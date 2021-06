Příjezd ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy bude možný i bez testu

Praha - Příjezd ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy covidem nebude od čtvrtka v případě individuální dopravy podmíněný předchozím negativním testem na nový koronavirus. Lidé vracející se ze zemí zařazených do tmavě červená kategorie ale budou muset jít na PCR test nejpozději 14 dní po návratu do Česka. Do doby předložení negativních výsledků se na ně bude vztahovat omezení volného pohybu, informoval dnes Kryštof Berka z tiskového oddělení resortu. Původní opatření zrušil v pondělí Městský soud v Praze s platností od čtvrtka 17. června. Podle soudu omezovalo právo na návrat občanů do ČR zaručené Listinou základních práv a svobod. Ministerstvo proto dnes vydalo nové opatření. Úřad nadále zvažuje kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS).

Podstoupit test před vstupem na území Česka bylo dosud nutné jen při návratu ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy, tedy těch, které spadají do tmavě červené kategorie. Soud povinnost zrušil pro individuální dopravu, pro hromadnou, jako jsou mezinárodní vlaky, dálkové autobusy či letadla, ji zachoval.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pondělí po jednání vlády řekl, že nerozumí tomu, že přijíždějící individuální dopravou by byli "méně rizikoví" než ti, kteří se vracejí ze stejných zemí veřejnou dopravou.

Opatření, jehož část byla zrušena, ministerstvo vydalo 28. května. Podle soudu lze cíle, jímž je ochrana veřejného zdraví, možné dosáhnout i mírnějšími prostředky, než je povinné absolvování testu u akreditované laboratoře před návratem do České republiky.

V současné době to platí jen při návratu ze zemí v tmavě červené kategorii, kam patří menší část členských států Evropské unie a také většina třetích zemí, mezi nimi Británie. Pro návraty ze zemí s vysokým a středním rizikem nákazy, tedy červené a oranžové kategorie zemí, se test před návratem do ČR vyžaduje pouze v případě, že člověk použije veřejnou dopravu.

Při individuálním cestování, například vlastním autem, je podle soudu minimální riziko, že by vracející se lidé cestou nakazili další osoby. Riziko, které přináší návrat ze zemí s horší epidemickou situací, mají eliminovat i další platné povinnosti. Lidé nyní musí při návratu z tmavě červených zemí podstoupit PCR test nejdříve pátý den po příjezdu, dokud neobdrží negativní výsledek, musí zůstat v dobrovolné izolaci. Mají také povinnost vyplnit příjezdový formulář.

Soud přihlédl podle soudce Štěpána Výborného i k tomu, že pro občany je jednodušší se nechat otestovat v České republice, dva PCR a čtyři antigenní testy měsíčně jsou navíc v ČR hrazené ze zdravotního pojištění.