočasně propustit asi 30.000 zaměstnanců.

"Mohu potvrdit, že Primark nemá v úmyslu využít podpory podle vládního plánu za zachování pracovních míst, o němž informoval ministr financí Rishi Sunak," řekla v neděli mluvčí Primarku. "Naše firma vyjmula své zaměstnance z vládního plánu na podporu zaměstnanosti v Británii a jinde v Evropě v souladu s tím, jak jsme začali znovu otevírat většinu obchodů," dodala.

Primark se podle své mluvčí domnívá, že už není vhodné žádat vládu o peníze na podporu zaměstnanců. Z jejího sdělení ale není jasné, zda si firma i tak dočasně propuštěné zaměstnance ponechá, anebo zda část z nich propustí trvale.

Britská vláda nabídla, že firmám zaplatí 1000 liber za každého dočasně propuštěného zaměstnance, kterého firmy vezmou zpět. V případě Primarku a jeho zaměstnanců v Británii je to oněch asi 30 milionů liber.

V celé Británii bylo kvůli opatřením proti šíření koronaviru dočasně propuštěno zhruba 9,4 milionu zaměstnanců, uvádí BBC. Pokud by všechny firmy chtěly vládní pomoci využít a vzaly by tyto lidi zpět, přišlo by to britský rozpočet - a tedy daňové poplatníky - zhruba na 9,4 miliardy liber (280 miliard Kč).

Primark, jehož vlastníkem je společnost AB Foods, se nyní chystá do Prahy, svůj první obchod plánuje otevřít v budově The Flow Building na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice. Projektový manažer společnosti Flow East Tomáš Matýsek ČTK minulý týden řekl, že Primark si pronajme všechna tři podlaží určená maloobchodu.