Příjmy z DPH letos stoupnout, příští rok klesnou, uvedlo MF

Praha - Stát by měl v letošním roce vybrat na dani z přidané hodnoty (DPH) zhruba 456 miliard korun, tedy meziročně o šest procent více. Příští rok by inkaso DPH mělo klesnout na zhruba 447 miliard korun. Vyplývá to z dokumentu, který ministerstvo financí vypracovalo jako podklad pro páteční jednání Výboru pro rozpočtové prognózy. MF v letošním roce podle nejnovější prognózy počítá s poklesem ekonomiky o 5,6 procenta a příští rok s růstem o 3,1 procenta. Loni ekonomika stoupla o 2,5 procenta.

V případě celostátního inkasa daně z příjmu firem očekává MF v materiálu pro jednání výboru letos pokles na 138,3 miliardy z loňských zhruba 183 miliard korun. Méně by měl stát získat z této daně i příští rok, zhruba 132 miliard korun. Následně by příjmy z této daně měly růst, ale do roku 2023 by neměly podle odhadů dosáhnout úrovně loňského roku.

U daně z příjmu fyzických osob MF počítá letos s příjmy 220 miliard korun po loňských 246,6 miliardy korun. Od příštího roku by ale inkaso, stejně jako u většiny dalších daní, mělo opět růst.

Kvůli očekávanému růstu výdajů a propadu příjmů v důsledku šíření koronaviru Sněmovna schválila 24. března zvýšení schodku státního rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun. V materiálu pro poslance MF uvedlo, že daňové příjmy samotného státního rozpočtu bez pojistného na sociální zabezpečení by měly letos činit 762,9 miliardy korun. Proti původním plánům jsou tak nižší 55,7 miliardy korun.

V úterý ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že příští rok se propadnou příjmy státního rozpočtu asi o 140 miliard korun.

Údaje pro jednání výboru obsahují odhady celostátních příjmů daní. Některé daně jsou takzvané sdílené daně. Patří mezi ně například DPH, daň z příjmu právnických osob nebo daň z příjmu fyzických osob. Jejich výnosy tak putují do státního rozpočtu i do pokladen měst a krajů.

Výbor pro rozpočtové prognózy v pátek zhodnotí odhady ministerstva financí ohledně vývoje ekonomiky v letošním a příštím roce. MF zveřejnilo novou makroekonomickou prognózu minulý týden. V prognóze na počátku února, před propuknutím pandemie, MF očekávalo letos růst hrubého domácího produktu o dvě procenta.

Přehled hlavních ukazatelů predikce fiskálních příjmů ČR - podklad pro jednání Výboru pro rozpočtové prognózy (metodika sestavování státního rozpočtu) v mld. Kč

2019 2020 2021 2022 2023 Daň z příjmu fyzických osob 246,6 220,0 237,4 254,3 269,7 Daň z příjmu právnických osob bez DPPO placené obcemi a kraji 182,9 138,3 131,8 163,6 172,4 DPH 431,6 456,0 446,9 465,2 485,9 Spotřební daň z minerálních olejů 92,4 85,2 89,3 91,6 93,2 Spotřební daň z tabákových výrobků 55,9 59,9 63,2 65,3 67,4 Ostatní spotřební daně 18,8 18,7 19,0 19,0 19,0 Majetkové a silniční daně 20,4 20,0 20,3 20,3 20,3 Pojistné na sociální pojištění* 551,7 552,3 573,0 587,5 607,5 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 255,7 254,4 264,3 272,0 281,6 Ostatní daně a poplatky 11,2 13,1 16,5 16,6 16,9

Zdroj: MF