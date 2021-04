Přiklonilo se k nám štěstí, řekl třinecký hrdina prodloužení Stránský

Liberec - Hokejový útočník Matěj Stránský svým pátým gólem v play off a jubilejním 40. v sezoně v dresu Ocelářů rozhodl o mistrovském mečbolu pro Třinec. Sedmadvacetiletý střelec se ve čtvrtém finále play off prosadil jako jediný, dramatický zápas rozhodl trefou v desáté minutě prodloužení.

"Myslel jsem, že mi přihraje už Petr Vrána, ale on to dal na modrou na Ralfse (Freibergse), který hodil na bránu dobrou střelu na teč a se štěstím to tam propadlo," popsal Stránský rozhodující gól, který ale ještě kontroloval videorozhodčí. Prověřoval, zda třinecký útočník puk nezasáhl vysokou hokejkou. "Byl jsem si na 99 procent jistý, že to vysoká hůl nebyla," řekl nejlepší střelec základní části extraligy.

Přestože Třinec i Liberec patří mezi ofenzivní týmy, tentokrát v Home Credit Areně v normální hrací době gól nepadl. Ve finále play off se to stalo poprvé. "Byl to strašně vyrovnaný zápas a k nám se přiklonilo štěstí. Možná za ty dvě tyčky, které jsme dali," poukázal Stránský na situace z druhé třetiny, kdy on a Vrána trefili brankovou konstrukci.

"Byl to náročný zápas, ale na všech klukách bylo vidět, že strašně chtějí. Do prodloužení jsme měli dobrý nástup, měli jsme tlak a jsme rádi, že jsme to urvali," podotkl.

Skutečnost, že se oba celky soustředily hlavně na obranu, byla podle něj logická. "Šlo o hodně. Liberci o vyrovnání, nám o mečbol. Nervy asi hrály nějakou roli, ale myslím si, že jsme to dobře zvládli. Plnili jsme pokyny, pár šancí na obou stranách tam bylo, ale rozhodlo štěstíčko a my to bereme," řekl Stránský.

Podle něj si všichni hráči Ocelářů uvědomovali, že ve čtvrtek, kdy prohráli 0:3, nepodali optimální výkon. "Každý se podíval do zrcadla a řekl si, že tomu dal málo a dnes musí na ledě nechat všechno. A taky to tak vypadalo, hráli jsme jako jeden tým," uvedl.

Velkou zásluhu na výhře Třince měl brankář Ondřej Kacetl, který zlikvidoval 23 střel a připsal si pátou nulu v play off. "Zvládá to perfektně. Je to strašný dříč, nevypustí ani jeden zákrok na tréninku. I s pomocí obránců a našich bloků chytá výborně. Doufám, že mu to vydrží dále," ocenil Stránský nečekanou jedničku slezského týmu ve vyřazovací části.

Třinec vede ve finálové sérii 3:1, definitivně rozhodnuto však ještě podle Stránského není. "Čeká nás nejtěžší krok. Do dalšího utkání musíme nastoupit s pokorou a hrát stejně jako dnes. Bude důležité se nastavit na to, že musíme makat a nemyslet na to, co nás může čekat po zápase, pokud se povede. Musíme jít střídání po střídání a žít přítomností," řekl Stránský.