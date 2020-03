Příjmy domácností rostly, přesto přibylo lidí ohrožených chudobou

Praha - Příjmy domácností v Česku rostly. Předloni měla průměrná česká domácnost k dispozici na osobu 195.100 korun čistého. Je to zhruba o 12.700 korun víc než v roce 2017, tedy o téměř sedm procent. I přes zvýšení částek ale v zemi přibývá lidí, jimž hrozí příjmová chudoba. Loni to byla desetina obyvatel, v přepočtu asi 1,06 milionu. Proti předchozímu roku se jejich počet zvýšil o víc než 50.000. Vyplývá to z údajů, které na tiskové konferenci zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Člověk hrozí příjmová chudoba, pokud nemá ani 60 procent mediánu čistého příjmu. Tato hranice loni činila 12.818 korun pro jednotlivce, pro rodiny byla vyšší. Proti roku 2018 se limit zvedl o 855 korun, pro samotného člověka tak dosahoval 11.963 korun.

Podle údajů statistiků příjmy za posledních deset let rostou. Díky dobré kondici české ekonomiky se v posledních letech zvedají výrazněji. I přes navyšování částek ale přibývá lidí v chudobě pod stanovenou hranicí příjmové chudoby. Loni jich bylo 10,1 procenta, předloni 9,6 procenta a v roce 2017 celkem 9,1 procenta. Za poslední dva roky se tak počet lidí s částkou pod limitem příjmové chudoby zvýšil o víc než 100.000, vyplývá z dat ČSÚ.

"Tempo nárůstu příjmů nízko příjmové skupiny (desetiny lidí s nejnižší částkou) není tak vysoké jako u středně příjmových," zdůvodnil Jiří Pekárek z ČSÚ. Podle něj se podíl ohrožených příjmovou chudobou pohybuje za posledních deset let mezi devíti a deseti procenty. Česko patří v Evropě k zemím, které jsou na tom nejlépe.

Průměrná domácnost měla v roce 2018 k dispozici na osobu 195.100 korun čistého. Polovina domácností ale nedosáhla na 179.100 korun. Nejhůř na tom byly rodiny samoživitelek a samoživitelů s dětmi. V průměru měly 137.300 korun. Polovina musela ale vyjít s částkou nižší než 128.400 korun. V úplných rodinách s dětmi byla tato mediánová suma o 29.200 na osobu vyšší. Víc peněz pak měly k dispozici domácnosti seniorů. Příjem poloviny z nich překročil 167.700 korun na osobu. V průměru pak měla seniorská domácnost na osobu 183.400 korun čistého. Nejlépe jsou na tom samotní lidé v produktivním věku. Průměrná částka u nich dosahovala 284.500 korun, medián pak 258.000 korun.

Méně je v Česku lidí, kteří s obtížemi či velkými problémy vycházejí s příjmem. Zatímco předloni jich bylo 17,6 procenta, loni 14,3 procenta. Větší je naopak podíl těch, kteří s částkou vycházejí snadno či velmi snadno. Zvedl se z 15,2 na 18,4 procenta.