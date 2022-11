Přímá volba prezidenta byla podle politologa Balíka chyba, prohlubuje příkopy

Brno - Přímá volba prezidenta zůstává podle politologa Stanislava Balíka největší politickou systémovou chybou, kterou česká společnost po roce 1989 udělala. Vede k vyostřeným bojům, jež nezasypávají příkopy, ale naopak je prohlubují, uvedl Balík, jenž působí jako výzkumník v Národním institutu SYRI. Je také děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Jeho vyjádření poskytl médiím mluvčí SYRI Filip Vrána.

"Logika těchto voleb vede k další polarizaci společnosti. Před tím jsme jako politologové a ústavní právníci ostatně varovali, ovšem marně. Teď sklízíme trpké plody,“ uvedl Balík. Dvoukolový většinový volební systém vede podle politologa zpravidla k tomu, že silný a vyhraněný kandidát, jakým je nyní například Andrej Babiš, se relativně snadno dostane do druhého kola, ale obtížněji ho vyhrává.

"Pro postup do druhého kola vám totiž pomáhá silná vyhraněnost – že vás spousta lidí miluje a spousta nenávidí. Zkrátka, že jste buď studený, nebo horký, nikoli vlažný, jak říká bible. Ale to vám je pak paradoxně na překážku v druhém kole, které vede častěji k tomu, že je zvolen konsensuálnější kandidát," uvedl Balík. Připomněl situaci na Slovensku, kde při dvojí kandidatuře Vladimír Mečiar dvakrát postoupil do druhého kola a pokaždé prohrál. Neuspěl tak ani Robert Fico.

Babiš má podle Balíka velkou šanci se do druhého kola dostat, přestože v minulosti kandidaturu odmítal. "Dost možná je jeho prezidentská kandidatura jízdou na tygru, na nějž nasedl před časem a teď nemůže seskočit, protože by ho roztrhal," míní Balík.

Podle politologa se přímá volba prezidenta v ČR vymkla stranické logice a získala vlastní dynamiku. "Kandidáti se profilují bez ohledu na stranická rozhodnutí v relativně dlouhém období, což vidíme například na kandidatuře Petra Pavla," uvedl Balík.

Třetí přímá volba prezidenta začíná prvním kolem 13. a 14. ledna. Druhé kolo se uskuteční o dva týdny později. V obou předchozích volbách zvítězil současný prezident Miloš Zeman. Letos se přihlásilo 21 kandidátů, není ale jasné, kolik jich ministerstvo vnitra do voleb pustí.

"Ministerstvo vnitra v současnosti prezentuje maximální vstřícnost vůči kandidatuře kohokoli, kdo splní předepsané podmínky, byť třeba jen v duchu jedné z možných interpretací právní úpravy. Dá se proto očekávat, že registraci odmítne jen z důvodů zcela zřejmých. Následně se ukáže, zda je tím okruh kandidátů definitivní, anebo se otevřou spory před Nejvyšším správním soudem stran toho, že někdo z odmítnutých registrován být měl, anebo někdo z registrovaných být naopak registrován neměl. To se vyjeví ještě do konce listopadu,“ uvedl ústavní právník Jan Kysela ze SYRI a Univerzity Karlovy.