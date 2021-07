Příjemci některých dávek musí od července zase dokládat úřadu práce příjmy

Praha - Lidé, kteří pobírají příspěvek na bydlení, přídavek na děti či mají zvýšení příspěvku na péči, musí od července znovu úřadu práce každé tři měsíce dokládat své příjmy a jiné náležitosti. Úředníci ode dneška znovu začínají vyplácenou podporu pravidelně přehodnocovat. V minulých čtvrtletích se tato povinnost kvůli epidemii dočasně zrušila.

Podle statistik ministerstva práce vyplácely úřady letos v květnu 162.900 příspěvků na bydlení a 245.200 přídavků na dítě. Příspěvek na péči dostávalo 354.500 lidí. Kolik z nich mělo jeho zvýšení, není z dostupných dat jasné.

Lidé s přídavkem na děti, příspěvkem na bydlení a zvýšením příspěvku na péči musí úřadům práce pravidelně dokládat své příjmy a další skutečnosti každé tři měsíce. Potřebné dokumenty musí dodat za skončené čtvrtletí do konce prvního měsíce dalšího kvartálu, teď tedy za duben, květen a červen do konce července. Pokud by to neudělali, vyplácení pomoci od státu se zastaví. Kdyby pak potvrzení neposkytli do konce daného čtvrtletí, o dávku přijdou. Podklady úředníci přezkoumávají a podle nich výši příspěvků či přídavku upraví.

Pravidelné dokládání příjmů odboural dočasné už třikrát zákon. Kabinet ho prosadil poprvé loni na jaře za první vlny epidemie. Znovu se pak norma přijala také loni na podzim a opět letos na jaře. Opatření mělo bránit šíření nákazy a omezit kontakty lidí s úředníky. Mělo také ulevit úřadům práce, které měly výpadek pracovníků. Řada úřednic a úředníků byla totiž na ošetřovném, na nemocenské či v karanténě.

Vedení úřadu už dřív vyzvalo k tomu, aby lidé požadované materiály doručovali raději na dálku. K elektronickému zaslání podkladů, ale i k podání žádostí o dávky či nahlášení nezaměstnanosti je potřeba datová schránka či elektronický podpis. Bez nich je nutné podklady poslat poštou, nebo donést a potvrdit osobně. K návštěvě je možné se objednat on-line.