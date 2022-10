Příjezdy evropských lídrů na Hrad se podle policie obešly bez problémů

Lidé sledují příjezd státníků u vstupu do Pražského hradu v ulici U Prašného mostu, 6. října 2022. Kvůli neformálnímu jednání představitelů zemí Evropské unie je areál Hradu pro návštěvníky uzavřený.

Praha - Příjezdy několika desítek státníků na Pražský hrad, které dnes hostí první zasedání Evropského politického společenství, se odehrálo bez komplikací v dopravě i jakýchkoliv jiných problémů. ČTK to řekl mluvčí pražské policie Jan Daněk. Ani provoz na pražském Letišti Václava Havla nebyl kvůli příletů speciálů z celého kontinentu nijak omezen. Jen někteří turisté mířící na Hrad odcházeli s nepořízenou, protože netušili, že historické sídlo českých králů a prezidentů je kvůli setkání evropských politiků až do soboty uzavřeno.

Na téměř zcela uzavřené Hradčanské náměstí se státníci začali sjíždět kolem poledne, český premiér Petr Fiala je na červeném koberci za asistence novinářských kamer, fotoaparátů a diktafonů vítal zhruba hodinu a půl. Jejich příjezdy sledovaly z prostorů ohraničených zátarasy skupiny lidí, kteří mohli projít po okraji náměstí. Prostor hlídaly podle zpravodajky ČTK desítky policistů, v pohotovosti byli i maskovaní policisté v horních oknech Pražského hradu a na střeše sousedního Arcibiskupského paláce. Policie zatím nemusela řešit kvůli summitu žádné problémy, uvedla policie zhruba hodinu po poledni.

Z druhé strany, u vstupu do Hradu od Prašného mostu, byla doprava plynulá. Občas projela kolona vozů doprovázená policií, která přivážela účastníky summitu. Na Hrad kromě státníků mířily i skupinky turistů. Policisté, kteří vstup hlídali, je ale museli upozornit na to, že Hrad je kvůli jednání evropských politiků až do soboty uzavřen.

Prvního zasedání Evropského politického společenství se v Praze zúčastní zástupci 27 členských zemí EU a dalších 17 států včetně Turecka, Británie a Ukrajiny. V pátek na tento nový formát naváže neformální setkání lídrů unijních zemí. Bezpečnost a doprovod účastníků obou summitů zajišťuje zhruba 500 příslušníků policie, ochranné služby, útvaru pro ochranu prezidenta a pravděpodobně také vojáků. Na akci se akreditovalo zhruba 1200 novinářů z celého světa. Spolu s organizačním týmem se v areálu Pražského hradu může pohybovat až 2500 osob.

S výjimkou uzavření Hradu nečekají obyvatele či návštěvníky Prahy dnes ani v pátek žádné uzavírky, jen při průjezdu delegací městem se musí připravit na krátkodobé omezení dopravy. K přepravě lídrů a jejich delegátů slouží podle údajů úřadu vlády přibližně 250 vozidel, které je do areálu Pražského hradu přepravily z 15 různých hotelů, ve kterých jsou ubytováni, a z Letiště Václava Havla, kam přiletěli.

Většina letů s politiky byla odbavena na čtvrtém terminálu ruzyňského letiště, který spravuje ministerstvo obrany a který neslouží pro běžné lety. Někteří politici, kteří přiletěli do Česka klasickými linkami, byli odbaveni ve VIP prostorách. "V souvislosti se summitem nebyl nijak omezen provoz na Letišti Václava Havla, provoz byl plynulý," řekla ČTK mluvčí pražského letiště Klára Divíšková. Zpoždění několika letů byla minimální, v řádech jednotek minut.

Další zatěžkávací zkouškou pro české organizátory, policisty či pracovníky letiště budou odjezdy státníků zpátky do jejich vlastí.